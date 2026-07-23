Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

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A Constituição de 1988 estabelece regras sobre a suspensão dos direitos políticos e, também, sobre a sua perda...................

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No Brasil, o alistamento perante a Justiça Eleitoral é obrigatório para os maiores de 18 (dezoito) anos de idade e facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70 (setenta) anos e, também, em relação aos maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos. Somente com a realização do alistamento eleitoral é garantido ao eleitor o exercício de votar nas eleições para a escolha dos seus representantes municipais (prefeitos e vereadores), estaduais (governadores e deputados) e federais (presidente da República, senadores e deputados). Além disso, o alistamento regular junto à Justiça Eleitoral, confere ao eleitor o direito de ser votado durante o processo eleitoral, aos cargos municipais, estaduais ou federais, depois de registrada e homologada as respectivas candidaturas.

Sabe-se, entretanto, que os analfabetos e aqueles que não tenham autorização para realizar o alistamento são tidos como inelegíveis. A Constituição Federal de 1988, outrossim, exige uma idade mínima de 35 anos para o exercício da candidatura à Presidência da República, 30 anos para o cargo de governador. Para os cargos de deputados federais/estaduais e prefeitos, são exigíveis a idade mínima de 21 anos e, finalmente, somente os maiores de 18 anos podem concorrer ao cargo de vereador.

Lado outro, a mesma Constituição proíbe a apresentação ou aprovação de qualquer emenda ao seu Texto, com a finalidade de abolir o voto direto, secreto, universal e periódico, que deve ser exercido por aqueles que estejam alistados regularmente na Justiça Eleitoral, portanto, sem qualquer impedimento de ordem legal ou judicial. Pode-se afirmar que o voto é um poder-dever; a maioria dos eleitores participa do processo eleitoral; o exercício do voto é um fator de educação política do eleitor; no atual estágio da democracia brasileira o voto representa a participação popular na escolha dos seus representantes junto aos Poderes Executivo e Legislativo; a tradição brasileira e latino-americana é pelo voto obrigatório; a obrigatoriedade do voto não constitui ônus para o País, e o constrangimento ao eleitor é mínimo, comparado aos benefícios que oferece ao processo político-eleitoral.

Porém, a legislação brasileira estabelece os casos concretos em que os direitos políticos do alistado são suspensos por tempo determinado ou definitivamente, proibindo, por conseguinte, o exercício do voto ou de ser votado. A suspensão ou perda existe quando: a) houver o cancelamento da naturalização por sentença judicial; b) incapacidade civil absoluta (menores de 16 anos ou declarados por ordem judicial); c) condenação criminal, enquanto durarem seus efeitos e, finalmente, d) a recusa em cumprir obrigação ou prestação alternativa; pela prática de improbidade administrativa.

Vale lembrar que os prazos de suspensão não são fixos, pois variam de acordo com a sua motivação. Em relação à suspensão por motivo condenação criminal, ela prevalece a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e vai até a declaração judicial de extinção da punibilidade ou do processo de execução penal.

No que tange à suspensão pela prática de improbidade administrativa, a Constituição de 1988 estabelece: "os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível". Se a improbidade der causa ao enriquecimento ilícito, a suspensão poderá ser de até 14 anos e, comprovado o prejuízo ao erário público, é possível que ela se dê durante o prazo de até 12 anos. O limite do prazo de suspensão, cumpre lembrar, para cada caso concreto, sempre dependerá do estipulado na sentença judicial que reconhece a improbidade.

Finalmente, como já anotado, a Constituição de 1988 estabelece regras sobre a suspensão dos direitos políticos e, também, sobre a sua perda. A distinção está no fato de que a suspensão é temporária, enquanto a perda é definitiva.

Adeildo Nunes, juiz de Direito aposentado, advogado criminalista no escritório Frutuoso Advocacia



