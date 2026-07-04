Os relógios da soberania

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O relógio das consequências não apenas corre. Seus ponteiros — as futuras gerações — julgarão, com severidade, decisões e omissões que tomarmos.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

As ações praticadas no mundo parecem reger-se por dois relógios. O primeiro marca o tempo do imediato, do urgente, do aqui, do agora, do perceptível. O segundo, mede o tempo das consequências pelo agora. Entre um e outro, nações crescem, prosperam, perdem poder e desaparecem.

Para um país não desaparecer, pressupõe-se que ele tenha poder de manter o status quo adquirido. Falemos, pois, desse poder.

Poder é o somatório da motivação de um povo com sua capacidade de proteger, pela força, seus interesses e valores. Aqui no Brasil, a variável capacidade é notadamente a mais débil.

Essa fragilidade começa pela ausência de uma grande estratégia nacional de segurança, discutida e legitimada pela sociedade.

A título de exemplo, recentemente, tanto Estados Unidos como China revisaram seus documentos estratégicos de segurança.

No caso dos Estados Unidos, a China é identificada como o principal adversário a ser contido. O texto, porém, vai além, ao definir como pilares o reforço da presença militar no Ocidente, o combate ao narcotráfico, políticas de reindustrialização e a contenção da influência de potências rivais.

Já o documento chinês, conhecido por sua abordagem holística, estabelece como pontos cruciais a segurança tecnológica e de dados, o controle de investimentos, a segurança alimentar, a segurança econômica e industrial, além da estabilidade e da soberania.

Por aqui, opta-se por políticas setoriais não integradas, que pouco convergem para o objetivo central de proteção da soberania.

Essa debilidade se potencializa na dificuldade de sustentarmos uma indústria de defesa tecnologicamente competitiva e apta a apoiar uma dissuasão crível. Somos dependentes de material militar produzido por terceiros, nem sempre disponíveis quando a crise se instala.

A guerra na Ucrânia, as crises no Oriente Médio, a tensão em Taiwan e a ação estadunidense na Venezuela e no Irã, entre outros episódios, mostram que a paz imaginada por Francis Fukuyama se tornou memória. O sistema internacional voltou a ser regido pela competição, coerção e disputa de poder.

Segundo o Estado-Maior do Exército, nossas possíveis ameaças agrupam-se em três blocos: potências ingerentes, organizações criminosas transnacionais e catástrofes naturais ou sanitárias.

Nesse mesmo estudo, o EME orienta a Força Terrestre para o combate do futuro por meio de um projeto alcunhado Força 40, além de estruturar a transformação da organização, doutrina e recursos humanos.

Estruturas rígidas precisarão ceder espaço a forças modulares, flexíveis, móveis e eficazes. Como blocos de LEGO, deverão adaptar-se rapidamente à missão, ao terreno e ao inimigo.

Isso exigirá que a transformação seja antes intelectual do que material. Mais ainda, como não há a opção de resetar nosso sistema de defesa, ela terá de ocorrer com os meios disponíveis, mediante escolhas difíceis e prioridades claramente definidas.

Algumas dessas prioridades já se impõem: soluções tecnológicas mais baratas e eficazes; fortalecimento da Defesa Antiaérea, da Aeromobilidade, da Defesa Cibernética e da Guerra Eletrônica; além do uso intensivo de Drones e IA.

Em cenário de restrições orçamentárias, desinvestir em projetos exauridos será tão importante quanto investir em novas capacidades.

Ao mesmo tempo, a Estratégia da Presença continua indispensável, pois não apenas na Amazônia a presença física do Estado produz efeito dissuasório relevante.

Um aspecto anímico merece atenção: modernizar não significa romper com tradições. Significa reinterpretá-las. Honrar nossos antepassados não é simplesmente repetir suas soluções.

Para que tudo isso se torne concreto, espera-se o apoio da sociedade. Defender a nação não é tarefa exclusiva das Forças Armadas. Exige recursos previsíveis, liderança política madura, assessoramento militar qualificado e consciência coletiva ampliada.

O relógio das consequências não apenas corre. Seus ponteiros — as futuras gerações — julgarão, com severidade, as decisões e omissões que tomarmos hoje.

Otávio Santana do Rêgo Barros, general de Divisão da Reserva



