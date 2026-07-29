Modernização das estatais

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Mais do que uma agenda administrativa, a modernização da GC nas EE representa um compromisso com a boa gestão dos recursos públicos.

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As empresas estatais (EE) exercem papel estratégico no desenvolvimento econômico e social do país. Administram bilhões em recursos públicos, executam políticas essenciais e influenciam diretamente a vida da população. Por isso, modernizar sua governança corporativa (GC) deixou de ser uma opção para se tornar uma necessidade indispensável ao futuro da administração pública brasileira.

Em um cenário de crescente exigência por eficiência, transparência e responsabilidade fiscal, as EE não podem permanecer presas a modelos de gestão excessivamente burocráticos, vulneráveis a interferências políticas e distantes das melhores práticas de GC. Atuando em setores estratégicos, como energia, saneamento, infraestrutura, transporte e desenvolvimento econômico, essas EE devem adotar padrões de gestão equivalentes, ou até superiores, aos das grandes companhias privadas.

A modernização da GC exige, em primeiro lugar, conselhos de administração e conselhos fiscais verdadeiramente independentes, formados por profissionais qualificados e escolhidos com base em competência técnica, experiência e reputação ilibada. Conselhos fragilizados ou excessivamente subordinados a interesses políticos reduzem a capacidade de fiscalização e compromete a qualidade das decisões estratégicas.

Outro pilar indispensável é o fortalecimento dos mecanismos de controle interno, compliance, gestão de risco e auditoria independente. Os sucessivos escândalos envolvendo EE nas últimas décadas, demonstram que a ausência de controles robustos pode provocar perdas bilionárias, comprometer investimentos e abalar a confiança da sociedade. A transparência também precisa avançar. Informações financeiras, contratos relevantes, indicadores de desempenho, metas de gestão e remuneração dos administradores devem ser divulgados de forma, tempestiva e acessível.

Afinal, a sociedade, verdadeira proprietária dessas EE, tem o direito de saber como os recursos públicos estão sendo administrados e aplicados. Outro aspecto essencial é a profissionalização da gestão das EE. A escolha de executivos deve priorizar critérios técnicos, competência e capacidade de entrega de resultados, evitando indicações motivadas exclusivamente por interesses políticos. A continuidade de projetos estruturantes depende de uma administração estável, profissional e comprometida com o planejamento de longo prazo.

Além disso, a GC moderna deve incorporar princípios de sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e de integridade, alinhando as estatais às melhores práticas internacionais. Investidores, organismos multilaterais e parceiros privados valorizam, cada vez mais empresas comprometidas com elevados padrões éticos, socioambientais e de GC. Modernizar a GC das EE não significa reduzir o papel do Estado. Ao contrário, significa fortalecer sua capacidade de prestar melhores serviços, reduzir desperdícios, ampliar investimentos e gerar valor para a sociedade. EE bem governadas são instrumentos poderosos para impulsionar o desenvolvimento econômico e social.

O grande desafio, contudo, não está apenas na criação de novas normas, mas na efetiva aplicação das que já existem. O Brasil avançou significativamente com importantes marcos legais. Entretanto, a verdadeira transformação ocorrerá quando a cultura da GC deixar de ser um requisito meramente formal e passar a orientar de maneira efetiva, todas as decisões dessas EE. Mais do que uma agenda administrativa, a modernização da GC nas EE representa um compromisso com a boa gestão dos recursos públicos, com a confiança dos investidores e ,sobretudo, com a sociedade que depende da eficiência dessa gigante máquina para promover o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento do país.

Cláudio Sá Leitão, comselheiro de Empresas e CEO da Sá Leitão Auditores e Consultores.



