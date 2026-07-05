Fé em Deus e pé na bola

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Como Deus é brasileiro, embora o treinador não seja, vamos torcer para que a Seleção continue em campo até o dia que seja sagrado e consagrado campeão

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Escrevo este artigo antes do jogo entre a Seleção Brasileira de Futebol e a Seleção da Noruega, na disputa pela Copa do Mundo, no maior e mais político torneio que já aconteceu na história dessa disputa, envolvendo equipes de todos os continentes. Uma disputa onde já não existem mais os mesmos favoritos do passado, entre os quais sempre estiveram o Brasil, a Alemanha, a Itália, a Inglaterra e a Argentina que, jogando bem ou jogando mal, estavam sempre entre os finalistas de um torneio que, mais seletivo e com muito menos equipes, era disputado num mesmo país.

Como repórter por mais de meio século, e trabalhando nos mais diversos órgãos da Imprensa, nunca fui escalado para "cobrir" um Copa do Mundo, nem mesmo as duas que foram realizadas no Brasil, em 1950 e 2014. Na primeira, porque era apenas um garoto, morava no Sertão seco de Pernambuco e fazia o "Curso Primário" no Grupo Escolar; a segunda, porque já havia deixado de ser "repórter de campo" e preferia ver a Seleção brasileira na televisão.

Mas, acompanhei de perto, morando e trabalhando no Rio de Janeiro, aquela equipe que foi tricampeã mundial jogando no México, provavelmente a mais próxima da perfeição que já tivemos. Uma equipe que nasceu pelas mãos de João Saldanha, um comentarista de futebol, comunista, que era crítico ferrenho da politicagem interna da antiga Confederação Brasileira de Desportos.

Quando o presidente da instituição, João Havelange, por não suportar mais as críticas de Saldanha à Seleção, que vinha mal e desacreditada, perguntou se ele aceitava ser o treinador da equipe nacional, que no ano seguinte disputaria as eliminatórias para a Copa no México, a resposta de Saldanha foi curta e grossa: - "Topo!". E no mesmo dia ele escalou, no microfone do rádio, a equipe com a qual iria disputar as eliminatórias para a Copa de 1970. Equipe que, com algumas poucas mudanças, ganharia a Copa do Mundo pela terceira vez e com ela, definitivamente, a Taça Jules Rimet.

Pois bem, foi essa a equipe de João Saldanha que eu vi, de perto, nos treinos, jogos amistosos

e disputas eliminatórias, sob aplausos , até a queda do treinador, mais tarde, com a ascensão de Zagallo. Vi, no Maracanã, uma das últimas partidas da Seleção ainda sob o comando de Saldanha, com o brilho de Tostão, Pelé, Carlos Alberto e outros gênios da bola, quando se confirmou a nossa classificacão a para a Copa do México. E como dava gosto ver jogar aquela Seleção. Até mesmo as desavenças que havia entre a Imprensa carioca os jornalistas de São Paulo, fruto do Bairrismo e da burrice, foi amainada com a classificação e, mais tarde, a conquista do tricampeonato No México.

Na verdade, se a geração de 1958, Campeã do Mundo na Suécia, esteve, por muito tempo, na boca do povo; a Seleção de 1970 era cantada e louvada de canto a canto do país, orgulhoso e soberano: Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo; Clodoaldo, Gerson e Rivelino, Jairzinho, Tostão e Pelé. Uma Seleção com quatro armadores (Piazza, Clodoaldo, Gerson e Rivelino), o que levava a imprensa paulista, com eterna má vontade, a acusar o Treinador Zagallo de "retranqueiro". E só calou quando o Brasil, na partida Final, derrotou a Itália por 4x1, com o último gol anotado não por um "armador", mas Pelo lateral Carlos Alberto, que era também o "capitão" da equipe.

Posteriormente, ganhamos e perdemos mundiais, tivemos craques como Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e tantos outros; jogadores longevos como Cafu e Roberto Carlos, Craques que nunca foram campões, como Zico e Falcão; jogadores medianos, que foram, como Dunga E Viola.

Bom, estamos na Copa. Não sei como foi o jogo contra os grandalhões da Noruega que Nelson Rodrigues, se vivo fosse, diria terem todos eles "saúde de vacas premiadas", mas Não tanta intimidade com a bola.

Bom, a Seleção Brasileira não repetiu uma única vez, a mesma equipe entre um jogo e outro; o craque do time, Neymar, tatuado e envelhecido, foi convocado sem condições de jogar, apenas tem ocupado o banco dos reservas.

É verdade que o time tem melhorado após o jogo da estreia, e vamos torcer para que Melhore ainda mais. Como Deus é brasileiro, embora o treinador não seja, vamos torcer, com fé em Deus e pé na bola, para que a Seleção Brasileira, se passou pela Noruega, quebre mais um tabu e continue em campo até o dia em que e seja sagrado e consagrado campeão.

Ivanildo Sampaio é jornalista



