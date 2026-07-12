Onze homens e um vexame

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Nunca fui otimista em relação a essa Seleção Brasileira de Futebol que, de forma humilhante, foi muito cedo desclassificada desta Copa do Mundo, disputada em três diferentes países, um retrato fiel do “balcão de negócios” em que a Fifa se transformou, hoje muito mais expostos depois que assumiu a presidência da instituição o “ítalo-suiço” Gianni Infantino. Diante desse cidadão, em matéria de negócios nebulosos, nosso João Havelange, de saudosa memória, ficaria sentado no banco de reservas. Também nunca escrevi previamente uma única linha falando de minha descrença na Seleção, para não ser rotulado de “pé-frio”, “seca-pimenteira”, “pessimista”, um “anti-patriota” que não aceita ter o Brasil “ o melhor futebol do mundo”, e outras bobagens.



Pois é: nossa Seleção foi mal, foi medrosa, foi medíocre desde a estreia , enterrou nos gramados norte-americanos um passado glorioso. Sepultou uma história que garantiu cinco estrelas naquela camisa verde-amarela, usada por Pelé, aos 17 anos e por Nilton Santos aos 35. Por Garrincha, Zito, e Vavá; por Romário e Gerson; por Ronaldo e Ronaldinho; por Rivaldo e Rivelino, por gênios da bola que eram também corajosos e destemidos, qualidades que essa acovardada seleção de Carlo Ancelotti desconhece.



Depois desse pavoroso vexame, de uma derrota previamente anunciada frente à mediana Seleção da Noruega, a CBF, antro de politicagem que tem ajudado a diminuir o protagonismo do futebol brasileiro, renovou, previamente, o contrato com treinador Carlo Ancelotti, não se sabe por quanto nem porque, mas certamente por um valor muito mais alto do que remunerou, antes, os brasileiros Tite, Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Junior que, pelo menos, aos trancos e barrancos, garantiram a nossa presença no certame mundial. Bom lembrar que Ancelotti não tem culpa nisso, é um profissional, fez sua proposta, a CBF aceitou, ele garantiu o emprego, para si e para o filho, por mais quatro anos. Mas, pergunta-se: pra fazer o quê?



Essa Seleção que acaba de ser vergonhosamente desclassificada, numa partida em Que perdeu pênalti e deixou o adversário fazer em campo o que bem quis e como quis, Certamente terá pouquíssimos “sobreviventes” daqui há quatro anos. Jogadores Jovens, quando surgem, imediatamente são negociados para o mercado europeu, muito mais organizado e poderoso financeiramente. Custam caro aos seus clubes, e nenhum deles será liberado para virem integrar a Seleção Brasileira, em algum jogo amistoso que CBF porventura consiga programar, a não ser, por obrigação, naquelas chamadas “datas Fifa”. Portanto, Ancelotti vai treinar quem? Os sobreviventes locais que não despertaram interesse aos grandes clubes do mundo?

Jogadores que estão a milhares de quilômetros de distância e não têm qualquer interesse de

deixar seu conforto para jogar uma partida amistosa que nada significa? É difícil... O mundo inteiro viu, esta semana, o jogo entre Argentina e Egito. A Argentina perdia por 2x0 aos 34 minutos do segundo tempo. Messi, o genial Messi, havia desperdiçado uma penalidade máxima e tudo parecia concorrer para a desclassificação dos “Hermanos”. Acontece que em nenhum momento a Seleção da Argentina desistiu de lutar, de correr, de brigar, até marcar o primeiro gol, o segundo e o terceiro em menos de 15 minutos, despachar a brava Seleção

egípcia e continuar candidata a ganhar novamente a Copa do Mundo. Já a Seleção Brasileira, jogando contra a Noruega, tomou um gol aos três minutos (anulado pelo segundo arbitro), perdeu um pênalti na metade do primeiro tempo e a partir daí deu-se início ao processo de nossa desgraça. Depois de perder esse pênalti, escondeu-se, acovardou-se, deixou o adversário correr solto, permitiu que Haalland, o principal estrela da Seleção norueguesa, marcasse dois gols, praticamente sem correr nem fazer esforço. Mesmo advertido de que o atacante norueguês, com dois metros de altura, era um dos melhores atacantes do futebol

europeu, nada foi planejado para anula-lo.

Essa melancólica despedida marca também o fim da presença, na Seleção, de Neymar, “aquele que foi, sem nunca ter sido”. Muito perseguido em campo, nunca ganhou uma Copa, nunca foi o melhor do mundo, mas se destacou pela coragem no enfrentamento aos adversários e pelas quedas que ensaiava. Na sua carreira, atingiu o ponto máximo jogando no Barcelona, transferiu-se para o PSG, de lá foi para o futebol do Oriente Médio, hoje está de volta ao Santos, onde para ele tudo começou. Ganhou milhões de euros e, ao longo da

carreira, passou mais tempo nos departamentos médicos do que suando a camisa ao lado dos

seus companheiros. A presença de Neymar na Seleção Brasileira de Futebol também chega ao

fim e entra para a história.

Ivanildo Sampaio é jornalista