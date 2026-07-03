Dubai: uma cidade em permanente mudança

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Tive o privilégio de ir três vezes a Dubai. A primeira, a convite da Emirates, quando a empresa iniciou seu voo para São Paulo. A segunda, num grupo de agentes de viagens levado pela Air France, com direito a três dias em Paris. A terceira com Sheila, numa escala de um voo para Manila, nas Filipinas, para visitar a sede da ICTSI, empresa que opera o Tecon Suape.



Há cidades que seduzem pela riqueza de seu patrimônio histórico e outras que se destacam pelas paisagens naturais. Dubai conquistou o mundo apostando no futuro. Em poucas décadas, um pequeno porto de pescadores transformou-se em um dos destinos mais fascinantes do planeta, reunindo arquitetura ousada, hotelaria de excelência, gastronomia internacional e uma impressionante capacidade de reinventar-se. Observei isso nas minhas viagens a Dubai. Ruas impecavelmente conservadas, jardins cuidadosamente planejados e um trânsito organizado conduzem a uma cidade que parece ter sido desenhada para surpreender. Dubai escolheu um caminho diferente: tornou-se um símbolo da modernidade e da inovação.



A experiência começa já no desembarque. O moderno aeroporto internacional revela a eficiência e a grandiosidade que caracterizam o emirado, recebendo diariamente milhares de passageiros vindos de todas as partes do mundo. A partir dali o visitante encontra avenidas impecavelmente conservadas, áreas verdes cuidadosamente planejadas e um sistema viário organizado, que reforçam a sensação de estar em uma cidade projetada para impressionar desde o primeiro contato. E há detalhes impactantes, como as paradas de ônibus com ar-condicionado, um conforto importante para enfrentar o calor que atinge permanentemente a cidade.



O horizonte é dominado pelo Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo. Do mirante, a vista revela uma cidade que desafia a lógica: ilhas artificiais em formato de palmeira, avenidas largas, bairros futuristas e o deserto que, logo adiante, recorda a origem daquele território. Junto ao Burj Khalifa está o Dubai Mall, com 1,2 mil lojas, aquário, pista de patinação no gelo, espaços culturais e uma variada oferta gastronômica. Ao anoitecer, as águas dançantes da Fonte de Dubai oferecem um espetáculo que reúne milhares de pessoas diariamente.



Na hotelaria, Dubai consolidou um padrão de excelência. Ícones como o Burj Al Arab transformaram-se em cartões-postais mundiais, enquanto novos empreendimentos disputam a preferência dos visitantes com experiências cada vez mais exclusivas. Os bares desses hotéis vendem bebidas alcoólicas, o que é proibido no restante da cidade.



A gastronomia acompanha essa diversidade. Restaurantes comandados por chefs renomados dividem espaço com pequenos estabelecimentos especializados nas culinárias árabe, indiana, libanesa, japonesa e mediterrânea. É possível jantar em um terraço com vista para a marina, saborear pratos tradicionais em mercados históricos ou viver experiências gastronômicas em pleno deserto.



O contraste entre tradição e modernidade aparece de forma marcante na região de Al Fahidi, onde ruas estreitas, torres de vento e construções históricas preservam parte da memória dos Emirados Árabes Unidos. Lá, além do mercado com iguarias da região, há muitas lojas que vendem ouro, com vitrines inacreditáveis. O guia de uma excursão me levou a uma loja escondida em um edifício empresarial, onde podem ser encontradas roupas, malas, relógios e joias de grifes famosas. Não sei se verdadeiras ou réplicas, mas todas com bons preços.



Nenhuma viagem a Dubai fica completa sem um passeio pelas dunas. Os safáris no deserto combinam aventura, paisagens impressionantes e a oportunidade de conhecer costumes locais em acampamentos inspirados na cultura beduína, encerrando o dia com um jantar sob um céu estrelado difícil de esquecer. Tudo é feito em veículos 4x4, com direito a percursos "com ou sem emoção", como acontece nas dunas do Rio Grande do Norte.

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social 1