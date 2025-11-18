O "Homem Novo" parece que desistiu (II)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

...e, como disse no final do artigo anterior, aquelas poucas injunções que repertoriei (Verdade, História, Sujeito, Utopia...), a respeito da decadência das esperanças "modernas", incidem diretamente sobre a educação.

A EDUCAÇÃO, num sentido bastante abstrato, é uma prática que está situada entre o termo grego Paidòs (criança) Agogos (conduzir) de onde vem Pedagogia - trata-se do escravo instruído que levava pela mão a criança eupátrida para a Skholè (lugar de descanso da alma)- e o termo latino "emancipare", que significa "soltar a mão": somos levados para um lugar especial onde precisamos da ajuda dos outros, mais velhos e experientes e, um dia, não precisaremos mais da mão condutora: seremos, para usar um termo moderno, "autônomos", capazes de usar a consciência judicativa e moral para conduzir nossa própria vida. Um projeto ambicioso e cheio de perigos, pois nunca saberemos se aquilo que desejamos ser corresponde de fato a uma decisão consciente (ou se foi manipulada) e quais forças internas (medo, covardia, insegurança) ou externas (cultura, instituições, os outros) nos impedirão. De qualquer forma, nenhuma educação podia escapar dessa encruzilhada situada entre a INCERTEZA e a ESPERANÇA.

A INCERTEZA era aquilo que fazia com que, na construção de minha subjetividade, eu desconfiasse (como Descartes o fez em relação à sua formação jesuítica) das autoridades que me impuseram dogmas, submissões, formas de conduta e de pensamento (esse é o tema "intelectual" das democracias); mas a ESPERANÇA fazia com que a cada PRO-JECTUM eu pudesse novamente tentar, arriscar, desejar... ser uma entidade emancipada.

Mas parece que a coisa desandou! A incerteza produziu instabilidade emocional, como se não tivéssemos mais onde fundar ou sustentar um modo de vida: inaugurou-se aquilo que alguém chamou de "A Era do Efêmero" (Lipovetsky) associada à própria sociedade do hiperconsumo de massas. O consumo instaura a efemeridade, a superfluidade das coisas e dos homens, pois tudo que é produzido está imediatamente destinado ao desaparecimento, como coisa antiquada e superada, e essa efemeridade necessita de uma ideologia específica: a da "pesquisa e inovação" (sim! É uma Ideologia, algo que, sejamos breves, esconde e desvia o olhar), voltada para a concorrência neoliberal e a substituição dos fins pelos meios (técnica).

O reino do efêmero também atinge o domínio do TEMPO: adeus ao "tempo longo" do processo histórico e viva a chegada do "agora" presentista. Ora, a educação é, ao mesmo tempo, serva do tempo e vai contra seu tempo. Assim como chega o tempo de ingressar na educação escolar - distante da família e da vida cotidiana- também é preciso esperar o tempo da "travessia" (como diz o professor Denizart Fazio da USP), travessia de tempos e espaços que os antigos nos legaram e que nos permite entrar num mundo já estruturado e para o qual nunca fui antecipadamente preparado! E, um dia, chegará o tempo da "despedida", quando sairemos da escola e tentaremos, bem ou mal, gerir uma vida minimamente conduzida pela sensibilidade crítica, aquela em que avaliamos o fundamento e a validade de nossas certezas. Ora, nem o tempo, nem o espaço do "presentismo" são mais os mesmos; as expectativas sociais em relação à escola mudaram; as teorias educacionais (que nos permitem tomar distância das ações praticadas e refletir sobre elas com olhar crítico) estão sendo abandonadas em benefício de "projetos pessoais", "empregabilidade", "empreendimento de si", "resultados quantificáveis", "ranqueamentos", "gerencialismo escolar", "tecnicismo pedagógico", "empresariamento", "privatização da formação", "itinerários formativos", "currículo ultrapassado", "escola distante da vida dos alunos"...

Aqui, vai ficando claro que aquela relação moderna entre escola e democracia vai se tornando cada vez mais frágil. Foi a Democracia, com seu princípio de igualdade decisional e de visibilidade da cidadania ativa, baseada na razoabiliadade dos fins a serem perseguidos e na racionalidade do argumento, que permitiu que forças ocultas no interior do social emergissem em suas particularidades culturais (gênero, etnia, idade, afetividade, nacionalidade, religião) desestabilizando uma noção tradicional de ordem que sustentava a família, o Estado, a política, as relações amorosas, a sexualidade..., e produzindo, na sua "INCERTEZA", aquilo que alguém chamou de "ódio à democracia" (Rancière). Ora, como a Democracia contava com a Escola para formação do cidadão interveniente no espaço público e consciente dos destinos desejáveis para o social, o ódio à democracia se estendeu para um "ÓDIO À ESCOLA". E esse "ódio" precisa de um alvo designado, o mais visível posssível, o mais vulnerável, o mais presente, o mais lembrado, mas também o mais odiado pelos pais, alunos e gestores: o PROFESSOR!

Se "o professor se eternizava em cada pessoa que formava" (Paulo Freire), então numa época da volatilidade subjetiva, da efemeridade do desejo e de sua satisfação, estamos dando "adeus" ao professor e, por extensão, à escola: vejam os currículos que abandonam as Humanidades críticas (Sociologia, Filosofia); o Homescholling (impedindo a própria experiência escolar); os "intervalos bíblicos" anulando o seu sentido republicano e laico; os "itinerários formativos" que supõem que nossas crianças não estão sujeitas a nenhuma forma de manipulação e podem "escolher" livremente destinos profissionais; e, finalmente, pensem nos constantes ataques aos Centros de Educação, criticando a insistência teórica e "ideológica" da nossa formação. Basta pensar nos inúmeros atos de terror e destruição lançados recentemente contra as escolas do mundo ocidental desde o paradigmático caso de Columbine (1999), os assassinatos de professores, de alunos, o bulling, a destruição da autoridade escolar, a interferência dos grupos privados na definição do pedagógico, as IA fazendo trabalho escolares, os smartphones substituindo as bibliotecas escolares, a decadência do livro físico numa revivescência digital do "Farenheit 451"... Em resumo: para destruir a Democracia precisamos destruir o "Homo Democraticus", a individualidade subjetiva pensante, judicativa e interveniente produzida pela escola moderna.

Tudo isso tem uma estratégia e um objetivo: produzir um tipo de SUJEITO que não disporá mais de critérios de avaliação do mundo que não sejam aqueles fornecidos pelos sistemas gestionários e anônimos aos quais ele pertence, impedindo-o daquele "distanciamento crítico" e da experiência intersubjetiva que nos aproximava, com tanta dificuldade, daquele horizonte esperançoso que a Modernidade nos prometia.

O que querem de nós é um "Adeus às armas"!

Flávio Brayner, professor Emérito da UFPE



