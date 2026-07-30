Copa e eleição: deveriam vencer os melhores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O diabo é quem compra a propaganda de certos políticos e dos jogadores de futebol, sem olhar o que fazem dentro e fora do campo.................

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Crianças e adultos colaram figurinhas, aprenderam as dancinhas e choraram. Por ser um dos poucos esportes em que um time muito inferior pode sair vencedor, havia um fio de esperança para um país carente de alegrias coletivas e de motivos para se orgulhar. Um ópio em tempos de decepção com as instituições, com o atraso secular na educação, a desigualdade e a consequente insegurança.

Não foi à toa que apenas um jogador da seleção brasileira desembarcou no avião da CBF voltando da copa. Depois do fracasso, os demais seguiram o seu destino. Um foi para o torneio de carteado gastar o que ganha em uma postagem, outro procurou o cirurgião plástico em busca de nova identidade, outro foi encontrar com o patrocinador, talvez o psicólogo e quem sabe até o confessionário. Olhando à distância, parecem pessoas talhadas para os elogios, psicologicamente preparados para o sucesso, sem coragem para olhar nos olhos da crítica, ricos, mimados e felizardos por saberem jogar futebol.

Tem os que, no lugar de tentar aprimorar o dom que receberam, se especializaram na arte de cair em campo simulando pancada maior do que a verdadeira, até se machucar de verdade depois de noites nas baladas, incompatíveis com a vida de atletas de alto nível. Bom exemplo não é. Outro é mais conhecido por não auxiliar a polícia nas investigações de acusação de fraude em apostas esportivas. Foi punido por isso e bom exemplo não é. Tem até quem nunca fora falado simplesmente porque era desconhecido até dos entendidos que acompanham o futebol mundial. Ninguém sabia quem era, de onde vinha, onde jogava e muito menos porque fora convocado para seleção dos melhores do Brasil. Foi a primeira vez que um jogador tão desconhecido representou o país do futebol que tem técnico de grandes clubes, um italiano bom de chiclete, mas muito passivo para nosso gosto, incapaz de corrigir o erro óbvio e de escalar quem poderia conferir mais personalidade ao time, mantendo as características do jogador brasileiro. Nunca se ouviu falar em ganhar jogo trocando passes em seu próprio campo, até errar.

Bons jogadores deveriam ser bons com os pés e a cabeça, dentro e fora do campo. Além de vencedores no jogo, que sejam bons exemplos para as crianças e adultos que colaram suas figurinhas. Trabalho, profissionalismo, conquistas, respeito, honestidade, valores, escolhas e gestos para além do campo de jogo. Claro que é justo procurar o melhor retorno para si e para a família, o contrato milionário, mas até por terem se tornado milionários, bem que poderiam se dar ao luxo de querer ser também bons exemplos.

É triste ver os brasileiros rebaixados à condição de torcedores contrários a outros países, soltando rojões quando perdem. Ficamos fora, mesmo com algumas boas pernas, mas cabeças nem tanto. Tristes ex-jogadores, muito ricos, reduzidos a garotos propaganda.

A torcida recolheu as bandeiras, mas depois da copa vem a eleição e os eleitores vestem a camisa e colam figurinhas. Muitos votam por paixão, como no futebol, defendem incondicionalmente seu time, mesmo quando apanhado com a mão na cumbuca. Alguns se comportam como torcidas organizadas e quando perdem ficam violentos, invadem o campo, derrubam as traves e culpam o juiz.

Também na eleição, nem sempre vencem os melhores, mas a diferença é que a escalação, quem faz é o povo e não vale reclamar depois. Para votar não é só balançar a bandeira, fazer uma dancinha e se fechar em bolhas. Seria bom também usar a cabeça.

O diabo é quem compra a propaganda de certos políticos e dos jogadores de futebol, sem olhar o que fazem dentro e fora do campo.

Sérgio Gondim, médico



