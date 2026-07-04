Pernambuco disruptivo: da usina de açúcar à economia criativa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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O projeto Usina de Arte Santa Terezinha, liderado por Bruna e Ricardo Pessôa de Queiroz, prima pelo cuidado com a memória ..............

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A antiga usina de açúcar Santa Terezinha, na Mata Sul de Pernambuco, promove uma disrupção: a economia sucroalcooleira dá lugar à economia criativa. Desde 2015, uma área de 40 hectares da maior usina de Pernambuco, que deixou de operar em 1998, deu lugar a um parque artístico-botânico.

É impactante encontrar obras de arte integradas a uma diversidade de mais de 600 espécies de vegetação arbórea. Obras de arte contemporânea, nascidas de residência artística na Usina, materializam percepções do convívio de artistas pernambucanos e de outras locais.

Um acervo de 50 instalações e esculturas substitui as terras, antes esgotadas pela monocultura canavieira. A iniciativa é um instrumento de transformação socioeconômica para cerca de 6 mil pessoas residentes no município de Água Preta, com a integração de iniciativas educacionais e culturais que elevam a autoestima dos residentes na vila de Santa Terezinha.

O empreendimento propicia uma rede de apoio ao desenvolvimento local, com iniciativas como uma escola de música, biblioteca pública e um laboratório (FabLab) equipado com impressora 3D, que induzem à criatividade na comunidade e a novas práticas pedagógicas.

O diálogo com os artistas inspira a produção artesanal, através de parcerias com os sistemas educacionais, atendendo a mais de 200 estudantes. Os resultados já são percebidos; a Escola Municipal Severino Canto obteve, em 2017, o maior índice no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em toda a região da Mata Sul pernambucana.

O projeto Usina de Arte Santa Terezinha, liderado por Bruna e Ricardo Pessôa de Queiroz, prima pelo cuidado com a memória de uma região impregnada de história, agora tratada de forma inovadora, impulsionando a economia criativa no local. É uma semente de futuro florescendo em Pernambuco ao promover a economia criativa, um dos maiores potenciais do Nordeste e do Brasil.

Aronita Rosenblatt, vice-presidente da Academia Pernambucana de Ciências e professora titular da UPE.

Tânia Bacelar., economista, sócia da CEPLAN e membro da Academia Pernambucana de Ciências.



