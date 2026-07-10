Sheraton Reserva do Paiva agora é Vila Galé

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Estive no lançamento do Sheraton Reserva do Paiva, em 9 de dezembro de 2011, durante uma concorrida cerimônia que reuniu autoridades, empresários e representantes do setor turístico. Entre os presentes, estavam o então governador Eduardo Campos, o empresário português Luiz Felipe Vieira, da Promovalor - anos depois presidente do Benfica -, José Ponte, vice-presidente da Starwood Hotels & Resorts, proprietária da bandeira Sheraton, e Paul Altit, diretor da Odebrecht Imobiliária.



As obras avançaram rapidamente e, em 16 de junho de 2014, o Sheraton Reserva do Paiva abriu oficialmente as portas. A inauguração reuniu o governador João Lyra, os prefeitos Geraldo Julio, do Recife, e Elias Gomes, do Cabo de Santo Agostinho, além de um expressivo número de convidados dos meios empresarial, político e social.



O hotel tinha 298 apartamentos, entre eles 18 suítes club e uma das maiores suítes presidenciais do Brasil, com 120 metros quadrados. Todos os quartos ofereciam como diferencial a famosa Sheraton Sweet Sleeper Bed, cama que se tornou uma das marcas registradas da rede e cuja qualidade era elogiada por todos os hóspedes.



Outro grande atrativo era o exclusivo Sheraton Club Lounge, reservado aos hóspedes das suítes. O espaço funcionava praticamente durante todo o dia, oferecendo buffet permanente, bebidas variadas e um café da manhã diferenciado, tudo incluído para quem tinha acesso ao ambiente.



A gastronomia sempre foi um dos pontos fortes do Sheraton Reserva do Paiva. O Paiva Grill, comandado pelo chef português Fernando Fonseca, conquistou uma clientela fiel com seu famoso pudim - sem exagero, um dos melhores que já provei - e com a tradicional feijoada servida aos sábados. O hotel contava ainda com o sofisticado Restaurante Reserva, que durante muito tempo teve a consultoria do renomado chef português Olivier Costa, proprietário de restaurantes em Lisboa e no Algarve. Suas frequentes visitas ao Recife resultaram em festivais gastronômicos que fizeram grande sucesso.



As opções de lazer incluíam campo de futebol, quadra de vôlei, minigolfe, brinquedoteca e um parque aquático privilegiado por um dos mais belos pores do sol do litoral pernambucano. À beira-mar, o Beach Club reunia piscina de borda infinita, bar molhado, gazebos, restaurante climatizado e serviço de vans e bicicletas para os hóspedes.



Ao longo dos anos, o Sheraton Reserva do Paiva consolidou-se como palco de importantes encontros empresariais, grandes celebrações sociais e memoráveis festas de réveillon, que figuravam entre as mais concorridas de Pernambuco. Houve também grande expectativa com a instalação do Consulado dos Estados Unidos em um edifício vizinho, imaginando-se que a novidade impulsionaria a ocupação do hotel. Na prática, porém, isto nunca se concretizou.



Com o passar do tempo, a ocupação começou a diminuir, embora as instalações permanecessem impecavelmente conservadas, graças ao trabalho permanente das equipes de manutenção. O golpe definitivo veio com a pandemia da Covid-19. Em 20 de março de 2020, a rede Sheraton rescindiu o contrato de administração, e o hotel encerrou suas atividades.



Nestes seis anos, surgiram várias informações sobre a volta do hotel, com uma nova bandeira. As negociações sempre esbarravam em problemas na Justiça de Portugal. Agora, o problema foi resolvido: a rede Vila Galé comprou o espaço e vai abrir o Vila Galé Reserva do Paiva Lifestyle Resort Hotel, Convention, ou simplesmente o Vila Galé Reserva do Paiva, no dia 15 de outubro. As obras finais de adaptação estão sendo comandadas pelo empresário Jorge Rabelo de Almeida, dono da rede Vila Galé.

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social 1