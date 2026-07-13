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O que leva um estudante a não concluir o Ensino Médio no Brasil?

A preocupação que ainda persiste refere-se ao elevado percentual de jovens que não concluíram o Ensino Médio até os 19 anos – um em cada quatro

Por MOZART NEVES RAMOS Publicado em 13/07/2026 às 5:00

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Os motivos pelos quais um estudante deixa de concluir a última etapa da Educação Básica no Brasil são relativamente bem conhecidos -- entre eles, a necessidade de trabalhar. E por essa razão o governo federal lançou, em 2024, o programa Pé-de-Meia, como um mecanismo de levar renda a esse estudante de Ensino Médio e evitar que ele deixe os bancos escolares. Já há indícios de que o programa tem impacto significativo na redução da evasão escolar. Segundo o Ministério da Educação (MEC), a taxa de abandono escolar no Ensino Médio caiu de 3,8% em 2023 para 2,2% em 2025, ou seja, cerca de 42% em dois anos.

Para contribuir com o debate em tela, o Todos Pela Educação lançou um estudo tomando como referência os recentes dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, de responsabilidade do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), atualizando, em termos quantitativos, os motivos pelos quais os estudantes não concluem o Ensino Médio no Brasil até os 19 anos. A primeira boa notícia desse estudo é que a taxa de conclusão vem aumentando gradualmente de 2016 a 2025. De 57,5% em 2016, essa taxa passou para 74,3% em 2025 – portanto, estamos falando de um crescimento de 16,8 pontos percentuais. E, como disse, esse crescimento foi consistente de 2016 para 2025.

Mas há diferenças importantes nos indicadores por raça/cor e de região para região. Por exemplo, em 2025, a taxa de conclusão na Região Nordeste foi de apenas 69,3%, enquanto na Região Sudeste ela alcançou 79,6%. Com relação ao indicador por raça/cor, entre brancos e amarelos a taxa de conclusão em 2025 foi de 81,7%, enquanto entre pretos, pardos e indígenas essa taxa foi de apenas 69,5%.

É ainda interessante verificar tais diferenças tomando como referência a renda. Entre os 20% mais ricos, 94,2% dos jovens concluíram essa etapa até os 19 anos, mas, entre os 20% mais pobres, esse percentual desaba para 61,1% -- uma diferença de 33,1 pontos percentuais. Como diz o próprio relatório do Todos Pela Educação, um ponto que chama a atenção é que, entre os mais pobres, o motivo principal do abandono escolar encontra-se no desinteresse pela escola (10,4%) e não pela necessidade de trabalhar (7,1%). O jovem quer uma escola que caiba na vida, que traga sentido para o seu projeto de vida. Nesse sentido, torna-se fundamental que o MEC, em colaboração com as redes estaduais, esteja atento à implantação do novo Ensino Médio – uma escola mais flexível, que traga um diálogo estreito com o mundo do trabalho e que possa desenvolver nos jovens as novas competências e habilidades tão necessárias para viver no século XXI.

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A preocupação que ainda persiste refere-se ao elevado percentual de jovens que não concluíram o Ensino Médio até os 19 anos – um em cada quatro –, ou seja, 25% desses 8,7% ainda estão estudando em 2025, e, se forem bem-sucedidos, devem concluir o Ensino Médio com mais de 19 anos. – um atraso escolar bastante significativo.

É ainda interessante verificar a taxa de conclusão no Ensino Médio até os 19 anos por unidades da Federação. Os três estados com maiores taxas de conclusão em 2025 foram: Roraima (85,9%), Goiás (84,5%) e São Paulo (84,4%); enquanto os três com menores taxas foram: Paraíba (61,9%), Mato Grosso do Sul (60,8%) e Acre (56,4%). O estado de Pernambuco ficou um pouco acima da média brasileira, com uma taxa de conclusão de 75,2%.

A necessidade de trabalhar continua sendo o fator mais expressivo para a não conclusão do Ensino Médio até os 19 anos (6,4%), mas a falta de interesse pela escola vem logo em seguida, com 5,9%; a boa notícia é que esses percentuais em 2016 eram bem maiores (8,9% e 8,4%, respectivamente). Esses números da Pnad Contínua de 2025, trazidos à tona pelo Todos Pela Educação, mostram melhoras importantes na taxa de conclusão do Ensino Médio até os 19 anos – mas a questão é que o desafio ainda persiste, em especial no que se refere ao fortalecimento das políticas atuais de acesso à renda pelos jovens, e também à oferta de uma escola que atenda aos interesses dessa juventude.

Mozart Neves Ramos é titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP de Ribeirão Preto.

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