Aqui a regra sou eu: o coronelismo na copa do mundo
No poder costumam ser tresloucados e não é surpresa se ordenam a mudança na regra do futebol a favor do seu time. Poder, autoritarismo e atraso.
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Faz parte da história do coronelismo nordestino o episódio em que, por ordem do Coronel Chico Heráclio, foi invertido um pênalti marcado contra o seu time, o Colombo de Limoeiro. Segundo a versão mais difundida, o coronel teria perguntado como seria o pênalti que acabara de ser marcado. Ao tomar conhecimento da regra, determinou que o jogo continuasse, mas em vez da bola em frente ao gol do Colombo, fosse colocada do outro lado e um jogador do time local chutaria. O árbitro argumentou que seria contra as regras do futebol.
"Aqui, a regra sou eu", disse o coronel encerrando o assunto.
Não há documento oficial com os detalhes dessa história, mas circula como exemplo de poder, autoritarismo e atraso.
Em 1973 o meu pai publicou o romance Terra de Coronel, definido por Raquel de Queiroz como "prosa enxuta, corrente, diálogos de um coloquial legítimo nordestino". Ambientado na luta política do interior de Pernambuco em um tempo sem internet, mas já com notícias falsas através de boletins distribuídos nas feiras livres. Se o adversário era um padre, o boletim anônimo divulgava: "Nas cidades onde esteve, o padre sempre deu saltos fora, digo e provo. Deflorou uma moça em Maniçoba e o resultado é que ela está grávida, enganou o pai da moça dizendo que iria levá-la para ser freira, mas trouxe foi para sua casa pra gozar as delícias da mulher". Outro: "Começou pegando nos braços das filhas de Maria, das zeladoras do Sagrado Coração e quando menos se esperou, está com amigação com uma senhora da serra dos Angicos. Toda semana sobe a Serra com a desculpa de ir ver o panorama. É de cortar o coração ver o marido traído por um sacerdote de Cristo".
Quando a oposição botava as unhas de fora o contra-ataque era feroz: "Valeriano, vou mandar cortar teus chifres pra cabeça ficar mais leve" ou "Aprígio, posso contar com teu voto?
Coronel, sempre acompanhei o senhor, mas dessa vez tá difícil.
Por isso não, mais difícil é ser corno e tu sois".
Compravam votos, mas atacavam quem vendia: "Nunca vendi votos porque é a mesma coisa que vender carne humana. Esse comercio nojento está na moda, vender votos como vende Sabino, vereador na Barriguda, é a principal atividade comercial dele. Deixe isso para Juraci que é comunista, mas para um vereador, fica feio".
Espalhavam acusações e difamações sem provas, como ocorre até hoje. Reclamavam de fraude se a urna era desfavorável, mas seus "meninos" trocavam cédulas eleitorais pela janela. "Eleitorado fácil, barato, aparece sem se saber como. Tudo voto de defunto, de título falso, tudo na palma da mão do coronel, mesários, fiscais, juiz, polícia, basta dizer que fizeram uma ata, a mesminha, quinze vezes. Estava pronta para seguir pro Tribunal, batia um pedido de amigo precisando 50 votos, rasgava-se e fazia outra. Tirava de quem tinha de sobra, botava-se no precisado. Depois chegava outro agoniado pro Federal, outra ata. Não ficava pedido sem sair satisfeito".
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Levantavam suspeitas infundadas sobre os contrários, de acordo com a conveniência, como aconteceu agora no caso do juiz que expulsou um faltoso na copa. Ameaçavam e usavam a força para atingir objetivos políticos e econômicos, uma prática de certos governos ainda hoje.
O atraso do interior do Nordeste de Terra de Coronel atravessou o século e agora um dos países mais desenvolvidos do mundo, numa atitude de antigos coronéis nordestinos, cobrou o descumprimento da regra do maior evento esportivo do planeta porque "a regra aqui sou eu".
Pois é, até os que agem e sonham contra a constituição podem ser eleitos na democracia, basta o povo assim querer. No poder costumam ser tresloucados e não é surpresa se ordenam a mudança na regra do futebol a favor do seu time. Poder, autoritarismo e atraso.
Querer mudar a regra sobre a punição do cartão vermelho, até pode, mas a FIFA aceitar, fica feio!
Sérgio Gondim, médico