Afinal, quem matou Odete Roitman?
Estatísticas mostram que, diferente das novelas, a violência letal no Brasil tem cor, gênero, classe social e território bem definidos
Clique aqui e escute a matéria
Como uma telenovela pode chamar atenção para um fenômeno que assola o Brasil há décadas? Do ponto de vista estatístico, uma mulher rica e branca ser vítima de homicídio é algo extraordinário.
A Figura 1 ilustra a taxa de homicídios por 100 mil habitantes no Brasil por sexo e cor entre 2000 e 2022.
Figura 1
Nessa retrospectiva de 22 anos fica claro que os homens são as maiores vítimas dos homicídios e são os homens também os que mais cometem esse tipo de crime.
Entre eles, homens negros exibem mortalidade (média de 65) muito superior a taxa de homens não-negros (média de 29). Para as mulheres, as negras morrem mais (média de 4,7) do que as brancas (média de 3,1).
Dados do Atlas da Violência mostram que a grande maioria das vítimas de mortes violentas intencionais são homens jovens, negros e de baixa renda. O local do crime também tem endereço certo: periferias urbanas.
As mulheres, quando vitimadas, enfrentam outro padrão: a violência doméstica. Via de regra, o agressor é o parceiro ou ex-parceiro. É o tipo de crime que não se dá nas ruas, mas nas casas, no silêncio e na intimidade.
Quando raça e sexo são considerados conjuntamente temos que a cada dez ocorrências fatais, sete são de mulheres negras, conforme estimativas do Forum Brasileiro de Segurança Pública.
A violência letal não é aleatória; é o produto final de uma engrenagem social marcada por desigualdade racial e exclusão econômica.
Daniel Cerqueira e Rodrigo Soares estimaram o impacto da violência sobre o bem estar no Brasil tendo como foco as desigualdades regionais, de raça e de gênero.
O Gráfico 8, retirado do relatório, mostra a variação da taxa de homicídio por classe de escolaridade.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Figura 2
Como pode ser observado, a mortalidade é concentrada na população com nenhuma ou pouca escolaridade. Contrariamente, à medida que o número de anos de estudo aumenta, a probabilidade de morrer violentamente cai de forma abrupta, ficando muito próxima de zero.
Tomando a alta correlação entre escolaridade e renda, é fácil concluir que é raríssimo que uma pessoa milionária figure entre as vítimas do artigo 121 do Código Penal, que tipifica o crime de homicídio no Brasil. Pesquisa recente da Quaest apontou Celina como principal suspeita (25%).
Heleninha ficou em segundo lugar (19%). De acordo com os dados disponíveis, é muito improvável um homicídio cometido por uma mulher contra uma mulher. Na vida real, César, Marco Aurélio e até mesmo Freitas seriam considerados os principais suspeitos.
Como a ficção não imita a realidade e o objetivo específico é o entretenimento, o final da novela, em sua segunda versão, pode reservar qualquer desfecho.
Na versão original de Vale Tudo, a assassina de Odete Roitman (Beatriz Segall) era Leila (Cássia Kis). Na vida real, o enredo é menos glamouroso e muito mais previsível.
Se consultarmos qualquer delegado de polícia, ele apontaria para um potencial cúmplice: a desigualdade estrutural que define quem vive e quem morre de forma violenta no Brasil.
Dalson Figueiredo é coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciência Política e bolsista de produtividade do CNPq.
Ernani Carvalho é Professor Titular do Departamento de Ciência Política e coordenador do Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas da UFPE.