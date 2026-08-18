O STF diante dos limites da Constituição

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Nenhum órgão público está acima do escrutínio republicano. Quanto maior o poder exercido, maior deve ser o compromisso com a fundamentação

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Inquéritos abertos há anos, sucessivas prorrogações, decisões monocráticas de grande alcance e restrições a direitos fundamentais mantidas por tempo indeterminado. O Brasil precisa discutir com seriedade se medidas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal para enfrentar uma situação excepcional ainda permanecem dentro dos limites que a Constituição estabelece.



Essa discussão não pode ser interditada pela acusação automática de que qualquer crítica ao STF favorece os inimigos da democracia. Não favorece. O Supremo teve papel decisivo na preservação da ordem constitucional diante de ataques reais e graves. Reconhecer essa atuação, entretanto, não obriga a advocacia ou as demais instituições a silenciar diante de possíveis excessos.



Nenhum órgão público está acima do escrutínio republicano. Quanto maior o poder exercido, maior deve ser o compromisso com a fundamentação das decisões e a definição precisa de seus limites, bem como a duração razoável dos processos. A excepcionalidade pode justificar providências igualmente excepcionais em determinado momento. O que não pode é transformá-las em um modo de funcionamento da Justiça.



Em fevereiro deste ano, a OAB Nacional pediu ao STF a conclusão de inquéritos que se prolongam indefinidamente. A manifestação não negou a gravidade dos fatos investigados nem diminuiu a responsabilidade de quem atentou contra o Estado Democrático de Direito, mas chamou atenção para uma questão importantíssima: a defesa da democracia exige a observância do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da liberdade de expressão.



Essas garantias existem precisamente para os casos difíceis, nos quais a indignação pública e a gravidade das acusações tornam mais tentadora a flexibilização das regras. Quando o respeito às garantias depende da identidade do acusado ou da popularidade de sua causa, já não estamos falando de garantias, mas de permissões concedidas conforme a ocasião.



Também não se pode confundir crítica com hostilidade institucional. Questionar a duração de um inquérito não equivale a defender seu arquivamento sem apuração. Contestar a proporcionalidade de uma medida não significa negar a existência do ilícito. Divergir de uma decisão não autoriza ataques pessoais ou tentativas de intimidação contra ministros. De igual modo, a existência desses ataques não torna toda decisão judicial imune a questionamentos.



Os demais Poderes precisam assumir sua parcela de responsabilidade. O protagonismo do Judiciário cresceu, em parte, porque o Congresso e o Executivo frequentemente deixaram de enfrentar temas difíceis e transferiram conflitos políticos para os tribunais. O reequilíbrio institucional não virá do enfraquecimento do STF, mas passa necessariamente pelo retorno de cada Poder ao exercício pleno de suas competências.

O Brasil não precisa escolher entre um Supremo forte e uma Suprema Corte submetida a limites. A força legítima de qualquer tribunal nasce justamente da observância desses limites. A democracia deve ser defendida com firmeza e não comporta exceções permanentes. A Constituição é o fundamento dessa defesa, e, ao mesmo tempo, o limite de quem a conduz.



É urgente, para a saúde democrática, concluir os inquéritos que já ultrapassaram prazo razoável e submeter com rapidez as decisões monocráticas ao julgamento colegiado, além de tornar rotina a revisão periódica das medidas cautelares em vigor e assegurar à advocacia acesso integral aos elementos já documentados nos autos. São providências objetivas e previstas pelo ordenamento jurídico que permitem ao STF continuar apurando e punindo condutas ilícitas sem prolongar indefinidamente medidas concebidas para situações excepcionais.



Ingrid Zanella, Presidente da OAB Pernambuco

