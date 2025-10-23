Suape e o agronegócio: um pacto em favor do desenvolvimento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O agro é fundamental para a estratégia adotada pelo governo de Pernambuco para retomar o crescimento, o protagonismo e a liderança do nosso Estado

Está firmado o Pacto pelo Agro de Pernambuco. De maneira inédita, decidimos constituir uma verdadeira força-tarefa para mandar um recado claro ao mercado: queremos destravar obstáculos, facilitar o diálogo, o entendimento e as operações que tornem o Porto de Suape um instrumento ainda mais ativo e avançado de estímulo à produção agropecuária de Pernambuco.

É este o propósito claro do pacto que estamos construindo conjuntamente por meio da união do Complexo Industrial Portuário de Suape com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, produtores rurais e agroindustriais, industrias de insumos e implementos e operadores portuários.

Trata-se de uma ação efetiva, uma política de Estado, implementada sob a orientação e condução da governadora Raquel Lyra, para que Pernambuco atue como um forte elo entre as diversas atividades econômicas do campo, a logística portuária, o mercado nacional e internacional. Estamos já promovendo um amplo diálogo com todos os atores envolvidos para que, juntos, possamos vencer obstáculos, superar adversidades e transformar intenções em fatos concretos.

Suape é sem dúvida, dada a sua localização e também à infraestrutura que dispõe, a melhor rota de ligação entre Pernambuco, o Brasil e o mundo. É o maior operador de granéis líquidos e gases do país, é líder no transporte de cabotagem do Brasil, registra a maior movimentação de contêineres do Nordeste, o maior hub de veículos do Norte e Nordeste e está classificado como o 6º maior porto público do Brasil.

Mas Suape não é apenas porta de entrada e saída nem base unicamente para grandes indústrias. É o motor da economia de Pernambuco e está pronto para ampliar velhos caminhos ou inaugurar novas rotas para o agro de Pernambuco e da região. É por isso que este diálogo e o engajamento de todos em favor do Pacto pelo Agro é tão importante e prioritário para todos nós.

Podemos, sem sombra de dúvidas, ser um competitivo polo de importação de insumos e uma plataforma sólida de exportação e importação para setores como o de carnes, da avicultura, sucroalcooleiro, da fruticultura, além de tantos outros segmentos que integram o agro no Brasil. Mas é preciso adotar uma postura nova, mais proativa, para que novos negócios e novas operações aconteçam, em paralelo aos grandes investimentos que o Complexo já vem recebendo.

O agro é fundamental para a estratégia adotada pelo governo de Pernambuco para retomar o crescimento, o protagonismo e a liderança do nosso Estado no Nordeste e no Brasil. O Pacto vem para que possamos acelerar o passo e alcançar resultados mais profundos no futuro.

Armando Monteiro Bisneto Diretor-presidente de Suape

Cícero Moraes

Secretário de Agricultura



