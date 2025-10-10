Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cada leitor tem seu valor, mas uma tem mais, não vou negar. A minha principal leitora aqui no JC é Esther Katz Azoubel

Chegando aos 100 anos, magra e ágil como alguém pode desejar ser, esperta como todos sonham ser e com a cabeça mais ligeira do que o corpo, o que lhe custou prótese de fêmur bilateral. Outra vez, por volta dos 90, decidiu fazer o testamento, estando sem esperança na UTI. Queria de imediato, com medo de não virar a noite. Desejo de paciente lúcida é ordem, mas médico tem certo poder e a concordância foi condicionada à sua alta da UTI. Olhou espantada, mas com brilho novo no olhar e daí em diante foi só melhora, até hoje. Difícil explicar como aquele coraçãozinho infartado e absolutamente insuficiente, há muito permite saturação de 100% sem oxigênio suplementar. Foi a única vez que vi um testamento salvar a vida de um paciente.

É um doce de pessoa. Dela ganhei o melhor dos presentes. Uma enorme vara de pesca, personagem central de histórias que hoje são contadas aos netos, sem esconder que a cada versão os peixes ficam maiores e a luta para trazê-los ao barco mais espetacular.

A cada 15 dias é um prazer lhe enviar os textos e esperar comentários e críticas. Me desculpem os outros, se é que são tantos, mas para entender as linhas e entrelinhas dos artigos no JC, ninguém como ela.

Agora revive uma dor aguda, com o ataque cruel ao seu povo, assistindo o terror pular a cerca que deveria impor limites à desumanidade, metralhando, sequestrando, violentando e matando jovens na balada, ao tempo em que o antissemitismo se faz mais presente ao redor do mundo, perdendo a guerra da opinião pública como resposta à reação também criminosa, sem mira, sem inteligência, sem humanidade, de um governo que não representa o sentimento de toda a nação.

É também uma eleitora qualificada e tem refletido muito sobre o voto em 2026. Sofre à busca de opções. Não vota em fanáticos religiosos, não se deixa enganar por falsos profetas, já viveu muito para ser enganada por quem proclama liberdade enquanto conspira contra ela e identifica claramente as pisadas de bola de onde não esperava. Não enxerga a política com paixão clubística, exerce a crítica devida e o elogio cabível para quem merece. Percebe, com a experiência de um século, que o volume dos roubos pelo país, seja no INSS, na mineração, no combustível, ascendeu à escala dos bilhões a cada semana. Cinco bilhões para os partidos políticos fazerem suas campanhas eleitorais não chega a ser um roubo, mas é quase, como se as escolas públicas estivessem a mil maravilhas e os professores bem remunerados.

Assim, ouvindo sua opinião lúcida, aprendendo lições de vida, também vamos tentando fazer a escolha do melhor voto possível a cada eleição.

Um feliz centenário, Esther, não pare de ler, mas por favor não suba mais na escada para apanhar os livros na estante.

Sérgio Gondim, médico



