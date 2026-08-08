A multipolaridade assimétrica e os desafios para o Brasil

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Teremos condições de seguir um caminho independente, protegendo-nos das pressões exógenas e projetando nossos interesses soberanos?

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"Só os mortos viram o fim da guerra." (George Santayana)

A Guerra do Peloponeso (431-404 a.C.), travada entre Atenas e Esparta — brilhantemente relatada por Tucídides — foi um conflito que, para as dimensões da época, pode ser comparado a uma guerra mundial dos tempos atuais.

A disputa teve origem no temor de Esparta, então potência dominante, diante do avanço de Atenas em suas capacidades marítima e econômica, o que ameaçava sua hegemonia sobre a Hélade.

Nas décadas que antecederam o conflito, Atenas ampliou sua frota mercantil e militar, fortaleceu a Liga de Delos e construiu as Longas Muralhas, ligando a cidade ao porto do Pireu, assegurando assim suas linhas de suprimento.

Essa combinação de prosperidade econômica, poder naval e crescente influência política alterou profundamente o equilíbrio de poder no mundo grego.

Após quase três décadas de combates, marcados por tréguas, mudanças de estratégia e pela intervenção persa em favor de Esparta, Atenas foi derrotada.

O conflito enfraqueceu as cidades-Estado gregas e abriu caminho para a ascensão da Macedônia de Alexandre, o Grande.

Em síntese, a bipolaridade da época acabou favorecendo o surgimento de uma terceira potência capaz de superar ambas e tornar-se o novo centro do poder.

No paralelismo entre a Guerra do Peloponeso e o mundo atual, Esparta representa os Estados Unidos e Atenas, a China.

Como provocação, Delos ou Peloponeso: por qual das ligas contemporâneas o Brasil deveria torcer, se é que deveria?

O que vemos hoje?

O fim da Guerra Fria, o esgotamento da unipolaridade liberal e do multilateralismo de consenso, o retorno da competição entre Estados e o surgimento de uma multipolaridade assimétrica, reforçada por um multilateralismo de fachada.

Como pano de fundo, no ambiente tridimensional — que costumo chamar de CENÁRIO DO AQUI E DO AGORA — destacam-se as crises contratadas de Taiwan, do Estreito de Ormuz, do Ártico, do Oriente Médio, do espaço orbital e dos fluxos migratórios, além da disputa por terras raras, energia, água e alimentos.

No ambiente multidimensional — o CENÁRIO DO SÓ SEI QUE NADA SEI — despontam o controle da inteligência artificial e a computação quântica como instrumentos de poder.

Graham Allison, em A Caminho da Guerra — Estados Unidos e China conseguirão escapar da Armadilha de Tucídides?, arguiu: o choque entre as duas potências conduzirá o mundo a uma nova Guerra do Peloponeso?

Ao analisar dezesseis casos históricos, conclui que, em doze deles, a ascensão de uma potência levou a potência dominante à guerra para preservar o status quo.

Será essa a fotografia que veremos quando o filme ainda em revelação da geopolítica mundial finalmente vier à luz?

Caso o embate ocorra, haverá uma Macedônia do século XXI? Quais serão as consequências para os países periféricos condicionados pela multipolaridade assimétrica?

Talvez essa nova Macedônia não seja um Estado nacional. Poderá surgir como uma corporação econômica sedimentada, uma coalizão política entre países, uma startup de última geração, ou como um ator "sem sobrenome" que dominará a inteligência artificial, a computação quântica, a robótica, os semicondutores, os dados e as cadeias críticas de suprimentos.

É nesse ponto que surge o Brasil.

No "aqui e agora", o país reúne atributos valiosos: território continental, população capacitada, abundância de água doce, matriz energética diversificada, enorme potencial agrícola, reservas minerais, biodiversidade incomparável e distância dos principais focos de conflito.

Com esse conjunto de ativos, é razoável supor que seremos objeto de interesse. Teremos condições de seguir um caminho independente, protegendo-nos das pressões exógenas e projetando nossos interesses soberanos?

"Só sei que nada sei" continua sendo a minha resposta.

Mas uma coisa eu sei: esperar placidamente para ver se ninguém nos incomoda é uma atitude meliana. E todos sabemos como terminou a história da Ilha de Melo.

Otávio Santana do Rêgo Barros, general de Divisão da Reserva



