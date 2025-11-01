AVC: a epidemia silenciosa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Clique aqui e escute a matéria

No dia 29 de outubro é celebrado o Dia Mundial de Combate Ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), que não é apenas uma emergência médica: ele é um divisor de destinos. Um evento que chega sem aviso prévio, interrompe rotinas, colapsa planos e redefine a biografia do indivíduo em questão de minutos. Diferente de outras doenças crônicas, o AVC não dá margem a grandes negociações com o tempo. Quando ele se instala, ou o sistema de saúde responde de forma imediata ou o dano se consolida sem segunda chance. A maior parte das pessoas associa o conceito de risco cardiovascular quase exclusivamente ao coração. O imaginário popular coloca o infarto no centro do medo coletivo — o que não está errado, mas está incompleto. Hoje, no Brasil, o coração e o cérebro são os órgãos que mais interrompem vidas. O AVC gera, também, elevada taxa de incapacidade permanente e cria um impacto social prolongado, que ultrapassa o ambiente hospitalar e alcança a dinâmica familiar e econômica.

A sociedade percebe claramente quando um paciente "morreu do coração", mas o mesmo grau de reconhecimento não acontece com o AVC, muitas vezes tratado como um destino inevitável ou uma fatalidade biológica. Essa falsa naturalização é um dos grandes entraves à prevenção. A impressão de que o AVC é "algo que simplesmente acontece" inibe a compreensão de que, em 8 a cada 10 casos, ele poderia ter sido evitado antes de existir. Há um silêncio epidemiológico em torno do AVC: ele não faz barulho antes de acontecer, e, quando ocorre, acontece tarde demais para avisar. É uma doença que se constrói ao longo de anos, mas se revela em segundos. O que a população vê é o desfecho; o que ela não percebe é o caminho. Vale ressaltar, que o efeito devastador do AVC não está apenas na letalidade — está na incapacidade. Há quem sobreviva, mas não volta. Volta outro. Volta com limitações que reorganizam sua própria identidade funcional. É por isso que especialistas costumam dizer que o AVC rouba não apenas anos de vida, mas vida nos anos.

Enquanto o infarto frequentemente permite reabilitação plena, o AVC é mais implacável: compromete fala, coordenação, marcha, cognição, autonomia básica. Esse perfil de sequela crônica amplia o impacto social da doença muito além da mortalidade imediata. Quando se olha para números, a dimensão ganha contorno: em 2025, até 1º de outubro, o AVC já havia matado 64.471 brasileiros, uma morte a cada 6 minutos; em 2024, foram 85.457 óbitos. Se o país estivesse diante de uma doença infecciosa com esse índice de mortalidade, haveria mobilização ostensiva. O que o AVC sofre não é falta de gravidade, mas falta de visibilidade. Se uma pessoa sofre um AVC hoje no Brasil, sua chance de voltar a andar, falar e retomar sua vida varia dramaticamente conforme o CEP. O prognóstico — injustamente — não depende apenas do cérebro, mas do código postal. O AVC não é um evento isolado; ele é o desfecho final de uma trajetória de risco acumulado. A hipertensão arterial, quando não tratada ou tratada de forma inadequada, age silenciosamente sobre as paredes dos vasos cerebrais até que, um dia, o enfraquecimento estrutural ou o processo aterosclerótico chega ao ponto de ruptura ou oclusão, causando o AVC. A diabetes, por sua vez, inflama e danifica o endotélio, acelerando a degeneração vascular. O colesterol elevado deposita placas que se transformam em obstruções críticas. O sedentarismo, o tabagismo, a obesidade e o estresse, somam pontos negativos ao longo do tempo, até que o cérebro cobra a conta.

É por isso que se diz que o AVC começa muito antes do dia em que ele acontece. Ele começa no descuido cotidiano, no controle insuficiente da pressão arterial, na consulta que foi adiada, na atividade física que nunca foi iniciada, no "depois eu vejo". Ele é o ápice de um processo contínuo. E processos contínuos exigem prevenção contínua — não ações isoladas. O que realmente mata: o atraso. Uma das grandes tragédias do AVC no Brasil é o tempo. Tempo de reconhecimento, tempo de deslocamento, tempo até o diagnóstico confirmado, tempo até a reperfusão. Em neurologia de urgência, tempo é tecido. E tecido cerebral perdido não se recupera. Estima-se que 1,9 milhão de neurônios morrem por minuto durante um AVC isquêmico sem tratamento. É um processo acelerado e irreversível.

A diferença entre um paciente que sai andando e falando e outro que sai dependente de terceiros, em cadeira de rodas ou sem recuperar a fala, muitas vezes está em quinze a trinta minutos. Isso significa que o AVC não perdoa sistemas de saúde lentos, diagnósticos demorados ou encaminhamentos burocráticos. O termo "AVC" reúne condições completamente diferentes em natureza e manejo. É essencial compreender a distinção: AVC isquêmico: ocorre por obstrução do fluxo sanguíneo em uma artéria que irriga o cérebro. É o mais comum, responsável por 85% dos casos. AVC hemorrágico: ocorre quando um vaso se rompe e causa sangramento cerebral. É menos frequente (15%), porém mais letal. Apesar de diferentes, ambos têm denominador comum: risco acumulado e tempo de resposta. No caso do isquêmico, a principal chance de reversão está na trombólise (medicação que dissolve o coágulo) e/ou trombectomia mecânica (remoção física do trombo). Mas essas terapias têm janela curta, e o Brasil ainda não consegue levar o paciente até o local certo dentro do tempo adequado — principalmente fora dos grandes centros. No hemorrágico, a urgência é controle pressórico e neurocirurgia quando indicada — algo que também depende de estrutura hospitalar.

Por que o cérebro paga a conta antes? Enquanto o coração está protegido por décadas de campanhas públicas, estrutura nacional de linha de cuidado e alto grau de reconhecimento social do risco, o cérebro permanece em segundo plano. Um brasileiro médio sabe reconhecer infarto, mas não sabe reconhecer AVC. Sabe que dor no peito é urgência, mas não reconhece assimetria facial, fala arrastada ou fraqueza súbita como emergência imediata. Quando a população não reconhece, ela demora. Quando ela demora, a ambulância chega tarde. Quando a ambulância chega tarde, o hospital intervém tarde. Quando o hospital intervém tarde, a sequela se consolida. É uma cadeia de atraso — e ela começa antes da porta do hospital. A percepção equivocada de que o AVC seria uma "fatalidade" reduz o senso de urgência e, indiretamente, perpetua a epidemia. Não se trata de um infortúnio inevitável; trata-se, na esmagadora maioria dos casos, de uma doença evitável cujo tratamento é altamente dependente de organização assistencial.

Antônio Carlos Sobral Sousa Professor, titular da UFS e Membro das Academias Sergipanas de Medicina, de Letras e de Educação



