Elas decidirão o Brasil
Por isso, a disputa pelo eleitorado feminino não é uma estratégia de marketing. É uma necessidade eleitoral................................
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A política brasileira ainda não percebeu plenamente a dimensão do poder político das mulheres. Embora permaneçam sub-representadas nos cargos eletivos e nos espaços de comando partidário, elas se tornaram um fator decisivo de qualquer disputa eleitoral nacional. Nenhuma candidatura chegará ao Palácio do Planalto sem compreender uma realidade que a política brasileira demorou a aceitar: as mulheres deixaram de ser apenas eleitoras.
Quando o Código Eleitoral de 1932 reconheceu, após décadas de mobilização, o direito das mulheres ao voto, inaugurou-se uma das maiores transformações da democracia brasileira. Pouco a pouco, a transformação da família brasileira, a entrada feminina no mercado de trabalho e o avanço educacional alteraram silenciosamente o perfil do eleitorado.
Nas eleições de 2026, 158,8 milhões de brasileiros estão aptos a votar. Desse universo, 83,9 milhões são mulheres, o equivalente a 52,8% do eleitorado nacional, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Não existe estratégia eleitoral vencedora que possa ignorar esse dado.
Os números revelam uma contradição. Enquanto são maioria nas urnas, permanecem minoria nos espaços de poder. Essa força eleitoral ainda não se transforma em presença proporcional nas instituições.
O Brasil teve apenas uma mulher na Presidência da República em toda a sua história e, até este momento, sequer desponta uma candidatura feminina competitiva ao Palácio do Planalto em 2026.
O mercado compreendeu antes da política aquilo que as estatísticas já revelavam. As brasileiras deixaram de ser vistas apenas como consumidoras e passaram a ser reconhecidas como principais decisoras do consumo das famílias.
Quem vende sabe disso. Quem faz campanha também deveria saber.
Muitas vezes são elas que administram diretamente os impactos da inflação dos alimentos, da precariedade dos serviços públicos, da dificuldade de acesso à saúde e das limitações do mercado de trabalho. Por isso, a avaliação política costuma partir menos do desempenho dos candidatos nos debates e mais da pergunta concreta: isso melhora a minha vida e a da minha família?
Essa talvez seja a maior transformação silenciosa da democracia brasileira. A crescente escolarização, o acesso à informação e a participação no mercado de trabalho ampliaram a autonomia política das brasileiras.
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As redes sociais ampliaram o acesso à informação, mas também elevaram o grau de exigência. Hoje, slogans vazios encontram pouco espaço diante de eleitoras que acumulam múltiplas jornadas, acompanham a realidade econômica da família e têm acesso a uma quantidade de informação impensável em outras gerações.
Ao escolher seus representantes, milhões de eleitoras também definem prioridades para o orçamento e as políticas públicas. Votar é, em essência, definir prioridades.
Por isso, a disputa pelo eleitorado feminino não é uma estratégia de marketing. É uma necessidade eleitoral. Ao longo desta campanha, segurança, saúde, educação, custo de vida, geração de emprego, combate à violência contra a mulher e políticas de cuidado tendem a ocupar o centro dos discursos. Não porque os candidatos descobriram essas pautas agora, mas porque compreenderam quem decide a eleição.
O desafio da democracia brasileira é transformar maioria eleitoral em influência política efetiva. Um eleitorado que representa mais da metade dos votos precisa estar mais presente nos espaços onde as decisões são tomadas.
Em 2026, os candidatos irão disputar milhões de votos. Mas talvez a maior disputa seja outra: convencer um eleitorado que já aprendeu a escolher, mas ainda espera ser escolhido pela política. As mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar há quase um século. Agora, silenciosamente, conquistaram algo ainda mais poderoso: a condição de escolher quem ocupará o centro das decisões do país.
Priscila Lapa , jornalista e doutora em Ciência Política
Sandro Prado, economista e professor da FCAP-UPE