fechar
Artigo | Notícia

Mercado de São José é um patrimônio

Uma grande atração do centro do Recife, o Mercado de São José tem história. Há lugares que fazem parte da alma do Recife................

Por JOÃO ALBERTO MARTINS SOBRAL Publicado em 31/07/2026 às 0:00 | Atualizado em 31/07/2026 às 9:49

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Mercado de São José é um deles. Não é apenas um centro de compras. É um espaço onde a cidade se encontra com sua própria história, preservando costumes, sotaques, aromas e tradições que atravessam gerações. Infelizmente, muitos recifenses nunca foram ao Mercado. E não sabem o que estão perdendo.

Foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1875, sendo o primeiro mercado público pré-fabricado em ferro do Brasil. A estrutura metálica, importada da França e inspirada no Mercado de Grenelle, em Paris, tornou-se um marco da arquitetura pernambucana. Passados mais de 150 anos, continua testemunhando as transformações do Recife e recebendo diariamente moradores, turistas e curiosos em busca de um pouco da verdadeira identidade da cidade.

Atravessar seus corredores é fazer uma viagem pelos cinco sentidos. O perfume das ervas medicinais mistura-se ao colorido das frutas regionais. Nas bancas, pode ser encontrado o melhor do nosso artesanato em couro (chapéus, sandálias, bolsas), as famosas rendas de bilro e a cerâmica de Caruaru e Tracunhaém. Tem um Espaço cativo para a literatura de cordel, imagens religiosas e artigos de matriz africana, mostrando a belíssima sincretização que molda o nosso povo. Exibem também castanhas, rapaduras, queijos, rendas, panelas de barro, imagens de santos, artesanato, temperos e lembranças que seguem viagem para todas as partes do mundo. E misturas de ervas capazes de fazer tudo, até a conquista de um grande amor. É um universo pernambucaníssimo.

Sempre gostei de observar o movimento do Mercado de São José. Costumava ir muito lá, quando trabalhei na Pracinha do Diário. Ali convivem comerciantes que herdaram os boxes dos pais e dos avós, clientes que fazem compras há décadas e visitantes encantados com um Recife que resiste à pressa dos tempos modernos. É um lugar onde ainda se conversa sem olhar o relógio, onde um simples café pode render uma boa história e onde cada corredor guarda uma memória. Impossível, por não se deliciar com um verdadeiro caldo de cana, inclusive servido na cabaça

O mercado também preserva uma rica tradição gastronómica. Nos arredores e em seu interior, encontram-se sabores que ajudam a contar a história da culinária pernambucana. É impossível não lembrar dos caldinhos, da carne de sol, da macaxeira, da tapioca, do bolo de rolo e das frutas típicas que encantam quem chega pela primeira vez. O espaço ganha um movimento especial na Semana Santa, com a oferta de uma enorme variedade de peixes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Mercado de São José já sofreu com incêndios ao longo de sua história, sendo o mais marcante e devastador deles o ocorrido em novembro de 1989. Esse incêndio histórico destruiu uma parte significativa do mercado e danificou severamente a sua belíssima estrutura de ferro importada da Europa. O processo de reconstrução e restauração foi complexo e demorado, fazendo com que o mercado só fosse totalmente reinaugurado e devolvido à população em março de 1994, cinco anos depois.

O Mercado de São José também soube reinventar-se. Ao longo dos anos passou por restaurações, ganhou melhorias estruturais e se adaptou às exigências da preservação do patrimônio histórico, sem perder sua essência. Continua sendo um dos cartões-postais mais autênticos do Recife, muito diferente dos espaços criados para impressionar turistas. Sua força está justamente na espontaneidade. Atualmente tem uma reforma que está no final e que poderá, inclusive, contemplar dois restaurantes regionais, dentro do estilo do famoso Mercado Municipal de São Paulo.

João Alberto Martins Sobral, edito da coluna João Alberto no Social 1

 

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags

Imagem de JOÃO ALBERTO MARTINS SOBRAL

JOÃO ALBERTO MARTINS SOBRAL

joaoalberto@jc.com.br