Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Onde os diagnósticos nem sempre alcançam tudo o que está em jogo, as histórias seguem oferecendo compreensão..........................

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Em uma época em que quase tudo é medido em desempenho, falar de literatura no campo da saúde pode parecer um desvio de rota. Afinal, o que um conto ou um romance poderia acrescentar a quem lida diariamente com diagnósticos? Talvez a pergunta devesse ser outra: o que perdemos quando deixamos de ler histórias?

Todo ato de cuidado começa diante de alguém. Ao reconhecer a Outridade, deixamos de ver apenas o próprio mundo e abrimos espaço para enxergar o outro em sua totalidade, respeitando suas cores, dores e diferenças. Também não é novidade que a doença não se expressa apenas no corpo. Com ela, vêm medos e incertezas que marcam a maneira como nos percebemos no mundo. Nem sempre, porém, essa dimensão do sofrimento encontra espaço de escuta entre paciente e profissionais de saúde.

Penso que é na fronteira entre a linguagem e o indizível do adoecimento que a literatura pode (re) significar aspectos fundantes da dimensão humana, como a finitude e o luto. Ler um bom livro não torna ninguém um profissional de saúde melhor por si só; as histórias não resolvem problemas clínicos nem substituem evidências científicas. Sua contribuição habita outros campos: o das ambiguidades da vida. Ao ler e imaginar o tempo do que está escrito - que é o tempo do agora - ampliamos a nossa capacidade de reconhecer experiências que não cabem em prontuários.

Em seu ensaio Sobre Estar Doente, Virginia Woolf observa que a doença ocupa um lugar central na vida humana e, ainda assim, permanece ausente da literatura e das conversas cotidianas. De acordo com a escritora inglesa, a "tremenda transformação espiritual" que a enfermidade provoca abre territórios desconhecidos diante do sujeito. Nesses momentos, o corpo deixa de ser transparente e se impõe como presença. Não é por acaso que tantas obras literárias permanecem atuais mesmo séculos depois de escritas. Elas continuam falando sobre solidão, envelhecimento, preconceito, luto e desejo, questões tão caras à prática do cuidado.

Ler é um exercício de atenção. Exige disponibilidade para acompanhar o percurso de alguém que não somos nós. O outro sempre tem uma história única para compartilhar, e cuidar exige a capacidade de sair do centro e admitir que a realidade pode ser diferente daquela que imaginamos. Ao ler Conceição Evaristo, Clarice Lispector ou tantos outros autores, não estamos apenas diante de um exercício estético; entramos em contato com modos distintos de perceber o mundo e de narrar a experiência humana.

O adoecimento não interrompe apenas o funcionamento do corpo, mas a continuidade da vida como ela era narrada. O tempo se reorganiza e deixa de ser o tempo social ditado pela produtividade, mas o tempo da vulnerabilidade. Nesse território, onde os diagnósticos nem sempre alcançam tudo o que está em jogo, as histórias seguem oferecendo compreensão. Por isso, como bem escreveu Ferreira Gullar, a arte existe porque a vida não basta.

Juliana Guerra, jornalista, doutora em Sociologia, docente de Comunicação e de Literatura em Saúde na Faculdade Pernambucana de Saúde - FPS



