Discordância leal, concordância desleal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em tempos de opiniões superficiais, baseadas no "eu acho", ouvir uma divergência livre de preconceitos pode evitar erros e produzir decisões sólidas

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

"Em torno da mesa do Conselho de Ministros, espero ouvir opiniões, não ecos."

A frase atribuída ao General e Estadista francês Charles de Gaulle sintetiza uma qualidade rara nas organizações: a capacidade de produzir divergências honestas antes da decisão, gerando unidade de ação depois dela.

Esta semana resolvi organizar pastas de documentos, artigos, ideias anotadas em guardanapos e tantas outras coisas que imaginamos um dia utilizar, mas raramente revisitamos.

Alguns papéis seguiram para o triturador. Outros ficaram reservados para uma avaliação futura. Alguns, porém, voltaram ao topo da pilha.

Entre eles estava um artigo da Military Review, de autoria do Major Thomas B. Craig, do Exército dos Estados Unidos, intitulado 'Como aproveitar o poder da discordância leal no Exército'.

Sua leitura levou-me, mais uma vez, a refletir sobre um tema crucial para qualquer organização: a importância da divergência honesta no processo decisório.

Craig define a discordância leal como a manifestação respeitosa, fundamentada e orientada pelo interesse da instituição, destinada a ajudar o líder a decidir melhor e bem cumprir sua missão.

Em tempos de opiniões superficiais, sustentadas pelo "eu acho", pelo card do WhatsApp ou pelo vídeo do TikTok, ouvir uma divergência livre de preconceitos pode evitar erros e produzir decisões mais sólidas.

Organizações que desejam evoluir precisam conviver com o dissenso.

Em instituições hierarquizadas, entretanto, a discordância às vezes é confundida com desafio à autoridade. Na realidade, representa exatamente o contrário: uma valiosa forma de assessoramento.

Porém, mais desafiadora do que a discordância leal é aquilo que ouso chamar deconcordância desleal.

Ela surge quando alguém, por medo, vaidade ou interesse pessoal, deixa de alertar o chefe sobre um erro ou confirma uma decisão que sabe equivocada. Quem assim procede protege a si mesmo, nunca a instituição.

A discordância leal, ao contrário, nasce do compromisso com a missão. Não busca constranger o superior nem disputar protagonismo. Busca apenas oferecer uma perspectiva diferente antes que a decisão seja tomada.

Quem a pratica assume riscos. Ao apresentar uma alternativa à convicção do líder, expõe-se a julgamentos diversos. Por isso, precisa equilibrar serenamente a ética da responsabilidade com a ética da convicção, conceitos desenvolvidos por Max Weber emA Política como Vocação.

O grande desafio do líder é distinguir essas duas atitudes. Nem toda crítica merece acolhimento, mas a concordância automática costuma ser muito mais nociva do que a divergência honesta. Quando todos dizem apenas aquilo que o chefe deseja ouvir, empobrecem-se as decisões e reduz-se a criatividade.

Cabe ao líder criar um ambiente em que a divergência possa ocorrer com disciplina e respeito. É preciso separar a crítica da pessoa que a formula, ouvir com atenção e estimular o fluxo permanente de ideias.

Ao subordinado cabe compreender que discordar não significa desafiar a autoridade. A discordância leal deve ocorrer no momento oportuno, pelos canais adequados e sempre orientada pelo interesse da instituição.

A disciplina permanece um dos pilares das organizações militares, mas jamais deve ser confundida com ausência de reflexão. Há tempo para discutir, tempo para decidir e tempo para agir.

A história oferece bons exemplos.

Charles de Gaulle estimulava debates profundos sobre questões estratégicas e, tomada a decisão, exigia disciplina na execução. Nelson Mandela transformava divergências em oportunidades de construir consensos, jamais em motivo para excluir pessoas.

No fim, organizações verdadeiramente robustas não são aquelas em que ninguém discorda, mas aquelas em que a divergência responsável aperfeiçoa decisões e fortalece a missão.

O verdadeiro assessor não é o que concorda para agradar. É o que discorda para servir. O verdadeiro líder não é o que se isola em sua certeza, mas o que ouve com humildade o alerta do escravo: memento mori.

Otávio Santana do Rêgo Barros - General de Divisão da Reserva



