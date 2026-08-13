A Avenida Conde da Boa Vista
A Avenida Conde da Boa Vista é uma das principais do Recife, recebendo 500 mil pessoas por dia e com muita história na trajetória............
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A Avenida Conde da Boa Vista é uma das principais e mais movimentadas vias do Recife. Diariamente, cerca de 500 mil pessoas circulam por ela, além de aproximadamente 10 mil veículos. A avenida corta os bairros da Boa Vista e da Soledade e, ao longo de sua história, tornou-se uma das principais ligações entre o Centro e outras áreas da cidade.
A área onde está a avenida era originalmente um grande alagado, praticamente intransitável. O local precisou ser aterrado para permitir a expansão da cidade. Depois dos primeiros aterros, o trecho ganhou um aspecto que chamou a atenção da população pelo seu belo visual e passou a ser conhecido como Rua Formosa. Naquela época, porém, era uma via pequena, que se estendia apenas da Rua da Aurora até a Rua do Hospício.
Em 1946, durante a primeira gestão de Pelópidas Silveira como prefeito do Recife, a rua passou por uma importante obra de alargamento e deixou de ser chamada de rua para ganhar oficialmente a denominação de avenida. Os melhoramentos foram implantados inicialmente no trecho entre a Rua do Hospício e a Rua da Soledade, na esquina onde funcionava o então Colégio Padre Félix, antigo Ginásio do Recife.
Pelópidas Silveira voltaria a promover mudanças na Conde da Boa Vista durante seu segundo mandato como prefeito. Nessa nova etapa, a ampliação da avenida foi levada até a Rua Dom Bosco, consolidando ainda mais a importância da via para a circulação no centro expandido do Recife.
Ao longo das décadas, a Avenida Conde da Boa Vista passou por várias reformas e transformações radicais. A mais recente delas ocorreu durante a administração do prefeito Geraldo Julio, quando a avenida ganhou o visual que apresenta atualmente. As sucessivas intervenções procuraram adaptar a antiga via ao crescimento da cidade e ao aumento do fluxo de veículos e pedestres.
A avenida também guarda lembranças de importantes instituições de ensino. Durante muitos anos, funcionaram nela o Colégio João Barbalho, onde eu estudei, o Curso União, do professorSalomão Jaroslavsky, o Colégio Padre Félix e Colégio Marista, um dos principais estabelecimentos educacionais do Recife. O tradicional colégio ocupava um espaço que hoje abriga a loja do Atacadão dos Presentes. Outro importante colégio da área é o São José, que permanece em atividade até hoje, junto à Faculdade Fafire, mantendo a tradição educacional da região.
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Outro marco da avenida foi o local onde funcionava a Mesbla. O antigo espaço comercial deu lugar ao Shopping Boa Vista, empreendimento que trouxe uma nova dinâmica para a região e contribuiu para sua valorização comercial. O shopping ganhou ainda uma passarela sobre a avenida, ligando o mall ao edifício-garagem e facilitando a circulação dos frequentadores.
Entre os edifícios que marcaram a paisagem da avenida estão o Módulo, primeiro prédio redondo da cidade, o, Canadá, o Pirapama, o Suape e o Santa Rita. Outro endereço de destaque foi o Instituto de Psiquiatria Luiz Inácio, instalado em um bonito casarão, que funcionou durante muitos anos e encerrou suas atividades em 2010. A região também abrigou o Teatro Popular do Nordeste, o bar "Mustang", o "Personalité Recepções" e a boate "Aritana", com garçonetes de topless., estabelecimentos que fizeram parte da vida social e cultural do Recife e permaneceram na memória de várias gerações. a Cantina Star, restaurante famoso e lembrado por ser o único que funcionava durante a madrugada, tornando-se ponto de encontro de quem circulava pela região nas horas mais tardias
Durante muitos anos, a avenida foi cenário do desfile militar do 7 de Setembro.
João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social 1