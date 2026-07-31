Mercado de São José é um patrimônio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Uma grande atração do centro do Recife, o Mercado de São José tem história. Há lugares que fazem parte da alma do Recife................

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Mercado de São José é um deles. Não é apenas um centro de compras. É um espaço onde a cidade se encontra com sua própria história, preservando costumes, sotaques, aromas e tradições que atravessam gerações. Infelizmente, muitos recifenses nunca foram ao Mercado. E não sabem o que estão perdendo.

Foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1875, sendo o primeiro mercado público pré-fabricado em ferro do Brasil. A estrutura metálica, importada da França e inspirada no Mercado de Grenelle, em Paris, tornou-se um marco da arquitetura pernambucana. Passados mais de 150 anos, continua testemunhando as transformações do Recife e recebendo diariamente moradores, turistas e curiosos em busca de um pouco da verdadeira identidade da cidade.

Atravessar seus corredores é fazer uma viagem pelos cinco sentidos. O perfume das ervas medicinais mistura-se ao colorido das frutas regionais. Nas bancas, pode ser encontrado o melhor do nosso artesanato em couro (chapéus, sandálias, bolsas), as famosas rendas de bilro e a cerâmica de Caruaru e Tracunhaém. Tem um Espaço cativo para a literatura de cordel, imagens religiosas e artigos de matriz africana, mostrando a belíssima sincretização que molda o nosso povo. Exibem também castanhas, rapaduras, queijos, rendas, panelas de barro, imagens de santos, artesanato, temperos e lembranças que seguem viagem para todas as partes do mundo. E misturas de ervas capazes de fazer tudo, até a conquista de um grande amor. É um universo pernambucaníssimo.

Sempre gostei de observar o movimento do Mercado de São José. Costumava ir muito lá, quando trabalhei na Pracinha do Diário. Ali convivem comerciantes que herdaram os boxes dos pais e dos avós, clientes que fazem compras há décadas e visitantes encantados com um Recife que resiste à pressa dos tempos modernos. É um lugar onde ainda se conversa sem olhar o relógio, onde um simples café pode render uma boa história e onde cada corredor guarda uma memória. Impossível, por não se deliciar com um verdadeiro caldo de cana, inclusive servido na cabaça

O mercado também preserva uma rica tradição gastronómica. Nos arredores e em seu interior, encontram-se sabores que ajudam a contar a história da culinária pernambucana. É impossível não lembrar dos caldinhos, da carne de sol, da macaxeira, da tapioca, do bolo de rolo e das frutas típicas que encantam quem chega pela primeira vez. O espaço ganha um movimento especial na Semana Santa, com a oferta de uma enorme variedade de peixes.

O Mercado de São José já sofreu com incêndios ao longo de sua história, sendo o mais marcante e devastador deles o ocorrido em novembro de 1989. Esse incêndio histórico destruiu uma parte significativa do mercado e danificou severamente a sua belíssima estrutura de ferro importada da Europa. O processo de reconstrução e restauração foi complexo e demorado, fazendo com que o mercado só fosse totalmente reinaugurado e devolvido à população em março de 1994, cinco anos depois.

O Mercado de São José também soube reinventar-se. Ao longo dos anos passou por restaurações, ganhou melhorias estruturais e se adaptou às exigências da preservação do patrimônio histórico, sem perder sua essência. Continua sendo um dos cartões-postais mais autênticos do Recife, muito diferente dos espaços criados para impressionar turistas. Sua força está justamente na espontaneidade. Atualmente tem uma reforma que está no final e que poderá, inclusive, contemplar dois restaurantes regionais, dentro do estilo do famoso Mercado Municipal de São Paulo.

João Alberto Martins Sobral, edito da coluna João Alberto no Social 1



