A leitora
Cada leitor tem seu valor, mas uma tem mais, não vou negar. A minha principal leitora aqui no JC é Esther Katz Azoubel
Clique aqui e escute a matéria
Chegando aos 100 anos, magra e ágil como alguém pode desejar ser, esperta como todos sonham ser e com a cabeça mais ligeira do que o corpo, o que lhe custou prótese de fêmur bilateral. Outra vez, por volta dos 90, decidiu fazer o testamento, estando sem esperança na UTI. Queria de imediato, com medo de não virar a noite. Desejo de paciente lúcida é ordem, mas médico tem certo poder e a concordância foi condicionada à sua alta da UTI. Olhou espantada, mas com brilho novo no olhar e daí em diante foi só melhora, até hoje. Difícil explicar como aquele coraçãozinho infartado e absolutamente insuficiente, há muito permite saturação de 100% sem oxigênio suplementar. Foi a única vez que vi um testamento salvar a vida de um paciente.
É um doce de pessoa. Dela ganhei o melhor dos presentes. Uma enorme vara de pesca, personagem central de histórias que hoje são contadas aos netos, sem esconder que a cada versão os peixes ficam maiores e a luta para trazê-los ao barco mais espetacular.
A cada 15 dias é um prazer lhe enviar os textos e esperar comentários e críticas. Me desculpem os outros, se é que são tantos, mas para entender as linhas e entrelinhas dos artigos no JC, ninguém como ela.
Agora revive uma dor aguda, com o ataque cruel ao seu povo, assistindo o terror pular a cerca que deveria impor limites à desumanidade, metralhando, sequestrando, violentando e matando jovens na balada, ao tempo em que o antissemitismo se faz mais presente ao redor do mundo, perdendo a guerra da opinião pública como resposta à reação também criminosa, sem mira, sem inteligência, sem humanidade, de um governo que não representa o sentimento de toda a nação.
É também uma eleitora qualificada e tem refletido muito sobre o voto em 2026. Sofre à busca de opções. Não vota em fanáticos religiosos, não se deixa enganar por falsos profetas, já viveu muito para ser enganada por quem proclama liberdade enquanto conspira contra ela e identifica claramente as pisadas de bola de onde não esperava. Não enxerga a política com paixão clubística, exerce a crítica devida e o elogio cabível para quem merece. Percebe, com a experiência de um século, que o volume dos roubos pelo país, seja no INSS, na mineração, no combustível, ascendeu à escala dos bilhões a cada semana. Cinco bilhões para os partidos políticos fazerem suas campanhas eleitorais não chega a ser um roubo, mas é quase, como se as escolas públicas estivessem a mil maravilhas e os professores bem remunerados.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Assim, ouvindo sua opinião lúcida, aprendendo lições de vida, também vamos tentando fazer a escolha do melhor voto possível a cada eleição.
Um feliz centenário, Esther, não pare de ler, mas por favor não suba mais na escada para apanhar os livros na estante.
Sérgio Gondim, médico