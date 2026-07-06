Cantou ou chorou, sanfoninha?
A sanfoninha também canta quando o repertório homenageia Gonzaga, Dominguinhos, Accioly Neto, Jackson do Pandeiro, Sivuca e outros nordestinos
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O São João, há alguns anos, deixou de se restringir aos dias tradicionais e passou a ocupar todo o mês de junho, ampliando-se, por vezes, até o início de julho, como ocorre neste ano, em que, associado à Copa do Mundo, une o fuá ao forró e ao futebol.
O fuá é a alegria contagiante que nasce da música e da dança. Ligado ao arrasta-pé, faz a sanfoninha cantar ao som do forró, do baião, do xote e do xaxado. O futebol, por sua vez, reafirma-se como paixão nacional, sobretudo em tempos de Copa do Mundo.
Devemos a Luiz "Lua" Gonzaga, com sua voz de boiadeiro, nostálgica e telúrica, o canto e o conto da saga nordestina. Foi ele quem projetou o Nordeste no mapa cultural do Brasil e consolidou, ao lado da sanfona, do triângulo e da zabumba, a identidade sonora da tradição de nossa região.
A sanfoninha canta sempre que o fole embala a música-raiz do ciclo junino, em reverência à tradição e à identidade cultural do povo nordestino.
Há anos, defendo a preservação dos ritmos e das canções que compõem o forró-raiz. Comete um crime de lesa-cultura quem contrata artistas de outras regiões para animar festas juninas com repertórios estranhos à nossa tradição.
Na expressão de Gonzaga, "O São João é a festa do milho". Essa tradição permanece viva, celebrada pela canjica, pela pamonha, pelo pé de moleque, pelo xerém e por outras iguarias.
É também a festa do interior, embora capitais, como Recife, Salvador, Fortaleza e Aracaju venham, nos últimos anos, assumindo protagonismo nos festejos juninos. Durante muito tempo, essas cidades deixaram passar em brancas nuvens um dos mais importantes ciclos culturais do Nordeste.
Muito me emocionou a última entrevista concedida por Luiz Gonzaga à imprensa, quando afirmou:
"(...) O primeiro grande grito de São João no Recife veio de Roberto Pereira, e o prefeito Joaquim Francisco assinou embaixo: 'Vamos amatutar o Recife.' E vai ser um estouro."
Apesar das restrições ambientais, ainda se "acende a fogueira do meu coração". Também sobrevivem os balões da memória: "Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo."
Nos últimos anos, porém, a sanfoninha também tem chorado. Chora por não ouvir, com a frequência de outrora, o cancioneiro genuinamente junino.
Recordo-me de um São João em Caruaru, quando um cantor sertanejo faltou ao espetáculo, e um forrozeiro local foi chamado para substituí-lo. Naquele entardecer, Dominguinhos, sempre elegante em sua simplicidade, exclamou: "A sanfona chorou de alegria."
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A sanfoninha canta — e canta alto — quando sobem ao palco artistas da estirpe de Petrúcio Amorim, Maciel Melo, Santana, Alcimar Monteiro, Flávio José, Nando Cordel, Jorge de Altinho, Novinho da Paraíba e tantos outros.
Ao mosaico dos forrozeiros nordestinos jamais faltaria público para o remelexo do esqueleto.
A sanfoninha também canta quando o repertório homenageia Gonzaga, Dominguinhos, Accioly Neto, Jackson do Pandeiro, Sivuca e outros mestres que edificaram a música nordestina.
Sente-se, com nitidez, a ausência de políticas públicas permanentes de valorização da cultura popular. Onde está o apoio aos cantores e músicos locais, que passam o ano inteiro aguardando a festa que celebra sua arte e seu talento?
São preteridos nas grades de programação ou relegados a horários incompatíveis com a presença do grande público. Se os principais shows acontecem à noite, destinam-lhes à "boca da noite;" se ocorrem à tarde, fazem-nos "esfriar o sol", reservando os melhores horários aos artistas midiáticos.
Permanece, então, a pergunta: cantou ou chorou?
Cantou quando a entoada ecoou no compasso da tradição nordestina, fazendo vibrar a alma do povo. Chorou quando o forró autêntico perdeu espaço para repertórios alheios à identidade junina. Mas voltou a cantar sempre que o fole fez pulsar, com autenticidade, o coração do Nordeste.
Cantou e chorou, sanfoninha!
*Roberto Pereira, Cadeira 35 - Academia Pernambucana de Letras