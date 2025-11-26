Gustavo Henrique de Brito Alves Freire: O Supremo e o legado afonsiano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No Brasil, mais difícil que varrer escada para cima é encontrar quem, desde que esteja, como se diz, na fila do pão dos debates mais relevantes, não tenha uma opinião a dar a respeito do Supremo Tribunal Federal.

Mesmo, no entanto, entre os que, com algum domínio narrativo, se apresentam críticos mais incisivos à atuação do Tribunal, sobrelevam elogios ao legado do professor José Afonso da Silva, recentemente falecido aos 100 anos, o mais citado, lido e referenciado constitucionalista brasileiro, figura estratégica na constituinte instalada em 1987.

Mineiro de nascimento, paulista de adoção, o professor teve uma existência no mínimo extraordinária, deixando marcas inapagáveis de ética, coragem, coerência e seriedade, no serviço público, na docência e na advocacia consultiva, escrevendo clássicos como o Curso de Direito Constitucional Positivo (reeditado há quase meio século), notabilizando-se, ainda, pela voz firme em defesa da democracia. Seu encantamento à eternidade é dor que o luto sozinho não expressa.

Vale recordar o denso parecer (pro bono) que elaborou para o Conselho Federal da OAB, ao tempo da tramitação da ADI 3.026, pela qual se questionava a natureza jurídica da entidade, concluindo o Tribunal, na linha do mestre, por ser dita natureza de conotação sui generis, e não de viés autárquico, assinalada pela marca da autonomia, indo muito além de expedir identidades e arquivar atos societários, distinguindo-se dos demais conselhos profissionais.

Inspirado precisamente na semeadura do saber afonsiano, cabe perguntar como pudemos permitir chegar ao ponto de inflexão em que estamos, no qual muitos igualam ao legítimo ato de divergir o ilegítimo comportamento de ofender, e onde, também, ser contramajoritário é quase uma heresia para o magistrado.

Os Ministros do STF, claro, não são intocáveis ao escrutínio da sociedade, mas a sua independência para julgar precisa ser pétrea e inegociável, sem o quê sucumbe o sistema jurídico do País. Por outro lado, deveria ser mais do que mera recomendação que o magistrado se atenha a falar do caso sob sua análise estritamente nos autos. Há o que ser rearrumado sob díspares vieses.

No plano convivencial, o referencial segue sendo a relação profundamente respeitosa construída entre os Ministros Moreira Alves e Sepúlveda Pertence no mesmo Supremo. O primeiro, um conservador nomeado pelo regime militar; o segundo, um progressista nomeado na redemocratização. Formações distintas, mas um só sentimento, vertida a toga: debater com civilidade e não em um ringue de boxe, nem sob ameaças das ruas ou de grupos de pressão, ou, hoje, sob o risco do “cancelamento” em outro Tribunal: o das redes sociais.

Quando a tradição de escolha de um indicado ao STF é a da predominância do critério da confiança/lealdade, e, portanto, quando o curriculum assume papel auxiliar, os ensinamentos afonsianos são fragilizados. Há na praça, como sabido, nova indicação à Corte. A escolha recaiu, sem surpresas, sobre o titular da Advocacia-Geral da União, pernambucano do Recife, figura destacada pela cordialidade. As críticas não ao indicado, mas à tradição, revelam a oportunidade desperdiçada de ampliação da presença feminina ou de recomposição da participação negra no órgão culminante de um Poder maciçamente masculino e branco. Ora, se é assim por que é assim, será que merece ser sempre assim? Recordo William Arthur Ward: "Oportunidades são como o nascer do Sol. Se esperamos demais, as perdemos”.

Ter pertencido ao governo autor da indicação não depõe obrigatoriamente contra a pessoa do indicado, claro, porém é sempre idealmente desejável, cumprindo-se à risca com a vontade e o espírito da Constituição, que o processo se amplie e democratize. Se não se concebe agradecer a indicação com a toga, também não se admite a afixação de rótulos ou a assunção de compromissos outros que não o sintetizado na aplicação fidedigna da letra da Constituição.

Ainda é tempo de resgatar o sonho do constituinte originário, tão bem interpretado na obra do mestre José Afonso. Que assim seja em um futuro breve, quando, então, ganhará a cidadania o seu mais importante troféu. É a minha convicção.

*Gustavo Henrique de Brito Alves Freire, advogado