Além do PIB: bem-estar coletivo

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Durante décadas, o sucesso das nações foi medido quase exclusivamente pelo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)................

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Quanto maior a produção econômica, maior seria, supostamente, o progresso de um país. No entanto, o aumento da riqueza material nem sempre foi acompanhado por melhorias proporcionais na qualidade de vida. Muitas sociedades tornaram-se economicamente mais fortes enquanto conviviam com o crescimento da ansiedade, da depressão, da desigualdade, da violência, da solidão e da degradação ambiental.

Essa contradição tem levado pesquisadores e organismos internacionais a questionarem os limites do modelo tradicional de desenvolvimento. O estudo 'Value for Money: How to Improve Wellbeing and Reduce Misery', publicado pela London School of Economics, reforça essa mudança de paradigma ao defender que políticas públicas sejam avaliadas não apenas por indicadores econômicos, mas principalmente por sua capacidade de melhorar a vida das pessoas e reduzir o sofrimento humano

A proposta representa uma transformação importante. Em vez de perguntar apenas quanto crescimento econômico uma política gera, governos deveriam perguntar quanto ela melhora efetivamente a vida das pessoas. O estudo introduz o conceito de WELLBYs — anos de bem-estar — que objetiva medir ganhos sustentados de satisfação com a vida ao longo do tempo. Trata-se de aproximar políticas públicas da realidade humana, considerando fatores como saúde mental, segurança, educação, vínculos sociais e dignidade.

O debate conecta-se diretamente à discussão sobre bem-estar coletivo e desenvolvimento sustentável. O modelo econômico dominante historicamente tratou crescimento financeiro como objetivo central, ignorando dimensões humanas, sociais e ambientais. O resultado foi a ampliação de desequilíbrios estruturais: aumento da poluição, desigualdade social, esgotamento ambiental e fragilidade emocional das populações.

Diante desse cenário, diversas organizações passaram a defender formas mais amplas de avaliar a prosperidade. A iniciativa 'Beyond GDP' propõe que o progresso seja medido também por indicadores de saúde, educação, sustentabilidade ambiental, inclusão social, confiança institucional, felicidade e qualidade de vida. Em sintonia com essa visão, Jean Tirole, vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2014, argumenta que a economia deve estar a serviço do bem comum e da construção de uma sociedade mais justa e digna.

Essa mudança desafia a própria forma de comparar países. Uma nação economicamente rica pode apresentar baixos níveis de satisfação com a vida, enquanto sociedades com renda menor podem alcançar melhores resultados em felicidade, segurança e equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. O desenvolvimento deixa, assim, de ser apenas uma questão financeira e passa a envolver também os capitais humano, social e ambiental.

O estudo da London School of Economics destaca especialmente a relevância da saúde mental. Seus autores demonstram que programas de prevenção, apoio psicológico e promoção do bem-estar emocional geram retornos sociais expressivos. Além de melhorar a qualidade de vida, reduzem custos futuros nos sistemas de saúde e fortalecem a capacidade produtiva das pessoas.

A educação surge igualmente como elemento central dessa agenda. Mais do que preparar estudantes para exames e carreiras, as escolas precisam contribuir para a formação integral dos indivíduos, desenvolvendo competências socioemocionais, pensamento crítico, ética, colaboração e propósito de vida.

Outro aspecto importante é a defesa de políticas voltadas à redução da miséria, e não apenas ao aumento médio do bem-estar. Combater a exclusão, a insegurança e a vulnerabilidade social produz impactos mais profundos do que simplesmente elevar indicadores econômicos agregados.

Mais do que uma discussão econômica, trata-se de uma escolha sobre o tipo de sociedade que desejamos construir. A riqueza continua importante, mas não pode ser um fim em si mesma. O grande desafio é construir modelos de progresso que conciliem prosperidade econômica, sustentabilidade ambiental, equilíbrio social e bem-estar coletivo.

Eduardo Carvalho, conselheiro, Harvard University/IPERID Fellow



