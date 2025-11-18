Não é Semântica. É Pertencimento. A Caixa de Assistência da OAB é da Advocacia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Há decisões institucionais que carregam mais do que um ajuste formal. Traduzem quem somos e quem escolhemos ser enquanto classe. A alteração do nome-fantasia da Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco para Caixa de Assistência da Advocacia de Pernambuco insere-se nesse lugar. Não é sobre substituir um termo por outro, mas reconhecer que a advocacia não é marcada por um gênero e sim por uma função pública indispensável à própria democracia.

A advocacia brasileira tem sido historicamente nomeada no masculino, mesmo quando sustentada e construída por mulheres, pessoas negras, indígenas, pessoas trans, por jovens advogadas e advogados que enfrentam barreiras de entrada na profissão, e por profissionais que vivem a advocacia na pluralidade dos territórios e realidades de Pernambuco. A linguagem que nomeia uma instituição, embora pareça elemento simples, define lugares de pertencimento e produz reconhecimento. Por isso, nomear é também reconhecer.

A Comissão da Mulher Advogada da OAB/PE reconheceu e apoiou essa alteração desde o início porque sabe o que significa nomear: conceder existência, visibilidade e legitimidade. Uma conquista construída coletivamente, sem ruptura com o Conselho Federal da OAB e sem afronta ao Estatuto. O nome jurídico permanece conforme previsto na legislação. O que se altera é a forma como a instituição se apresenta à classe e à sociedade, não mais voltada a um sujeito singular, mas a toda a advocacia pernambucana.

A aprovação desta proposta contou, ainda, com a relatoria precisa da Conselheira Seccional Márcia da Silva Santos, cuja leitura sensível e tecnicamente rigorosa reafirmou que a mudança não é simbólica apenas, mas coerente com os valores constitucionais de igualdade e inclusão. Seu voto destacou que a identidade institucional deve refletir a composição real da advocacia, e que a linguagem tem papel ativo na construção de pertencimento. A seriedade e a profundidade de sua relatoria contribuíram decisivamente para o amadurecimento do debate e para a solidez da decisão tomada.

A unanimidade obtida pelo Conselho Seccional da OAB/PE na sessão que aprovou a mudança sinaliza que este não é um movimento isolado ou circunstancial. É entendimento coletivo. É consciência institucional daquilo que estamos nos tornando. Ao adotar o nome-fantasia Caixa de Assistência da Advocacia de Pernambuco, afirmamos que a nossa Caixa pertence a todas as pessoas que advogam e que fazem da defesa da cidadania um compromisso cotidiano.

Com esta aprovação, Pernambuco se torna a primeira Caixa de Assistência do país a formalizar essa alteração em Conselho Seccional e a segunda do Brasil a utilizá-la em sua marca institucional, ao lado da experiência pioneira da Caixa do Pará. É um passo simbólico, sim, mas é também um passo estrutural. Pavimenta o caminho para uma discussão que, cedo ou tarde, se imporá: a substituição gradual da expressão "dos advogados" pela expressão "da advocacia" em toda a identidade institucional do Sistema OAB.

Será natural, no tempo adequado, que o Conselho Federal discuta a atualização do próprio nome da Ordem. Uma instituição que se vê como plural, representativa e comprometida com a igualdade de oportunidades precisa se nomear de modo coerente com essa identidade. A expressão Ordem da Advocacia do Brasil é uma possibilidade que emerge desse horizonte. A linguagem institucional deve refletir a composição real da classe que representa.

Nomear é reconhecer presença. Reconhecer é incluir. Incluir é fortalecer. Com esta decisão, reafirmamos que a advocacia pernambucana caminha unida e consciente de seu papel histórico. E este papel é transformar o que precisa ser transformado, sempre com responsabilidade, diálogo e coragem.

Ingrid Zanella, presidente da OAB-PE e Delmiro Campos, vice-presidente da CAAPE



