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Artigo | Notícia

Lula e Raquel são favoritos

Considerando as míopes pesquisas de intenção de voto, que revelam muito pouco sobre os desejos dos eleitores, João Campos teve forte declínio

Por ADRIANO OLIVEIRA Publicado em 16/08/2026 às 6:00

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Hoje começa oficialmente o período eleitoral. A pergunta entre os que consomem política é: quem vencerá a eleição? Afirmo que o presidente Lula e a governadora Raquel Lyra são favoritos. Não acho isso. São as evidências que me levam a fazer esta previsão. Obviamente, cisnes negros podem surgir durante a campanha, ou seja, eventos inesperados; ou os candidatos podem errar nas estratégias. Todavia, o momento atual de ambos os governantes os coloca como favoritos.

A eleição presidencial, de acordo com as pesquisas qualitativas da Cenário Inteligência, será caracterizada pelo medo. Quem causar menos medo vencerá a eleição. Neste instante, o presidente Lula causa menos medo do que Flávio Bolsonaro. Além disso, o presidente Lula tem melhores histórias para contar do que seu adversário. Sempre friso: campanhas eleitorais eficientes são histórias bem contadas.

Lula comparará o seu governo com o de Jair Bolsonaro. Lembrará aos eleitores o comportamento errático do então presidente durante a pandemia. Mostrará que resgatou as políticas sociais, controlou a inflação, apesar de os eleitores reclamarem da carestia, e falará sobre soberania. Neste tema, que será inédito em campanhas presidenciais, frisará que a família Bolsonaro é aliada de Donald Trump e que ambos agem para prejudicar a economia brasileira. Ressalto que a eleição será acirrada, em particular no segundo turno. Friso ainda que a vitória de Lula no primeiro turno é, neste instante, um cenário remoto.

Por sua vez, a governadora Raquel Lyra é favorita para vencer a eleição no primeiro turno. Em dezembro de 2025, neste espaço, apresentei a seguinte tese: se, na eleição de 2026, a governadora Raquel Lyra estivesse com alta reprovação, o sentimento predominante entre os eleitores seria a esperança. Nesse caso, João Campos seria o favorito a vencer. Caso o governo Raquel estivesse aprovado, o sentimento seria o de seguir em frente. As pesquisas qualitativas da Cenário Inteligência revelam que o desejo intenso do eleitorado pernambucano é seguir em frente. E existe outro: “A governadora teve pouco tempo para trabalhar e poderá fazer mais”.

Outro ponto: considerando as míopes pesquisas de intenção de voto, que revelam muito pouco sobre os desejos dos eleitores, João Campos teve forte declínio entre o início de 2025 e o momento atual. Portanto, o declínio ocorreu antes do início oficial da campanha eleitoral. A dúvida é se persistirá, ficará estável ou se ele se recuperará. Não considero esta última opção forte, pois a avaliação da governadora Raquel Lyra segue quantitativamente alta e qualitativamente intensa. Por fim, a estadualização da campanha será intensa. Como mostram as pesquisas da Cenário realizadas em vários estados, parte majoritária do eleitorado levará em consideração o trabalho dos governos, e não o lulismo e o bolsonarismo.

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Adriano Oliveira – Cientista político. Professor da UFPE. Fundador da Cenário Inteligência: Método Qualitativo SEP & Estratégia

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ADRIANO OLIVEIRA

editores@jc.com.br

Doutor em Ciência Política e professor da UFPE