Paulo Roberto Caninizzaro: Laboratório da 'barbárie nacional

Considerem, desde logo, não sou nenhum especialista em segurança, mas como cidadão minimamente atento e indignado, ouço e leio os melhores especialistas, que falam de um outro tratamento e compreensão quando se testemunha a morte de tantas pessoas, como aconteceu esses dias na "cidade maravilhosa".

O capítulo letal de violências no Rio de Janeiro é triste, é assustador, seja para a expressão de uma cidade historicamente tão linda, para seus moradores, e ainda para a nossa vergonha como cidadãos de uma nação que se desorganizou em todas as dimensões.

Essa quantidade de mortos, expostos na televisão sob lençóis, para esses especialistas, infelizmente não resolve nada, não é remédio e tratamento eficaz, fundamentalmente porque não ataca as causas e a correta profilaxia de uma doença social tão grave.

Apontam que, da omissão ao massacre, a resposta eficaz deveria ser principalmente de outra natureza, a que combinasse integração de todas as forças nacionais, com medidas de prevenção social, incremento de força legal e investigação permanente (inteligência, investigação financeira, cooperação internacional), ações capazes de enfrentar principalmente a redução das oportunidades/mercados do crime, que se aparelhou e se ampliou consideravelmente, bem mais do que a sociedade civil e a estrutura do próprio Estado. Sem apreensão de ativos, sem intervenção e combate às poderosas finanças desse submundo tudo sugere ser ineficaz. Dizem eles, ainda, ser condicionante construir centros de inteligência integrados, com participação principalmente de autoridades financeiras, agências de fronteiras (intelligence-led Policing), não bastando desinstalar os morros, ou tampouco prender essa gente.

Sem a concentração do rastreio de fluxos financeiros é impossível enfrentar e atacar esse universo. É preciso entender, diz gente que entende disso, que os bandidos criaram um "estado financeiro paralelo", ao longo de décadas, resultado da omissão do Estado, e por isso agora recomenda-se a necessidade de usar bancos de dados financeiros, até internacionais, com ações concretas de tomar todos bens e recursos que transitam nesse mundo, confiscar todos os ganhos ilícitos que acumularam, recuperar ativos que estão evadidos de tributação ou cobertos em operações, em empresas de fachadas e pessoas aparentemente legais e sem suspeitas.

Capacitar unidades de cibercrimes, monitorar criptomoedas usadas para lavagem de dinheiro é conselho de quem conhece tal universo. Eles insistem que esses são os mecanismos eficientes, melhor do que atacar uma ocupação geográfica de um morro, provisoriamente, ou que se precise matar bandidos, policiais civis, numa noite de terror. Acreditem, o time do crime é grande, sempre voltam, e vão reagir, de alguma maneira. Uma conta vai ser cobrada, por vingança. Diz-se, ainda, que focar apenas em prisões em massa, ou matar alguns desses elementos, mas sem desmontar as finanças e os mercados que eles dominam, é não enfrentar o crime organizado, é medida débil, porque rapidamente eles se reestruturam pela força de uma montanha de dinheiro que dominam em diversos negócios. A Polícia e o governo estão comemorando o feito como uma operação de grande sucesso, talvez o maior dos combates, mas isso não significa ter vencido a guerra, mesmo que se reconheça que essas ações públicas precisem passar também por esse enfrentamento bélico.

Mas assustador também é ver que isso tenha sido resultado de ações isoladas, nunca integradas, resultante somente de iniciativa do governo do Rio, sem envolvimento das forças nacionais. Acreditar que a polícia local tem um poder estruturado e, continuado, de enfrentar o comando desses bandidos é confiar que Papai Noel existe ou o chapeuzinho vermelho vai resolver tudo. Infelizmente, eles continuarão, mais fortes, e seguramente vão encontrar uma maneira de revidar. Alguém acredita que foram extirpados, e que a partir de amanhã o crime foi debelado? Se a nação deseja enfrentar essa realidade vai ter que integrar todas as forças da nação, envolver os poderes constituídos, e ser capaz de desmontar esse Estado paralelo, que tem força e vigor. São estruturados, têm ações coordenadas, estão ramificados, organizados, têm comando, e não se desmontam por um evento isolado.

Mesmo que possa haver uma rejeição pública por termos que passar por uma violência desse tamanho, é inevitável que proximamente vamos enfrentar novos confrontos, com índole sanguinária, no entanto, o governo federal precisará criar estratégias integradas de prevenção, de justiça enérgica, mas desmontando a força financeira desses grupos. Nessa área, infelizmente, não dá para poetizar sobre direitos humanos, o que está em jogo é a necessidade de uma governança exercida por todas as nossas forças de combate ao crime que dominou o triste destino de uma cidade que um dia foi cantada como cidade maravilhosa. Em Estados tão omissos a cena dominante é o império do medo que tomou todos os nossos olhares.

Paulo Roberto Cannizzaro , escritor



