Pernambuco disruptivo: da usina de açúcar à economia criativa
O projeto Usina de Arte Santa Terezinha, liderado por Bruna e Ricardo Pessôa de Queiroz, prima pelo cuidado com a memória ..............
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A antiga usina de açúcar Santa Terezinha, na Mata Sul de Pernambuco, promove uma disrupção: a economia sucroalcooleira dá lugar à economia criativa. Desde 2015, uma área de 40 hectares da maior usina de Pernambuco, que deixou de operar em 1998, deu lugar a um parque artístico-botânico.
É impactante encontrar obras de arte integradas a uma diversidade de mais de 600 espécies de vegetação arbórea. Obras de arte contemporânea, nascidas de residência artística na Usina, materializam percepções do convívio de artistas pernambucanos e de outras locais.
Um acervo de 50 instalações e esculturas substitui as terras, antes esgotadas pela monocultura canavieira. A iniciativa é um instrumento de transformação socioeconômica para cerca de 6 mil pessoas residentes no município de Água Preta, com a integração de iniciativas educacionais e culturais que elevam a autoestima dos residentes na vila de Santa Terezinha.
O empreendimento propicia uma rede de apoio ao desenvolvimento local, com iniciativas como uma escola de música, biblioteca pública e um laboratório (FabLab) equipado com impressora 3D, que induzem à criatividade na comunidade e a novas práticas pedagógicas.
O diálogo com os artistas inspira a produção artesanal, através de parcerias com os sistemas educacionais, atendendo a mais de 200 estudantes. Os resultados já são percebidos; a Escola Municipal Severino Canto obteve, em 2017, o maior índice no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em toda a região da Mata Sul pernambucana.
O projeto Usina de Arte Santa Terezinha, liderado por Bruna e Ricardo Pessôa de Queiroz, prima pelo cuidado com a memória de uma região impregnada de história, agora tratada de forma inovadora, impulsionando a economia criativa no local. É uma semente de futuro florescendo em Pernambuco ao promover a economia criativa, um dos maiores potenciais do Nordeste e do Brasil.
Aronita Rosenblatt, vice-presidente da Academia Pernambucana de Ciências e professora titular da UPE.
Tânia Bacelar., economista, sócia da CEPLAN e membro da Academia Pernambucana de Ciências.