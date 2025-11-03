Uma grande História da Faculdade de Direito do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O entusiasmo contagiante, que se deixa sentir no livro, é decorrente do conhecimento sobre a história do Curso Jurídico de Olinda e do Recife

“Uma história das histórias da Faculdade de Direito do Recife”, livro fruto da tese de doutorado do professor e magistrado André Melo, presenteia o leitor com um leque amplo de leituras possíveis da “Casa de Tobias”, ao permitir o resgate de memórias individuais e coletivas, além do aprendizado sobre ideias e juristas fundamentais para a história do pensamento jurídico brasileiro.



À primeira vista, o título pode revelar uma obra pouco pretensiosa, confinada à dimensão eminentemente subjetiva do autor, que se fez bacharel e mestre em Direito pela Faculdade de Direito do Recife (FDR/UFPE). Mas, a verdade é que, para André Melo, falar da Faculdade é sempre um regresso à casa, um gesto de gratidão e um retorno às origens do pensamento jurídico brasileiro; é quase um ato de felicidade, cuja tradução parece ser bem localizada naquela noção de “ciência feliz”, do professor José Souto Maior Borges, um dos grandes mestres da FDR, que explicava como a alegria poderia ser obtida a partir de um trabalho, desde que o caminho escolhido revele uma vocação do espírito e se alinhe ao propósito de vida de cada um.



“Uma história das histórias” reflete uma bela expressão das muitas vocações do pesquisador, e naturalmente historiador, André Melo.



O entusiasmo contagiante, que se deixa sentir no livro, decorrente do conhecimento sobre a história do Curso Jurídico de Olinda e do Recife, que, brevemente, em 2027, completará seu bicentenário de existência, constitui prova viva e cabal da dimensão histórica da natureza humana, segundo Ortega y Gasset: “Eu sou eu e minha circunstância”.



“Uma história das histórias” é, nesse sentido, uma espécie de “Carta Testamento”, pois há ali o roteiro intelectual e biográfico de alguém, que, desde aluno do primeiro ano da FDR, sempre conhecia como ninguém e esteve envolvido nas atividades da produção intelectual e de rememoração de (ex-)professores e (ex-)alunos da Faculdade. O livro de André, nesse aspecto, mesmo sendo fruto de uma de pesquisa de doutoramento, revela uma certa poesia, um certo romantismo, tem um quê de afetividade com a FDR, com a Ciência do Direito e, em especial, com seu desenvolvimento e história nas trilhas percorridas pelas cidades de Olinda e do Recife, desde o ano de 1827.



Ao mesmo tempo, a obra é pensamento e labor científicos. Trabalho árduo. Não é, em absoluto, texto laudatório, tão comum nos inícios do século 19 (e, pensando bem, ainda hoje). Tem reflexão, sobretudo é crítico.



Rememorando juristas da FDR como Aprígio Guimarães, Tobias Barreto, Gláucio Veiga, Nelson Saldanha, José de Moura Rocha, Torquato de Castro e tantos outros mestres, nosso autor nos vai mostrando, com acerto, que nossa história não é coisa do passado. É do presente, ao melhor estilo de Benedetto Croce, que insistia em nos lembrar que toda história é uma história contemporânea.



Nesse aspecto, André Melo nos mostra as lutas que estão postas para o jurista hoje, na dimensão da história. A primeira, de certa forma, é lembrar que o apelido afetuoso “Casa de Tobias” talvez revele uma injustiça histórica para tantos outros juristas da FDR. Se Sílvio Romero pretendia dar uma dimensão nacional a Tobias Barreto, apontando-o como expoente maior da então denominada “Escola do Recife”, o fez com muita competência, mas a um custo sensível. Tobias e sua Escola terminaram por ofuscar outros baluartes do pensamento jurídico da FDR. Exerceram e exercem uma “força atrativa”, nas palavras de André Melo, de sorte que a história da FDR no século 20, especialmente a partir dos anos 1930, ainda hoje, tem sido pouco valorada.



O professor André, no entanto, não deixou se levar pela fascinação da Escola do Recife. Sem desconsiderar seu impacto e importância nacional, bem como o de Tobias, um “desbravador de temas” nas palavras de Nelson Saldanha, analisou detidamente autores desde Phaelante da Câmara, Odilon Nestor e Clóvis Beviláqua, passando por Nilo Pereira, Pinto Ferreira e Vamireh Chacon para chegar em Gláucio Veiga, Nelson Saldanha e João Maurício Adeodato. Esses últimos, professores da Faculdade que atravessaram o limiar do século 21.



Denunciou o esquecimento, seletivo ou não, de tantos pensadores egressos da Faculdade, como Luiz Guedes Alcoforado, Luiz Delgado, Everardo Luna, Murilo Guimarães, Soriano Neto, Aníbal Bruno e Lourival Vilanova. Não apenas.



E ponderou que essa narrativa histórica, talvez, tenha sido fruto de uma estratégia retórica de afirmação de um lugar de fala dos autores historiadores da FDR; uma autolegitimação que os credenciaria ao debate de temas fundamentais da política e da sociedade brasileira, tamanha a dimensão histórica e institucional da FDR no passado. Como herdeiros diretos de Tobias e da Escola do Recife, estariam habilitados às grandes discussões nacionais.



Bem ou mal, o fato é que, conforme inferimos da leitura de sua tese, esse agir histórico paradoxalmente possa ter tido um efeito deletério à construção e à manutenção da identidade histórica e filosófica das ideias produzidas na FDR. A linha de continuidade, que tanto defendeu existir Pinto Ferreira por meio da identificação da Segunda Geração da Escola do Recife, na qual Pontes de Miranda detinha um papel crucial, parece não haver se consolidado.



Os novos pensadores, a exemplo de Gláucio Veiga, Nelson Saldanha e João Maurício Adeodato, talvez precisem de autores, como André Melo, para recuperarem a identidade e a tradição de pensamento a que se filiam. E nisso o livro traz seu grande clamor: a história dessas histórias todas, em verdade, constitui um chamado para o futuro. Um chamado que, a partir de uma tradição histórica do pensamento jurídico em Pernambuco, pretende reposicionar no presente a dimensão política, cultural, social e institucional da FDR.



Por tudo isso, o livro sobre uma história das histórias da FDR já nasce um clássico para o campo da História do Direito no Brasil, comparável certamente, e a meu ver ainda superior, ao clássico “História da FDR”, de Clóvis Beviláqua, que veio à luz no centenário da fundação dos cursos jurídicos no Brasil, em 1927.

O livro de André Melo, sendo um convite ao reencontro de gerações de egressos da Faculdade, marcará a história da FDR, como o grande legado do bicentenário de sua existência. E, como nos confidenciou o admirado professor Vamireh Chacon, trará a André, o que muitos já o sabem, o reconhecimento de ele ser um dos melhores historiadores, que já existiu, da nossa sempre lembrada Faculdade.



Marcelo Casseb Continentino, procurador da PGE-PE, professor da UPE, sócio do IAHGP e do IHGB

