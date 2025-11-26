fechar
Artigo | Notícia

(In)segurança Pública

É impossível esperar que a Polícia seja reformada de acordo com os princípios democráticos se o sistema político não se move na mesma direção

Por JORGE ZAVERUCHA Publicado em 26/11/2025 às 23:07 | Atualizado em 28/11/2025 às 12:14
O ocorrido, recentemente, no Morro do Alem&atilde;o e adjac&ecirc;ncias, foi um espet&aacute;culo de inseguran&ccedil;a p&uacute;blica
O ocorrido, recentemente, no Morro do Alemão e adjacências, foi um espetáculo de insegurança pública - Fernando Frezão/Fotos Públicas

Clique aqui e escute a matéria

A crença de que o modo de atuação da Polícia pode ser separado do contexto sócio-político-econômico é o que se chama de falácia da autonomia. É impossível esperar que a Polícia seja reformada de acordo com os princípios democráticos se o sistema político não se move na mesma direção. No entanto, a maioria dos acadêmicos e jornalistas acreditam que nossa semidemocracia está no caminho da consolidação. O ocorrido, recentemente, no Morro do Alemão e adjacências, foi um espetáculo de insegurança pública.

A literatura sobre consolidação democrática é um conceito ex post facto. Antes do golpe militar liderado por Augusto Pinochet, o Chile era considerado um exemplo de democracia consolidada. Idem para a Venezuela previamente à tentativa fracassada de golpe, em 1992. Tal literatura concentra-se em questões clássicas como o comportamento das elites políticas no trato da coisa pública, o funcionamento dos partidos políticos, a atuação dos parlamentares no Congresso Nacional, o papel da mídia, os movimentos sociais, reforma do Estado etc. Pouca atenção, todavia, é dada ao estudo das instituições coercitivas e de como elas contribuem para a qualidade, positiva ou negativa, da democracia brasileira. As mudanças que afetam a Polícia passam pelas transformações institucionais do próprio Estado. Que é densamente corrupto. Basta olhar para os últimos governadores do Rio de Janeiro.

É impossível estudar Polícia como sendo um assunto meramente técnico destituído de conteúdo ideológico. Pelo contrário, a polícia é, por natureza, uma instituição fortemente política. O bem coletivo que ela oferta, segurança, nem sempre é desejado igualmente pelas diversas forças sociais e pela própria polícia. A conjuntura política em que a Polícia atua reflete sobremaneira no modo como este bem público é ofertado.

Política pública é uma decisão de cunho estritamente político que visa distribuir recursos públicos escassos para aquilo que o grupo que controla o aparelho de Estado julga mais importante. A Segurança Pública é o braço penal da sociedade. Nela, pontifica a Polícia que é um tipo particular de instituição que usa a força. Daí sua visibilidade, para produzir ordem definida pelos gestores da Segurança Pública. A Policia faz parte de uma teia de outras instituições como a família, igreja, trabalho etc., encarregadas de manter o controle social sobre o indivíduo e/ou grupo. A Polícia recruta seus membros na sociedade e, nesse aspecto, tende a espelhar as marcas estruturais das relações sociais existentes—desigualdade, injustiça e exclusão.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Estado de Direito pressupõe existência de segurança pública e ela só pode florescer quando a ordem é conhecida e respeitada. Ordem no sentido de que são pessoas que convivem sob determinada forma e não apenas um conjunto de leis. Para que o Estado de Direito Democrático prevaleça é condição necessária a diminuição da distância entre a ordem legal formal e sua aplicação. O governador do Rio de Janeiro não anunciou a construção de novos hospitais e/ou escolas, criação de postos de trabalho etc. Contudo, comunicou que serão realizadas novas operações policiais em outros morros da cidade. Não é deste modo que se fortalece o baixo capital social existente em uma comunidade dilacerada nas suas relações socais.

*Jorge Zaverucha é Doutor em Ciência Política pela Universidade de Chicago

 

Leia também

Desperdício de água
BRASIL

Desperdício de água
Voz do Leitor, 28/11: Após serviço da Compesa, via segue sem ser asfaltada
CONSERTO

Voz do Leitor, 28/11: Após serviço da Compesa, via segue sem ser asfaltada

Compartilhe

Tags