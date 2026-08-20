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Currículo em débito: quando a política propõe ensinar a poupar e o algoritmo ensina a apostar

É necessário fomentar um olhar crítico sobre como os interesses do mercado chegam até a vida privada, muitas vezes disfarçados de entretenimento.

Por Larissa da Costa Melo Publicado em 20/08/2026 às 16:42

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A Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), política pública instituída no Brasil em 2010 e reconfigurada em 2020, surgiu como uma promessa de formar cidadãos aptos a gerir o próprio futuro e a tomar decisões econômicas conscientes. No entanto, a realidade observada nas salas de aula brasileiras revela um cenário de tensão. Afinal, o ambiente educacional enfrenta hoje um concorrente agressivo: as plataformas de apostas online, as chamadas “bets”.

Durante as transmissões da recente Copa do Mundo, seja pela televisão, ou pela internet, o volume publicitário tornou visível uma disparidade preocupante. Entre banners invasivos, QR codes estrategicamente posicionados e menções verbais frequentes dos locutores, as partidas de futebol transformaram-se em palcos de indução aos jogos de azar, convertendo a transmissão esportiva em um canal direto de incentivo ao endividamento disfarçado de investimento.
Enquanto a política pública federal propõe que a escola ensine planejamento e poupança, as plataformas de apostas capturam a atenção dos jovens com a promessa de ganho imediato e fácil. Estamos, na prática, diante de um “Currículo em Débito”. Este conceito sintetiza a profunda distância que existe entre a adesão formal das redes de ensino a políticas e programas nacionais e a ausência de aplicação real desses conteúdos na rotina escolar cotidiana.
A política de educação financeira nas escolas, muitas vezes pautada em uma racionalidade técnica que enquadra o problema financeiro apenas como falha individual, demonstra fragilidades estruturais ao negligenciar a dimensão predatória das plataformas digitais. A facilidade tecnológica do Pix, integrada ao design persuasivo das apostas, remove barreiras para o consumo financeiro e torna o jogo uma prática cotidiana.
Soma-se a isso o papel dos influenciadores digitais que, muitas vezes sem mensurar os danos causados, sustentam esse ecossistema ao projetar uma vida de contos de fada. Eles sugerem que o acesso a um padrão de consumo elevado está a um clique de distância, bastando apenas “investir” na sorte. O que não é dito é que o algoritmo utiliza essa aspiração para capturar a renda de populações vulneráveis.
Dados do “Raio X do Investidor Brasileiro 2024”, da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), revelam que 51% dos indivíduos que realizam apostas e as equiparam a investimentos possuem dívidas em atraso, o que demonstra um vínculo perigoso que a política pública mal consegue abordar. Tal vulnerabilidade é corroborada pelo diagnóstico alarmante do Banco Central, divulgado em nota técnica de setembro de 2024: em um único mês, beneficiários do Bolsa Família transferiram R$3 bilhões via Pix para empresas de apostas. A retirada de tamanha monta de recursos de famílias em situação de vulnerabilidade evidencia que a predação financeira configura uma drenagem sistêmica de renda. Trata-se de um problema que vai além da dimensão comportamental e revela uma face que a educação financeira, isolada, não possui pujança para estancar.
Mesmo após as recentes intervenções judiciais que determinaram maior clareza, como a obrigatoriedade de alertas explícitos de que “aposta não é investimento”, o conteúdo do aviso é insuficiente diante da sedução do design persuasivo. A política de educação financeira no Recife precisa caminhar para além do orçamento doméstico.
É necessário fomentar um olhar crítico sobre como os interesses do mercado chegam até a vida privada, muitas vezes disfarçados de entretenimento. Se a escola não ocupar esse espaço com urgência, profundidade e apoio institucional, continuaremos ensinando a poupar em um cenário no qual o algoritmo ensina a perder o que não se tem. A educação financeira precisa ser, antes de tudo, uma educação para a autonomia crítica, e não apenas para a sobrevivência em um mercado que não se preocupa com o cidadão.

Larissa da Costa Melo,  doutoranda em Ciência Política pela UFPE, onde pesquisa a implementação da ENEF em escolas municipais do Recife; Roni Rodrigues da Silva é especialista em Gestão Pública pela UFMT.

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