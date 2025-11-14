Trinta ditados populares e seus significados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

São famosos os ditados populares em todas as regiões do país, especialmente no Nordeste. Confiram 30 deles e seus significados.........

Clique aqui e escute a matéria

1. "Depois da tempestade vem a bonança". Destaca que tudo é passageiro, inclusive as dificuldades e os momentos ruins,

2. "Cavalo não desce escada". Significa que algo está fora do comum ou que se deve ficar alerta para uma situação suspeita ou fora da ordem.

3. "Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura": A persistência e a perseverança levam à conquista, mesmo diante de grandes obstáculos.

4. "Quem não arrisca, não petisca": É preciso ter coragem para tentar e arriscar para obter sucesso.

5. "Quem não tem cão, caça com gato". A criatividade e a adaptabilidade podem superar as dificuldades.

6. "Um dia é da caça, outro do caçador". Mostra que a vida é cíclica, com altos e baixos, vitórias e derrotas.

7. "À noite todos os gatos são pardos". Na ausência de luz, a percepção se torna limitada e a diferenciação entre objetos semelhantes se dificulta.

8. "Em boca fechada não entra mosca": É melhor ficar em silêncio do que falar algo que possa gerar problemas ou arrependimentos.

9. "De grão em grão, a galinha enche o papo": Aos poucos, com persistência e paciência, é possível alcançar um objetivo grande.

10. "Roupa suja se lava em casa": Problemas pessoais devem ser resolvidos internamente, sem expô-los publicamente.

11. "Nem tudo que reluz é ouro". Nem sempre o que vemos à primeira vista corresponde à realidade.

12. "As aparências enganam". Lembra que não se deve julgar algo ou alguém apenas pelo exterior aparente, que pode ser enganoso.

13. "A cavalo dado não se olha os dentes". Lembra que não se deve criticar ou questionar algo que foi recebido como presente ou favor.

14. "Santo de casa não faz milagre": A falta de reconhecimento e valorização de alguém em seu próprio ambiente pode levar à falta de sucesso.

15. "Um homem prevenido vale por dois": A prudência e a prevenção são essenciais, pois podem evitar problemas futuros.

16. " Quem não pode com o pote não pega na rodilha." Quando não se tem a certeza de como fazer algo, não se deve iniciar o processo.

17. "Antes só do que mal acompanhado". É melhor estar sozinho do que em má companhia, que pode trazer problemas e influências negativas.

18. "O que os olhos não veem, o coração não sente". As pessoas não sofrem pelo que está fora do seu campo de visão ou percepção imediata.

19. "A voz do povo é a voz de Deus". Destaca que a opinião da maioria deve prevalecer.

20. "Quem avisa amigo é": Avisar sobre um perigo é um ato de amizade.

21. "A pressa é inimiga da perfeição": Agir com calma e sem pressa é fundamental para que o resultado seja de qualidade.

22. "Quem se mistura com porcos farelo come". Alerta para o cuidado que devemos ter ao escolher com quem nos relacionamos.

23. "Cão que ladra não morde". Pessoas que fazem muitas ameaças ou barulho frequentemente não agem de acordo com suas palavras.

24. "Quem espera sempre alcança". A paciência e a perseverança são recompensadas.

25. "Há males que vêm para o bem". Ensina que situações ruins podem trazer benefícios ou ensinamentos no futuro, revelando-se positivas a longo prazo.

26. "Quando a esmola é demais o santo desconfia". A generosidade é uma virtude, mas quando exagerada, pode despertar desconfiança.

27. "Para um bom entendedor meia palavra basta". Pessoas perspicazes conseguem entender o significado ou a intenção com poucas informações.

28. "Em casa de ferreiro, o espeto é de pau". De nada adianta ter acesso a ferramentas e recursos se não os utilizamos adequadamente.

29. "Saco vazio não para em pé". Ensina que é impossível realizar tarefas, ter bom desempenho sem a energia ou os recursos necessários, como comida e descanso.

30. "Cada macaco no seu galho". Ensina que as pessoas não devem se envolver no que não lhe compete.

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social 1



