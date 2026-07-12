A nau dos insensatos

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Ferreira de Araújo responde: "Não é já de um homem de bem que o País precisa, é de um homem". Indago: Onde estará o homem de caráter?

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O escritor e cronista português Ramalho Ortigão registrou, em uma de suas obras, o diálogo entre o jornalista Ferreira de Araújo e o cientista Luís County. Ao ser interrogado por County sobre qual “homem de bem” teria condições de gerir os grandes problemas do Brasil, Ferreira de Araújo responde: “Não é já de um homem de bem que o País precisa, é de um homem”. Indago: Onde estará o homem de caráter, líder, com capacidade para privilegiar o interesse público e deixar em plano secundário os seus próprios interesses? Lembrei-me do filme que a Netflix apresentou recentemente, na tentativa de equilibrar as acanhadas películas exibidas: Nuremberg (2025/2026), filme dirigido por Stanley Kramer e estrelado por Rami Malek, interpretando o psiquiatra norte-americano, e Russell Crowe no papel do arquiteto nazista Hermann Göring.



A história ocorrida no pós-Segunda Guerra Mundial foi baseada no livro “O Nazista e o Psiquiatra”. Ela privilegia duas narrativas: o embate psicológico entre Hermann Göring e Douglas Kelley e a reconstrução jurídica na sessão de julgamento do Tribunal de Nuremberg. As duas narrativas se perdem na horizontalidade. Göring tenta revelar ao mundo que não era um derrotado. Em sua empáfia ou prepotência, senta-se no banco dos réus como se fosse o dono do poder e da própria História. Nada diferente da arrogância de figuras de topo do Brasil.

Durante os interrogatórios, o alemão manifesta uma postura de desafio: respostas rápidas e prontas, segurança calculada e um cinismo sedicioso. Ele não estava apenas se defendendo. Estava manipulando a narrativa global. Eis aí a adaptação, hoje, dos atores e coadjuvantes dos Três Poderes da nossa melancólica República.



Diferente é o filme “O Julgamento em Nuremberg”, lançado em 1961 e estrelado pelos icônicos atores Spencer Tracy, Maximilian Schell e Marlene Dietrich. Das falas do presidente da Corte (Spencer Tracy), uma se destaca: “Como podem ter matado tantas pessoas e ninguém ter visto? Adaptando a frase ao contexto brasileiro, diríamos: Como é possível tanta corrupção sem que o povo revele um naco de indignação? A verdade é que fazemos vista grossa à putrefação sistêmica. Observamos, indiferentes, o desfilar dos escândalos financeiros, a corrente de emendas parlamentares desviadas para interesses bastardos, a interpretação de leis para favorecer interesses pessoais e grupais. Eis o momento de lembrar a frase, com adaptação, de Rui Barbosa: “de tanto ver agigantarem-se os poderes” nas mãos dos corruptos, “o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto”.



Aprofundando a ideia de homem, lembramos a lenda narrada pelo filósofo Plutarco - o navio de Teseu. O mito lança um grande desafio: se cada peça de madeira da embarcação corroída pelo tempo fosse inteiramente trocada, o barco seria o mesmo ou se transformaria em outro barco? E se outro barco fosse reconstruído com as peças carcomidas? É o momento de lembrar o registro feito pelo Datafolha.

O povo - o verdadeiro dono da embarcação – não sabe sequer o nome dos seus representantes e não se recorda em quem votou em 2022 para deputado federal e senador. Estamos diante da “nau dos insensatos”, metáfora da “arca da salvação” objeto dos escritos de Platão e outros filósofos. Descreve um mundo habitado por passageiros irresolutos, desavergonhados e indiferentes ao porto para onde a embarcação se dirige.

Assemelha-se a arca de Noé. Dessa vez, com passageiros na configuração de corvos, serpentes e chacais. Os corvos retratando o declínio da ética daqueles que manipulam as crises para aumento do poder de que desfrutam. As serpentes, configurando a traição, a manipulação, o veneno e a natureza imutável de quem age orientado por instintos destrutivos. Os chacais simbolizando a ganância, o oportunismo predatório, a articulação nos bastidores para atassalhar o bem comum em benefício de interesses individuais, corporativos ou partidários.

Eis o momento de repetir a pergunta de fundo: Onde está o homem? Possivelmente, fora da embarcação reconstruída com peças danificadas. Está solitário, indignado e envergonhado. Olha atento e triste para a arrancada do barco. Em sua mente, abrolha o grande dilema: o barco conseguirá flutuar ou ficará encalhado?



Dayse de Vasconcelos Mayer é doutora em ciências jurídico-políticas

