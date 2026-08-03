Garanhuns, cidade universitária

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Garanhuns foi o berço das minhas origens, onde empreendi toda uma formação humanística..........................................................

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Cidades existem com vocação universitária, pelo clima aconchegante e por um convívio que o ambiente bucólico convida. Tais percepções obtive, na prática, quando frequentei as universidades de Athens, na Geórgia (EUA), de Salamanca (ESP), que completou 800 anos em 2018, e o Instituto Goethe, em Frankfurt.

A Universidade de Oxford, na Inglaterra, vale como maior referência, onde à frente do seu prédio, o professor T.K. Tolken frequentava um pequeno bar e ali, em companhia de seus alunos, escreveu a saga do "Senhor dos Anéis", compartilhando a criação dos "elfos".

Nessa linha de entendimento, o amigo empresário Cid Lôbo de Mendonça refere que deveríamos, no Estado, possuir uma cidade universitária no "design" das melhores universidades europeias ou americanas. Uma vocação destinada a Garanhuns, onde em suas sete colinas, o clima frio de montanha, raro no Nordeste, convoca e os seus espaços bucólicos realmente convidam.

Quando termina o 34º Festival de Inverno de Garanhuns (9 a 26 de julho), com mais de 20 polos culturais, essa expressiva realização cultural reivindica novamente, a vocação. Considerado um dos maiores eventos multiculturais do Brasil, atraindo artistas e turistas de todo o país, o FIG reafirma, a cada ano, a identidade cultural da cidade.

Mas não é só: durante o período carnavalesco, Garanhuns recebeu um dos maiores festivais de jazz e blues do Brasil (14 a 17 de fevereiro), o Garanhuns Jazz Festival. Este ano, na abertura, houve o duelo inédito entre dois grandes guitarristas: o músico Gui Schwab (RJ), vencedor do Grammy Latino e Pepeu Gomes (BA), considerado um dos dez melhores guitarristas do mundo na categoria "world music".

Garanhuns foi o berço das minhas origens, onde empreendi toda uma formação humanística, nos estudos feitos no Colégio Diocesano, sob a direção do Padre Adelmar da Mota Valença, aprendendo humanidades e o sentido da vida para uma realização plena.

Diante de um santo homem, preparei a minha vida inteira. Ali tive despertada a minha formação jurídica, convivendo com grandes mestres do direito, os juristas Urbano Vitalino e Urbano Vitalino Neto. Com eles aprendi que o Direito está a serviço dos justos e como opera em uma sociedade conflituosa, haveremos de pensa-lo e dignifica-lo como um instrumento de estabilização social.

Daí, um direito responsabilizado pelos seus compromissos sociais. Também na "Suíça Brasileira" obtive o interesse devotado pela pesquisa histórica, com os escritos de Alfredo Leite Cavalcanti, considerado o historiador pioneiro ("História de Garanhuns", 1868). E interesse, de mesma magnitude dos anteriores, pelo jornalismo, com o aprendizado junto a Raimundo Moraes, Humberto Moraes e Gladstone Vieira Belo.

Uma verdadeira política pública de Estado poderia transformar Garanhuns em um grande polo universitário do Nordeste. Isso significaria ampliar campi universitários, estimular centros de pesquisa, atrair programas de pós-graduação, institutos tecnológicos, escolas de governo, hospitais universitários e parques de inovação.

A cidade deixaria de ser apenas um destino turístico sazonal para tornar-se um centro permanente de produção do conhecimento. A universidade, quando integrada à comunidade, transforma-se em poderoso agente de desenvolvimento econômico e social, cria uma identidade própria para a cidade e redefine o destino de toda a região e dos Estados vizinhos.

O exemplo internacional demonstra que o conhecimento é uma das mais importantes indústrias do século XXI. Enquanto fábricas podem migrar para outras regiões, universidades de excelência permanecem enraizadas no território, produzindo capital humano e inovação.

Garanhuns poderá tornar-se o que Oxford representa para a Inglaterra, Coimbra para Portugal ou Campinas para o interior paulista, produzindo inteligência, ciência e cultura. Ela possui todas as credenciais para assumir esse destino.

*Jones Figueirêdo Alves é Desembargador Emérito do TJPE. Advogado e parecerista



