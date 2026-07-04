fechar
Artigo | Artigo

Os relógios da soberania

O relógio das consequências não apenas corre. Seus ponteiros — as futuras gerações — julgarão, com severidade, decisões e omissões que tomarmos.

Por OTÁVIO SANTANA DO RÊGO BARROS Publicado em 04/07/2026 às 0:00 | Atualizado em 07/07/2026 às 15:31

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

As ações praticadas no mundo parecem reger-se por dois relógios. O primeiro marca o tempo do imediato, do urgente, do aqui, do agora, do perceptível. O segundo, mede o tempo das consequências pelo agora. Entre um e outro, nações crescem, prosperam, perdem poder e desaparecem.

Para um país não desaparecer, pressupõe-se que ele tenha poder de manter o status quo adquirido. Falemos, pois, desse poder.

Poder é o somatório da motivação de um povo com sua capacidade de proteger, pela força, seus interesses e valores. Aqui no Brasil, a variável capacidade é notadamente a mais débil.

Essa fragilidade começa pela ausência de uma grande estratégia nacional de segurança, discutida e legitimada pela sociedade.

A título de exemplo, recentemente, tanto Estados Unidos como China revisaram seus documentos estratégicos de segurança.

No caso dos Estados Unidos, a China é identificada como o principal adversário a ser contido. O texto, porém, vai além, ao definir como pilares o reforço da presença militar no Ocidente, o combate ao narcotráfico, políticas de reindustrialização e a contenção da influência de potências rivais.

Já o documento chinês, conhecido por sua abordagem holística, estabelece como pontos cruciais a segurança tecnológica e de dados, o controle de investimentos, a segurança alimentar, a segurança econômica e industrial, além da estabilidade e da soberania.

Por aqui, opta-se por políticas setoriais não integradas, que pouco convergem para o objetivo central de proteção da soberania.

Essa debilidade se potencializa na dificuldade de sustentarmos uma indústria de defesa tecnologicamente competitiva e apta a apoiar uma dissuasão crível. Somos dependentes de material militar produzido por terceiros, nem sempre disponíveis quando a crise se instala.

A guerra na Ucrânia, as crises no Oriente Médio, a tensão em Taiwan e a ação estadunidense na Venezuela e no Irã, entre outros episódios, mostram que a paz imaginada por Francis Fukuyama se tornou memória. O sistema internacional voltou a ser regido pela competição, coerção e disputa de poder.

Segundo o Estado-Maior do Exército, nossas possíveis ameaças agrupam-se em três blocos: potências ingerentes, organizações criminosas transnacionais e catástrofes naturais ou sanitárias.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Nesse mesmo estudo, o EME orienta a Força Terrestre para o combate do futuro por meio de um projeto alcunhado Força 40, além de estruturar a transformação da organização, doutrina e recursos humanos.

Estruturas rígidas precisarão ceder espaço a forças modulares, flexíveis, móveis e eficazes. Como blocos de LEGO, deverão adaptar-se rapidamente à missão, ao terreno e ao inimigo.

Isso exigirá que a transformação seja antes intelectual do que material. Mais ainda, como não há a opção de resetar nosso sistema de defesa, ela terá de ocorrer com os meios disponíveis, mediante escolhas difíceis e prioridades claramente definidas.

Algumas dessas prioridades já se impõem: soluções tecnológicas mais baratas e eficazes; fortalecimento da Defesa Antiaérea, da Aeromobilidade, da Defesa Cibernética e da Guerra Eletrônica; além do uso intensivo de Drones e IA.

Em cenário de restrições orçamentárias, desinvestir em projetos exauridos será tão importante quanto investir em novas capacidades.

Ao mesmo tempo, a Estratégia da Presença continua indispensável, pois não apenas na Amazônia a presença física do Estado produz efeito dissuasório relevante.

Um aspecto anímico merece atenção: modernizar não significa romper com tradições. Significa reinterpretá-las. Honrar nossos antepassados não é simplesmente repetir suas soluções.

Para que tudo isso se torne concreto, espera-se o apoio da sociedade. Defender a nação não é tarefa exclusiva das Forças Armadas. Exige recursos previsíveis, liderança política madura, assessoramento militar qualificado e consciência coletiva ampliada.

O relógio das consequências não apenas corre. Seus ponteiros — as futuras gerações — julgarão, com severidade, as decisões e omissões que tomarmos hoje.

Otávio Santana do Rêgo Barros, general de Divisão da Reserva

 

Leia também

STJ afasta possibilidade de reconhecimento de papiloscopistas da Polícia Federal como peritos oficiais
SEGURANÇA PÚBLICA

STJ afasta possibilidade de reconhecimento de papiloscopistas da Polícia Federal como peritos oficiais
Desafios da ressocialização: reconstruir vidas também é proteger a sociedade
ESPECIAL

Desafios da ressocialização: reconstruir vidas também é proteger a sociedade

Compartilhe

Tags