O direito à saúde também passa pela informação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Conhecer esse direito é a melhor forma de impedir que a esperança de uma família seja transformada em oportunidade para um golpe................

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A Constituição Federal assegura acesso universal e igualitário a ações e serviços de promoção, proteção, atenção e recuperação da saúde. Esse preceito fundamenta o Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo atendimento gratuito a toda a população brasileira.

Diariamente, centenas de milhares de usuários do sistema de saúde buscam em hospitais contratualizados com o SUS consultas, exames, cirurgias, internações, medicamentos e demais procedimentos. Estas instituições não podem realizar qualquer cobrança aos pacientes, acompanhantes ou às famílias.

Os hospitais filantrópicos prestadores de serviços ao SUS têm papel essencial na saúde brasileira, realizando desde consultas, transplantes até tratamentos de alta complexidade, sempre com base nos princípios da universalidade, integralidade e equidade, além de garantir a gratuidade dos seus serviços.

Muitos brasileiros ainda desconhecem que o atendimento pelo SUS é totalmente gratuito e acabam se tornando vítimas de golpes. Pessoas mal-intencionadas se passam por profissionais de saúde e pedem transferências bancárias, inclusive via PIX, para agendar consultas, liberar exames, acelerar cirurgias, garantir medicamentos, entre outros. Trata-se de fraude, visto que nenhum atendimento ou procedimento vinculado ao SUS, pode ser cobrado.

Por isso, informação é proteção. Quando a população sabe que o atendimento é gratuito, fica mais difícil que fraudadores explorem momentos de fragilidade.

A orientação é clara: diante de qualquer pedido de dinheiro, interrompa a conversa, não faça pagamentos, procure os canais oficiais da instituição e órgãos competentes para denunciar a ocorrência. Essa atitude protege você, sua família e evita que outras pessoas sejam enganadas.

Em tempos em que a desinformação circula rapidamente, informar também é cuidar. Defender o SUS passa por garantir atendimento de qualidade, mas também por assegurar que nenhuma pessoa tenha seus direitos violados por pessoas que se aproveitam da vulnerabilidade alheia. Hospitais públicos e filantrópicos existem para acolher, tratar e salvar vidas, nunca para cobrar por algo que a lei determina ser gratuito.

Conhecer esse direito é a melhor forma de impedir que a esperança de uma família seja transformada em oportunidade para um golpe.

Tereza Campos, presidente do Conselho de Administração da Federação dos Hospitais Filantrópicos de Pernambuco (FEHOSPE), conselheira da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB) e superintendente geral do IMIP.



