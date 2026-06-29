Planejamento e celeridade nos investimentos: a saída para a crise histórica do Metrô do Recife
O Crea-PE se une à luta pela mobilidade segura, eficaz, desempenhando seu papel social para a população do Grande Recife................
Clique aqui e escute a matéria
Planejamento e celeridade são palavras chave no enfrentamento dos graves problemas e do sucateamento que o Metrô do Recife vem enfrentando ao longo dos anos. Celeridade na sua recuperação e expansão. Mesmo com o processo de concessão em andamento, as melhorias reais e mais do que necessárias só devem acontecer, de fato, quando a concessão estiver finalizada. As previsões de especialistas marcam para 2028 o final desta etapa e o início do cronograma de investimentos. Mas, sem planejamento, as melhorias prometidas podem ficar pelo caminho. Na transição da responsabilidade administrativa da empresa de transporte, o Governo Federal anunciou um investimento de R$ 4 bilhões para a recuperação e repasse do comando ao Governo do Estado. Mas este montante está longe de sanar a crise do modal.
Somente para a compra urgente e necessária de 18 novos trens, os TUEs (Trens Unidade Elétricos), serão precisos R$ 882 milhões, enquanto a previsão no orçamento é de R$ 588 milhões, o equivalente a dois terços do calculado. Há anos, os recursos não estão sendo suficientes nem para a manutenção, que dirá para se pensar em expansão. Quando foi implantado e começou a operar, em 1985, o sistema de transporte recebeu um investimento de US$ 425,7 milhões, alocados entre 1982 e 1986.
Uma nova etapa de recursos foi retomada no início dos anos 2000, marcado pelo direcionamento de verbas federais e internacionais para a construção da Linha Sul (Recife–Cajueiro Seco), inaugurada por etapas até a conclusão em 2009. Recebeu um montante de R$ 384 milhões. Esse aporte financeiro viabilizou a entrega de cinco novas estações na época, marco que consolidou a operação plena do ramal.
O chamado ciclo de ouro de investimento aconteceu no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), de 2007 a 2014. O Metrô do Recife viveu seu último grande período de expansão física. Os investimentos do PAC somaram aproximadamente R$ 239 milhões. Os recursos federais focaram na modernização, na aquisição de composições de trens elétricos (TUEs) e VLTs, além de reformas operacionais.
A derrocada financeira de investimentos começou a partir de 2015. Com as crises fiscais do Governo Federal, o orçamento para investimento despencou para patamares próximos a zero. O foco mudou para verbas insuficientes de mero custeio e manutenção corretiva. Não é surpresa o levantamento do Tribunal de Contas da União apontar que a receita total obtida pelo Metrô do Recife equivale, historicamente, apenas a um quinto do custo total, sendo que a diferença entre a receita e os custos têm crescido anualmente, apontando para um cenário de rápida inviabilização do sistema.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Os números retratam um cenário preocupante e exigem soluções urgentes. Apenas apontar os problemas é manter uma discussão sem avanços. Para colaborar com um debate de resultados, o Crea Pernambuco vem priorizando esta pauta. Em 2022, participou da criação do Fórum Permanente pela Mobilidade e Defesa do Metrô. Vem fomentando discussões, coletando propostas. Convocou seu Comitê Tecnológico Permanente (CTP) e seu time de engenheiros especialistas em mobilidade para avaliar e, principalmente, propor soluções com base na boa engenharia, com a formulação de propostas para o modelo de concessão, enviadas por meio de consulta pública.
Foram 44 propostas enviadas ao Governo Federal. Elas serviram de base para a eleição de sete bandeiras prioritárias do Crea-PE na reestruturação e expansão do Metrô do Recife. Também são a pauta do seminário que será realizado pelo Conselho pernambucano na próxima terça-feira (30), na Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe), aberto ao público. O encontro contará com três palestras principais ministradas por autoridades do setor: Marcelo Bruto, secretário Executivo de Parceria e Projetos Estratégicos do Governo de Pernambuco; Matheus Freitas, presidente do Grande Recife Consórcio de Transportes; e Maurício Pina, engenheiro civil e membro do CTP.
A mesa de debates terá a participação dos engenheiros civis Carlos Fernando Xavier e Fernandha Batista, ambos integrantes do comitê do Crea-PE. A mediação será feita por Roberto Muniz, coordenador-adjunto do CTP.
A proposta é obter importantes respostas para questionamentos fundamentais para a garantia de um serviço de qualidade do Metrô do Recife: o Governo Federal fará suplementação de recursos dos R$ 4 bilhões previstos, já que são insuficientes para a recuperação do sistema de transporte? Há possibilidade de acelerar os repasses federais diante da gravidade da situação?
Pelo modelo que vem sendo desenhado pelo BNDES, o Governo do Estado assumirá o subsídio operacional ao sistema, com a concessão do serviço a um operador privado. Só que, até o momento, não se conhece o planejamento orçamentário e fiscal de como o Estado vai, ao longo dos anos, arcar com essa contraprestação. O desafio se torna maior porque o Estado já arca com subsídios elevados ao sistema de ônibus.
Quando criado, o Metrô do Recife era para ser uma solução e hoje se transformou num problema, engessando a mobilidade da população do Grande Recife. Sua recuperação é urgente, mas é preciso pensar além. É necessário investir na sua expansão e assegurar que haverá tempo suficiente para isso, com o planejamento e recursos financeiros adequados para os projetos saírem do papel até meados de 2060, limite do prazo de 30 anos da concessão do serviço.
O Crea-PE se une à luta pela mobilidade segura, eficaz, desempenhando seu papel social para a população do Grande Recife. A defesa de um transporte público de qualidade e acessível deve pautar a todos, governos, instituições e sociedade.
Adriano Lucena, presidente do Crea-PE