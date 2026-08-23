A taxa de bombeiros: recuos e avanços do STF

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Perante os avanços e recuos do Supremo Tribunal Federal (STF), a sociedade questiona se o pagamento é constitucional......................

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Vinde, ó bombeiro, apagar as chamas que abrasam, antes que a cinza amortalhe o silêncio. Ó nobre guardião do fogo, trazei o descanso que toda alma espera.

Indiferente à suplica dos consumidores, os boletos estão chegando com a taxa de bombeiros a quitar. Perante os avanços e recuos do Supremo Tribunal Federal (STF), a sociedade questiona se o pagamento é constitucional.

O início de tudo foi a Súmula 274 do STF, aprovada em dezembro de 1963: "É inconstitucional a taxa de serviço contrafogo cobrada pelo Estado de Pernambuco".

Em dezembro de 1969, é publicada a Súmula 549 do STF estabelecendo que "A taxa de bombeiros do Estado de Pernambuco é constitucional, revogada a Súmula 274".

Em 2017 o STF no julgamento do RE 643.247 (Tema 16), o STF, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que é inconstitucional a criação de taxa de combate a incêndios pelos municípios.

Em 2020, o STF volta a reapreciar a questão na ADI 4.411, Info 992, mantendo a inconstitucionalidade da taxa. (Rel. min. Marco Aurélio, Informativo 992). O STF fixou a tese de que a segurança pública, incluindo a prevenção e o combate a incêndios, é serviço essencial financiado exclusivamente por impostos, sendo inconstitucional a cobrança de taxa para esse fim.

O art. 145 da Constituição Federal de 1988 delimita a competência impositiva da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ao prever três espécies tributárias: impostos, taxas e contribuição de melhoria. O entendimento que afasta a possibilidade de cobrança da taxa de bombeiro alinha-se à exigência constitucional de especificidade e divisibilidade. Essa decisão se deu por 6 a 4, votando a favor os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia. Em divergência, votaram os ministros: Fux, Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Como se observa, a reconfiguração da Corte provocou reviravoltas em teses já consolidadas.

Vale a pena, para melhor esclarecimento da posição dos ministros, estabelecer as diferenças entre taxa (tributo vinculado) e imposto (tributo não vinculado). A taxa financia serviços específicos e divisíveis (uti singuli), como a emissão de passaportes. O imposto custeia serviços gerais e indivisíveis (uti universi), a exemplo do IPTU e do Imposto de Renda, sem exigir contraprestação. O contribuinte paga mesmo sem usufruir do serviço de forma direta.

Em 2025, ao apreciar o Tema 1.282 (RE 1.417.155), o Plenário do STF firmou o entendimento de que "são constitucionais as taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte..."

Pergunta-se: que razões justificam as decisões do STF de julgar constitucional uma taxa de bombeiro antes julgada inconstitucional?

O ingresso de novos ministros no STF pode ter influenciado essas mudanças jurisprudenciais. Além disso, os tribunais frequentemente ponderam o impacto macroeconômico de seus julgados, refletindo pluralidade e pragmatismo. Os julgadores costumam afastar o sentido restrito das normas em favor de interpretações flexíveis que privilegiem o interesse estatal em detrimento das garantias do contribuinte.

A questão de fundo é que o ativismo hermenêutico do STF ao divergir de entendimentos consolidados, compromete a previsibilidade e a segurança jurídica. Cabe lembrar que tal postura potencializa a ocorrência do efeito backlash no ordenamento jurídico brasileiro.

O termo backlash designa a reação político-institucional do Poder Legislativo e a mobilização da sociedade civil em resposta a decisões jurisdicionais percebidas como contra legem. Longe de configurar uma transgressão à ordem constitucional ou uma ruptura democrática, esse fenômeno consolida-se como legítima expressão do sistema de freios e contrapesos e da participação cidadã. Este é o momento oportuno para refletir sobre o tema, aproveitando o pagamento da taxa de bombeiro.

Dayse de Vasconcelos Mayer é doutora em ciências jurídico-políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.



