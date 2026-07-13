Copa do Mundo e o futuro da advocacia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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São exemplos que mostram como a tecnologia pode servir a jogadores, árbitros e torcedores. O árbitro vai ao monitor, revê a jogada e toma a decisão

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A Copa do Mundo é um desses raros momentos coletivos em que, goste-se ou não de futebol, todo mundo acaba envolvido. A atual edição tem deixado boas lições: a dedicação de estreantes como Cabo Verde e Curaçao, os estádios cheios de torcedores de todas as partes e craques que seguem em alto nível. Outro ponto que vem chamando atenção é o bom uso da tecnologia. Presente desde a Copa de 2018, o VAR ganhou agilidade nesta edição com a chegada da versão automática. As decisões saem mais rápido e deixam menos espaço para dúvida.



Outro exemplo é o chip na bola. No jogo entre Japão e Tunísia, ele confirmou que a bola não cruzou por inteiro a linha do gol, por questão de milímetros, validando a defesa do goleiro. O sensor também anulou o gol da Croácia, nos acréscimos contra Portugal, ao identificar um toque que deixou o atacante croata em posição de impedimento.



São exemplos que mostram como a tecnologia pode servir a jogadores, árbitros e torcedores. O árbitro vai ao monitor, revê a jogada e toma a decisão final. A Copa tem girado em torno do futebol jogado dentro de campo e não de polêmicas de arbitragem.



O mesmo se aplica à relação entre tecnologia e prática jurídica. O processo eletrônico, as audiências por videoconferência, a automação de rotinas nos escritórios e outras inovações transformaram o dia a dia da advocacia.



Ferramentas de IA reduzem tarefas repetitivas e deixam o advogado mais disponível para exercer o que nenhuma tecnologia pode substituir. A escuta atenta do cliente, a estratégia pensada para cada caso e a condução das relações humanas que permeiam reuniões, negociações e audiências. São tarefas que só cabem ao advogado.



Bem utilizada, a IA acelera pesquisas, organiza informações e cada caso pode a ser analisado com ainda mais atenção. O advogado presta um serviço melhor porque dedica mais tempo a ouvir o cliente e estudar o que interessa a ele. E o magistrado fica mais bem equipado para preparar decisões analíticas e fundamentadas, contribuindo para a duração razoável do processo.



Como no VAR, a tecnologia amplia a capacidade de análise, mas não substitui quem decide. Em lances interpretativos, o árbitro é chamado ao monitor do VAR para assumir a responsabilidade pela decisão. No Direito, a IA reúne informações e pode até sugerir caminhos, mas a decisão pertence ao advogado, ao magistrado ou ao membro do Ministério Público, que respondem por seus atos e levam à decisão o contexto, a sensibilidade e o discernimento próprios da experiência humana.



Tudo isso exige ferramentas de ponta, em permanente atualização, como o próprio VAR evolui desde a Copa de 2018. Com essa visão, a OAB-PE firmou parceria com a Forlex para oferecer à advocacia pernambucana uma IA criada especialmente para o mundo jurídico. A nossa advocacia tem acesso gratuito à plataforma. As informações estão disponíveis no site da OAB-PE.



Tecnologia boa é a que ajuda sem tirar das pessoas aquilo que é delas. O VAR não apita o jogo. A inteligência artificial não exerce a advocacia. Quando cada um ocupa o seu lugar, todos ganham. É com esse espírito que a OAB-PE seguirá apoiando a advocacia pernambucana na adoção de novas tecnologias.



O Brasil se despediu da Copa, e toda eliminação carrega essa sensação de que ainda havia algo a ser vivido. Mas o futebol, como a advocacia, também ensina pela resistência. Ensina que dedicação não se mede apenas pelo resultado final, mas pela coragem de seguir trabalhando depois da queda, corrigindo erros, preservando talentos e acreditando no próximo ciclo. A Copa continua, o jogo segue, e no próximo ano teremos a Copa do Mundo Feminina, mais uma oportunidade de ver o Brasil em campo, de torcer, aprender e reconhecer que nenhuma grande construção se faz sem continuidade, preparo e resiliência.



Ingrid Zanella, presidente da OAB-PE; Maurício de Albuquerque, conselheiro federal da OAB; e Rodrigo de Abreu Pinto, presidente da Comissão de Estudos da SAF