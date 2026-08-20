Para enfrentar a desinformação, jornalistas com diploma!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nos últimos anos, o Jornalismo viu seu modelo de negócios ruir, a profissão se precarizar ainda mais e a sua credibilidade questionada.

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A exigência do diploma para o exercício do jornalismo, revogada há 17 anos por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), voltou ao debate público no último dia 18, justamente a partir da Corte. Enquanto julgavam uma ação envolvendo um pedido de direito de resposta, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino defenderam publicamente uma nova discussão sobre o tema. Na ocasião, Dino avaliou que a dispensa do diploma se tornou um “complicador”, dificultando a análise de casos ligados à liberdade de imprensa. Moraes, por sua vez, afirmou que as garantias constitucionais da imprensa não podem ser usadas automaticamente por quem utiliza as redes sociais para praticar crimes contra a honra ou espalhar desinformação. Diante da repercussão, entidades como a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), assim como outras associações científicas e profissionais da área, também vieram à público defender a revisão dessa decisão. O debate, contudo, interessa a toda sociedade brasileira, sem distinção de categoria trabalhista.

Afinal, você já parou para refletir sobre o pânico que todos nós sentimos quando, em janeiro de 2025, uma onda de boatos se instalou nas redes sociais, sugerindo que o pix - uma das revoluções econômicas do Brasil - seria taxado pelo Governo Federal? Tudo começou a partir de um vídeo publicado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que alcançou mais de 300 milhões de visualizações em dois dias. Não faltaram páginas duvidosas e influenciadores digitais que, travestidos da linguagem jornalística e de táticas de clickbait e manipulação para alimentar o movimento de desinformação sobre o tema. Coube ao jornalismo ético, preciso e de qualidade nos trazer à lucidez: “O pix não vai ser taxado. Entenda”.

Nos últimos anos, o Jornalismo viu seu modelo de negócios ruir, a profissão se precarizar ainda mais e a sua credibilidade ser constantemente questionada por líderes políticos mal-intencionados, blogueiros, coaches e outros atores que disputam regimes de verdade em uma sociedade em crise.Nos acostumamos a lidar com termos como pós-verdade, fake news…Palavras da moda que traduzir o quanto a desinformação ameaça a nossa democracia, pelo seu potencial de distorcer a compreensão da opinião pública sobre temas críticos, tais como a integridade das urnas eletrônicas, mudanças climáticas, ciência e saúde pública. Às vésperas das eleições 2026, como enfrentar esse cenário e garantir que cidadãs e cidadãos tenham acesso à informação de qualidade para fazerem as melhores escolhas, em prol da coletividade?

Certamente, a “vacina” para mitigar esse problema passa pela garantia de que vamos consumir informações guiadas pelo rigor jornalístico e pela ética. Neste sentido, a formação superior é indispensável para qualificar o exercício profissional. É no espaço da universidade, onde se produz conhecimento e pensamento crítico, que jornalistas em formação aprendem sobre técnicas rigorosas de apuração e mineração de dados, critérios de noticiabilidade, compromisso ético e, mais importante, sobre as consequências nocivas que a divulgação de uma notícia mal-acurada pode provocar.

Karoline Fernandes, jornalista, mestra em Comunicação e doutora em Ciência da Informação. CEO da startup Literacia Edu.

