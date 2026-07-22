As sandálias de humildade

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Para pensar no futuro, e não apenas na Copa de 2030, o Brasil deve começar calçando as sandálias da humildade, se despindo da vaidade e presunção...

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Para decepção geral dos brasileiros, a seleção brasileira foi derrotada pela Noruega nas Oitavas de Final da Copa do Mundo, voltando bem mais cedo para casa. Na verdade, o técnico e a esmagadora maioria dos jogadores não voltaram para o Brasil. A saída da seleção tão cedo da competição é uma mácula insuportável para os brasileiros porque estamos convencidos que o Brasil tem o melhor futebol do mundo e, portanto, tinha a obrigação de ganhar e voltar de Nova York com a taça. A frustração é irmã gêmea da soberba. As elevadas expectativas dos brasileiros provocaram uma dolorosa decepção.

Assistindo ao grande espetáculo da final desta Copa de 2026 entre Argentina e Espanha, o Brasil deve reconhecer que o insucesso não foi um acidente, um simples azar diante do grandalhão norueguês. E não cabe agora sair caçando os culpados porque o maior responsável pelos 26 anos de jejum em Copas do Mundos é a soberba futebolística, o deslumbramento e a empáfia que contaminam os jogadores, um sentimento de superioridade que arrefece a vontade de luta no campo. "Se somos os melhores - parecem sentir - logo vamos vencer, um lance brilhante dos nossos craques levará à vitória". Assim, os jogadores brasileiros não precisam se matar em campo para alcançar as vitórias, como fazem os argentinos, coitados, não são tão bons, então, precisam lutar, lutar muito.

O Brasil esqueceu muito rápido da indignação de Carlos Alberto Parreira, técnico da seleção de 2006, com o comportamento desleixado dos jogadores brasileiros naquela Copa: "um time sem comprometimento, sem ambição, jogadores enriquecidos, não se preocupando de verdade com a competição. Atletas que não perceberam ou que esqueceram o que significa ganhar a Copa. Um time de barriga cheia. Cansado de conquistas". E como não temos como apagar o trauma da derrota para a Alemanha (7 a 1) na Copa de 2014, a vergonha nacional no campeonato realizado no Brasil, tentamos pensar que tudo não passou de um lamentável cochilo dos deuses do futebol.

A soberba brasileira levou a CBF a contratar o vitorioso Carlo Ancelotti para dirigir a seleção brasileira, como se o mito de melhor treinador do mundo garantisse o campeonato. Com um salário superior ao dobro do que ganham os treinadores das duas seleções que fizeram a final da Copa do Mundo, Ancelotti não conseguiu levar a seleção brasileira às quartas de final. Numa visão imediatista - a fixação e a pressa em ser hexacampeão - a CBF pensava que bastava contratar um medalhão para comandar os "melhores jogadores do mundo" espalhados pelo planeta. Como se o hexa fosse um destino. Claro, o Brasil tem ótimos jogadores e pode formar uma seleção muito competitiva, e mesmo sem o técnico que se consagrou à frente do Real Madrid. O Brasil é competitivo, mas não é o melhor e não está destinado ao sucesso. Ao contrário, é preciso reconhecer que, nas últimas décadas, enquanto o Brasil afundava na sua empáfia, muitos outros países formaram novas gerações de grandes craques e técnicos refinados à frente seleções igualmente competitivas.

Para pensar no futuro, e não apenas na Copa de 2030, o Brasil deve começar calçando as sandálias da humildade, se despindo da vaidade e presunção, assumindo que é muito bom, mas não é o melhor do mundo. E nem precisa ser o melhor do mundo. A CBF tem que montar uma estratégia de longo prazo e com investimentos nas bases e parar de apostar nos soluços esporádicos em cada campeonato numa busca desesperada para desenhar uma sexta estrela na camisa. Claro que toda seleção pretende ser campeã, mas não com esta fixação narcisista de ser hexacampeão. Os brasileiros precisam se inspirar na Argentina (logo naquela que os brasileiros odeiam, nosso maior rival na América Latina): os argentinos perderam na final, mas estão comemorando o segundo lugar, reconhecem que chegaram bem longe e foram derrotados pela melhor seleção da atualidade. No entanto, dificilmente eles não estariam comemorando se o campeão tivesse sido o Brasil.

Sérgio C. Buarque, economista



