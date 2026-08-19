A previsão mais importante do PL do aluguel consignado

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Há muitos anos tornou-se prática comum no mercado a exigência de mais de uma garantia no mesmo contrato de locação, difundida até por imobiliárias

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É certo que o aluguel consignado é uma vitória para o mercado imobiliário, beneficiando tanto locadores quanto locatários. O projeto de lei, porém, traz uma previsão de alcance maior do que a própria consignação, e que passou quase em branco na cobertura da aprovação.



Aprovado pela Câmara em 12 de agosto, depois de quinze anos parado, o PL 462/2011 institui a consignação do aluguel e dos encargos em folha de pagamento, limitada a 30% da remuneração disponível, para celetistas, servidores, aposentados e pensionistas. O texto seguiu ao Senado e ainda pode mudar.



Há muitos anos tornou-se prática comum no mercado a exigência de mais de uma garantia no mesmo contrato de locação, difundida inclusive por imobiliárias. O locador, ou a administradora, exigia que o inquilino apresentasse um fiador e, além dele, fizesse um depósito caução de três aluguéis, por exemplo. O argumento de que uma garantia só não era suficiente convenceu muita gente.



Muitas vezes o inquilino aceitava porque havia gostado do imóvel. Acontece que a exigência só era posta à prova quando surgia um problema e o caso chegava ao Judiciário, hipótese em que ela dificilmente se sustentava.



A princípio, a imposição pode parecer inofensiva. Só que descumpria proibição expressa da Lei do Inquilinato, que veda, sob pena de nulidade, mais de uma modalidade de garantia num mesmo contrato. E ainda configurava contravenção penal, punível com prisão simples de cinco dias a seis meses ou multa de três a doze meses do valor do último aluguel, revertida em favor do locatário.



A pena quase nunca era aplicada. O que se via era a nulidade da garantia excedente, e não das duas, como o STJ já assentou. Qual delas cairia é que nunca teve critério único: parte dos julgados preservou a que se constituiu primeiro, parte afastou a mais gravosa ao locatário. O locador que exigia duas terminava, com frequência, com uma só, e nem sempre a que lhe interessava.



Importante mencionar que a Lei do Inquilinato prevê quatro modalidades de garantia: caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. A escolha cabe ao locador, mas de apenas uma por contrato. A mais comum continua sendo a fiança, por isso vou usá-la como exemplo. A limitação, vale notar, é de modalidade e não de garantidor: sempre foi possível exigir mais de um fiador no mesmo contrato, caso um só parecesse insuficiente.



Como costuma ocorrer, a lei chegou depois do costume. Primeiro muda a prática e, quando o legislador percebe que a mudança é cultural e não recua nem diante do risco de pena, cabe à norma se adequar, desde que não viole direitos fundamentais.



Foi o que aconteceu. A cláusula revogatória do PL, seu art. 7º, revoga o parágrafo único do art. 37 e o inciso II do art. 43 da Lei do Inquilinato. Desaparecem, de uma vez, a nulidade civil e a contravenção penal. E a liberação não se restringe ao consignado: alcança todas as modalidades do art. 37, na locação residencial e na não residencial. Caução somada à fiança, consignação somada ao seguro-fiança, o que fizer sentido para as partes.



O benefício ao mercado é evidente. Amplia a autonomia da vontade, permite distribuir o risco em camadas e aumenta a chance de recuperação patrimonial quando o inquilino causa prejuízo ao locador. Registre-se, porém, que a Lei do Inquilinato deixa de ter sanção própria para o excesso, e o controle do abuso passa a depender dos instrumentos gerais do Código Civil.



Nada disso vigora ainda. Até a sanção, exigir duas garantias continua nulo e continua sendo contravenção penal. A consignação em folha vai render manchete por algumas semanas. Quem negocia contrato deveria estar olhando para a última linha do projeto.

Amadeu é advogado patrimonial e de negócios imobiliários

