O Brasil diante do El Niño: desafios para a agricultura, o ambiente e a saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Quando se fala em saúde humana, os impactos incluem desidratação, exaustão térmica e agravamento de doenças cardiovasculares e respiratórias

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O El Niño é um fenômeno climático natural caracterizado pelo aquecimento anômalo das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, capaz de alterar os padrões atmosféricos em escala global. No Brasil, seus efeitos são heterogêneos, provocando secas em algumas regiões e chuvas intensas em outras. Nas últimas décadas, evidências científicas indicam que seus impactos vêm sendo potencializados pelas mudanças climáticas de origem antropogênica (ou seja, provocadas pelo ser humano), decorrentes da emissão de gases de efeito estufa, do desmatamento e de mudanças no uso da terra. Tais gases intensificam a ocorrência de eventos extremos, ampliando seus efeitos sobre os ecossistemas, a agricultura, os recursos hídricos e a saúde humana.

Na agricultura brasileira, os impactos variam entre as regiões. No Norte e em parte do Nordeste, há redução das chuvas, prolongamento da estação seca, menor umidade do solo e maior risco de incêndios, comprometendo culturas como milho, feijão, mandioca e frutíferas, além da indisponibilidade de água para irrigação e pecuária. No Semiárido, a escassez hídrica reduz a produtividade e ameaça a segurança alimentar. Em contrapartida, o Sul costuma registrar chuvas acima da média, favorecendo enchentes, erosão do solo e doenças fúngicas em culturas como soja, trigo, arroz e uva. Mesmo quando há precipitação suficiente, sua distribuição irregular pode comprometer o desenvolvimento das plantas.

A pecuária também sofre com a redução das pastagens, queda na produção de leite, carne e ovos, aumentando da incidência de enfermidades. Além disso, mudanças climáticas favorecem a expansão de doenças e pragas agrícolas e de insetos vetores, elevando os custos de produção.

Na saúde humana, os impactos incluem desidratação, exaustão térmica e agravamento de doenças cardiovasculares e respiratórias. Em áreas sujeitas a enchentes, cresce a incidência de leptospirose, hepatite A e gastroenterites. Já a alternância entre seca e chuvas intensas favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti, ampliando a transmissão de Dengue, Chikungunya e Zika.

A ação humana amplia esses efeitos. O desmatamento reduz a evapotranspiração, enfraquece os "rios voadores" e altera o regime de chuvas, enquanto o aumento dos gases de efeito estufa eleva a temperatura média do planeta, tornando secas, ondas de calor e chuvas intensas mais frequentes e severas.

Diante desse cenário, são fundamentais estratégias de adaptação e mitigação, como o uso de cultivares tolerantes ao calor e à seca, manejo conservacionista do solo, irrigação eficiente, monitoramento climático, fortalecimento da vigilância epidemiológica, controle de vetores e garantia do abastecimento de água. Também é essencial reduzir as emissões de gases de efeito estufa, conservar as florestas e promover o uso racional da água. A integração entre ciência, políticas públicas e participação da sociedade é indispensável para reduzir a vulnerabilidade do Brasil e do planeta frente a um clima cada vez mais extremo.



Ana Benko – Bióloga. Dra. em Ciências Naturais. Professora Titular da UFPE e membro da Academia Pernambucana de Ciências