A democracia brasileira e seus alicerces frágeis

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O Supremo Tribunal Federal ampliou seu protagonismo nas últimas décadas. Parte desse movimento decorre da omissão do Legislativo...

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Há uma diferença incômoda entre possuir instituições democráticas e viver, de fato, em uma democracia consolidada. O Brasil realiza eleições periódicas, mantém três Poderes formalmente independentes, imprensa livre e uma Constituição ampla em direitos. Ainda assim, persiste a dúvida sobre a solidez de suas bases democráticas.

Desde a redemocratização, em 1985, cada crise política revela uma estrutura institucional vulnerável. Instituições que deveriam ser protegidas mostram fragilidades, enquanto parte de seus protagonistas trata a Constituição mais como objeto de negociação do que como limite inegociável.

Temos uma democracia sustentada pelos procedimentos, mas pouco amparada por convicções. Democracias maduras dependem de dois pilares: regras claras, eleições, alternância de poder e separação entre os Poderes e o compromisso coletivo de respeitá-las, independentemente do resultado.

O primeiro pilar existe no Brasil. O segundo permanece frágil. Isso explica por que diferentes grupos políticos defendem as regras quando lhes são favoráveis e as contestam quando deixam de atendê-los. Trata-se de um padrão recorrente que atravessa o espectro político nacional.

A banalização dos conflitos institucionais transformou a política em espetáculo. Quando o exercício do poder passa a lembrar disputas pessoais mais do que um sistema republicano de freios e contrapesos, cresce a descrença da população na capacidade da política de solucionar problemas concretos. E uma democracia sem confiança popular enfraquece sua principal base de sustentação. A teoria constitucional prevê Poderes independentes e harmônicos, fiscalizando-se mutuamente sem invadir competências. Na prática, porém, observa-se um avanço gradual sobre atribuições alheias, quase sempre justificado por crises, omissões ou urgências.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal ampliou seu protagonismo nas últimas décadas. Parte desse movimento decorre da omissão do Legislativo diante de temas relevantes, fenômeno conhecido como judicialização da política. O desafio surge quando decisões passam a ser percebidas também pelo impacto político que produzem, alimentando a sensação de politização do Judiciário.

Esse quadro não se resume a governos específicos. É um padrão estrutural, reproduzido ao longo dos diferentes ciclos políticos por atores distintos. A fragilidade econômica também alimenta a fragilidade democrática. Democracias se fortalecem quando oferecem perspectivas de prosperidade e mobilidade social. Em cenários marcados por estagnação, inflação, desemprego e elevada desigualdade, cresce a receptividade a discursos que prometem soluções rápidas em troca da redução de garantias democráticas. Além das instituições, existe uma dimensão igualmente decisiva: a cultura cívica.

A consolidação democrática depende da disposição da sociedade e, sobretudo, de suas elites políticas, econômicas e intelectuais, em reconhecer as regras do jogo como patrimônio comum. Para uma sociedade civil tão diversa e dinâmica quanto a brasileira, seria desejável que a democracia deixasse de ser administrada em estado permanente de crise e alcançasse o grau de estabilidade necessário para ser percebida como uma certeza compartilhada por seus cidadãos.

Paulo Roberto Cannizzaro, escritor



