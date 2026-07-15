Revelações da reforma tributária
A real transformação é a adoção da Tributação sobre Valor Agregado (TVA) — o IVA Dual —, via CBS e IBS............................
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Reforma Tributária exige nova mentalidade, novo nível de maturidade e Inteligência Financeira.
Em dois ciclos por seis anos — Ciclo I (2027–2028) com CBS/IS, e Ciclo II (2029–2032) com IBS —, a transição exigirá dois sistemas escriturais.
Focar apenas em alíquotas é uma visão equivocada e superficial. A real transformação é a adoção da Tributação sobre Valor Agregado (TVA) — o IVA Dual —, via CBS e IBS.
A partir do Índice de Neutralidade de Arrecadação do Governo é que se calibram as Alíquotas de Referência, estimadas em 9% para a CBS (federal) e 18% para o IBS (estadual/municipal).
Essa Carga Total de Neutralidade na arrecadação — por volta de 28% — deve ser confirmada em outubro de 2026.
As Evidencias e Circunstâncias da Reforma Tributária:
Esse modelo exige governança sobre as decisões de múltiplos atores — desde a regulação e normativos do setor público até a gestão com os fornecedores e clientes —, pois há conexões em tudo. É essa inteligência que determina a capacidade de preservar caixa, proteger Margens, sustentar a Competitividade e a Longevidade do negócio.
- 1. A Neutralidade Não Vale para Todos: A assimetria de riscos é a primeira revelação. O Estado preserva sua arrecadação. Essa neutralidade implica na mobilidade anual da alíquota para cobrir deficits fiscais e benefícios, sem cortes de gastos. Uma poderosa assimetria. Para as empresas, a neutralidade inexiste: amplia riscos, exigindo Inteligência Financeira na Gestão de Margens e Ciclo Financeiro sob as novas regras.
- 2. A Mudança Central: o TVA Brasileiro: O paradigma mudou. No modelo de TVA, o diferencial competitivo é o domínio absoluto na capacidade de gerar, validar, recuperar e administrar créditos tributários na cadeia de valor.
- 3. O Maior Risco Está na Conformidade: O desafio supera o cálculo de tributos. Na transição, a coexistência de sistemas, novas obrigações e o IS — fora da compensação — tornam a execução tão decisiva quanto a legislação.
- 4. O Crédito Tributário Torna-se um Ativo Financeiro: O crédito deixa de ser mera informação fiscal e assume o papel de capital de giro, liquidez e rentabilidade, funcionando como uma nova moeda financeira. Na aritmética do lucro, cada compra gera créditos e cada venda assume débitos. O imposto efetivo a recolher passa a ser, puramente, a diferença entre os 'Débitos acumulados e os Créditos Compensáveis'. Na Reforma Tributária, quem administra bem seus créditos administra uma Nova Moeda que reduz o imposto a ser pago preservando o caixa e o tamanho do lucro do negócio.
- 5. A Empresa como um Sistema Auto Compensável: Silos isolados não funcionam mais . O aproveitamento dos créditos dependerá da integração cirúrgica entre processos, pessoas e informações coletadas de ponta a ponta através dos sistemas contábeis que recebem informações pelas Decisoes tomadas.
- 6. O Tributário Entra na Estratégia Financeira: A área tributária deixa de ser operacional e dita decisões sobre fornecedores, contratos, investimentos, preços e margens. O tributo vira variável estratégica central na geração de valor.
- 7. A Gestão Financeira Ganha Nova Amplitude: O protagonismo é redefinido. Gestores com domínio sobre margens, custos e caixa estarão aptos a capturar oportunidades, mitigar riscos e converter a legislação em vantagem competitiva.
- 8. Conhecer o Negócio Deixa de Ser um Diferencial: A Reforma obriga o empresário a compreender e decidir como a empresa compra, vende, precifica, gera resultados positivos e consome margens. Conhecer a operação é obrigatório para competir.
- 9. O Teste da Governança Empresarial: Empresas com Governança e processos sólidos gerenciam seus créditos, protegendo e ampliando suas Margens. Estruturas frágeis veriam sangrias. A Reforma funciona como um placar da qualidade das decisões.
- 10. Um Novo Jogo dos Negócios: Vencerão os líderes capazes de transformar decisão em conhecimento, conformidade em eficiência e créditos tributários em resultados.
No final, a Reforma Tributária não revela apenas um novo sistema de impostos; ela revela quem possui o domínio estratégico e a Inteligência Financeira do próprio negócio.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
*Aloisio Sotero é estrategista financeiro negócios. Membro do Conselho Editorial da Revista de Comércio Exterior da FUNCEX.