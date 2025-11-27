Black Friday: como planejamento e estratégia podem ser aliadas das finanças; veja como aproveitar a temporada de ofertas

Clique aqui e escute a matéria

Personal financeiro, palestrante e autor de 22 livros sobre educação financeira, Leandro Trajano explica como identificar promoções reais, evitar compras por impulso e usar a data a favor do orçamento

São Paulo, novembro de 2025 - A Black Friday pode, sim, ser uma excelente oportunidade para o consumidor, desde que seja encarada com planejamento e atenção. É o que reforça o personal financeiro Leandro Trajano, que alerta para os riscos das compras por impulso e para as estratégias adotadas pelo mercado nessa época do ano.

O primeiro passo para aproveitar bem as promoções é começar a pesquisar com antecedência. Quem monitora preços desde agosto ou setembro chega a novembro com uma percepção muito mais clara do valor real dos produtos. “Quando você acompanha um item por meses e observa sua variação, consegue identificar com precisão se a promoção é verdadeira ou apenas uma maquiagem de preços”, afirma Trajano.

Essa pesquisa pode ser feita tanto nas lojas físicas quanto nos canais digitais. Fotografar etiquetas, anotar valores, adicionar produtos ao carrinho online e acompanhar sua oscilação são práticas simples e eficazes. “Quanto maior o período de observação, maior a segurança na hora de comprar. Como estamos bem perto da Black Friday, já não há tempo para pesquisa, o que pede ainda mais cautela e consciência. Usar ferramentas de inteligência artificial a seu favor Release Black Friday Leandro Tr…

também é bastante válido e pode ajudar a evitar cair em falsas promoções”.

Para o educador financeiro, uma Black Friday de verdade acontece quando o consumidor compra algo que já estava buscando, que realmente precisa e que aparece por um valor significativamente menor do que o habitual. Sem esse filtro, o risco de cair em armadilhas aumenta.

Trajano também alerta para os perigos de ir às compras sem uma lista de necessidades. “Sem estratégia, é fácil cair em gatilhos e ser convencido a comprar itens desnecessários. E isso pode comprometer parte do orçamento destinado às despesas de fim de ano e início do ano seguinte, como IPTU, IPVA, viagens e material escolar”, ressalta. Portanto, se não tem nada que realmente seja necessário, evite sair para dar uma olhadinha, assim como acessar os sites e apps que podem te fazer cair em tentações. Afinal, os gatilhos são muitos.

Outro ponto de atenção é a proximidade da Black Friday com o pagamento da primeira parcela do 13º salário. O mercado se prepara para capturar boa parte desse dinheiro. “É preciso redobrar o cuidado para não gastar por impulso apenas porque há dinheiro extra na conta”, orienta.

Com organização, inteligência e monitoramento de preços, a Black Friday pode ser aliada do orçamento, e não uma armadilha financeira.

Sobre Leandro Trajano

Leandro Trajano é administrador, consultor, personal financeiro e autor de 22 livros dedicados à educação financeira. Defende que organizar as finanças é também cuidar da saúde emocional, já que o equilíbrio financeiro impulsiona produtividade, negócios e qualidade de vida. Ministra palestras em empresas de diversos setores em todo o país além do SEBRAE e outras instituições, sempre com foco em soluções práticas e acessíveis. Autor de O Verdadeiro CA$H – o que ninguém te contou sobre planejamento financeiro e o mundo do dinheiro, viveu em 9 países e utiliza essa experiência para tornar o conhecimento financeiro simples, claro e aplicável ao dia a dia. Ao longo da carreira, já apoiou mais de 500 famílias e empresas, reforçando que decisões inteligentes sobre dinheiro transformam vidas.