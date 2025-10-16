Dinheiro esquecido, cidadão informado, direito garantido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pequenos gestos podem ter grande impacto social — e é isso que esse projeto pretende fazer: aproximar o cidadão do que é seu por direito.

Milhares de brasileiros têm dinheiro esquecido em contas bancárias, fundos antigos, tarifas cobradas indevidamente ou saldos não movimentados — e sequer sabem disso.

São valores que pertencem a pessoas físicas e jurídicas, mas permanecem retidos nas instituições financeiras por falta de informação clara e acessível. Em tempos de tanta tecnologia, é inaceitável que ainda exista tamanho desencontro entre o cidadão e o sistema bancário.

Foi com essa preocupação que apresentei no Senado o Projeto de Lei nº 3.992/2025, que obriga os bancos a comunicarem seus clientes sobre valores esquecidos ou retidos. A proposta busca garantir transparência, responsabilidade e justiça nas relações financeiras, assegurando que o dinheiro de cada brasileiro esteja, de fato, ao alcance de quem é dono dele.

A iniciativa é simples e de enorme alcance social. Determina que as instituições financeiras informem os clientes — pessoas físicas ou jurídicas — sobre valores existentes em contas inativas ou pouco movimentadas, por meio de carta, e-mail, mensagem ou outras plataformas digitais. Não se trata de criar burocracia, mas de reforçar um direito básico: o de ser informado.

O que propomos é apenas o óbvio. Se os bancos são ágeis para cobrar dívidas, devem ter igual eficiência para comunicar valores que pertencem aos cidadãos. Estamos falando de equilíbrio, transparência e respeito, pilares de qualquer sistema financeiro moderno e justo.

Os números revelam a dimensão do problema. Estima-se que bilhões de reais estejam "adormecidos" nas instituições bancárias, enquanto milhões de brasileiros enfrentam dificuldades financeiras.

São recursos que poderiam aliviar orçamentos domésticos, ajudar pequenas empresas a se reerguer e circular novamente na economia, fortalecendo o consumo e gerando emprego e renda.

É importante destacar que o projeto não impõe custos significativos às instituições. Hoje, com as ferramentas digitais disponíveis, é possível automatizar esse tipo de comunicação de maneira rápida, segura e acessível. O que falta, muitas vezes, é a vontade de transformar boas intenções em práticas concretas.

Ao propor essa lei, buscamos dar um passo em direção a um sistema financeiro mais humano e cidadão. Não se trata apenas de valores monetários, mas de valores morais: o compromisso com a transparência, a ética e a dignidade do consumidor.

O Brasil precisa de instituições que informem com clareza, ajam com responsabilidade e tratem o cidadão com o respeito que ele merece.

A devolução de recursos esquecidos é também uma forma de devolver confiança, esperança e justiça. Pequenos gestos institucionais podem ter grande impacto social — e é justamente isso que esse projeto pretende fazer: aproximar o cidadão do que é seu por direito e garantir que ninguém seja deixado para trás por falta de informação.

Afinal, transparência não é um favor — é um dever.

Fernando Dueire. senador da República por Pernambuco



