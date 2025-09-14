100 anos - o homem, a vida e o seu legado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Engenheiro e empresário, político, referência ética em Pernambuco e no Brasil, Dr. Armando Monteiro Filho conseguiu ser plural nas inteligências afloradas do engenheiro que, quanto mais adentra no tempo, mais cidadão o é e mais pernambucano se torna na singularidade de ser recifense do Brasil.

Impossível não lembrar quando, no dia 11 deste mês, se vivo fosse - vivo na conceituação biológica da existência - teria completado seu centésimo aniversário de nascimento.

Dr. Armando - ou Armandinho - como era tratado por muitos dos seus amigos, era a expressão mais alta da fidalguia pernambucana. Elegante na sua forma de vestir e de caminhar, no falar, nos atos da pessoa humana e nas ações do homem público.

Nestes tempos de polarização, o Brasil e o mundo divididos, sentimos a falta que ele faz, uma vez que a sua trajetória foi de altivez e coerência, fiel às suas convicções e ideias, defensor do diálogo, estas marcas o deixavam sempre no patamar do respeito e da credibilidade.

Este traço do seu caráter, tão às vistas de quem olhasse no seu derredor, foi - e é - a marca do seu legado, do exemplo deixado às gerações mais novas e às sucedâneas.

Lembrar Dr. Armando, no ensejo do seu centenário, é dar nitidez aos seus referenciais de homem probo, de caráter e de vocação, fascínio como ele preferia, para os ideais dos serviços públicos, sendo um permanente protagonista do bem para quem "até morrer, tudo é vida," como dissera Quixote.

E foi assim até completar a idade de 92 anos, lúcido, quando, para atender aos desígnios de Deus, ganhou a eternidade.

Foi ministro da Agricultura durante o Governo João Goulart, nomeado por Tancredo Neves, então Primeiro Ministro. Em Pernambuco, foi por duas vezes deputado federal e, depois, estadual, além de secretário de Viação e Obras Públicas, pugnando pela redemocratização do país e pela liberdade.

Em 1950, eleito deputado estadual, não pôde assumir porque sendo genro do então governador, Agamenon Magalhães, havia proibição consoante a lei vigente na época. Todavia, em 1954, foi eleito deputado federal, consagrado como o parlamentar mais votado do Estado.

Em 1962, candidato a governador de Pernambuco, perdeu para Miguel Arraes, que, recém-chegado do exílio, após anistia, trouxe consigo a emoção da volta ao nosso Estado.

Deixou, nessa eleição, a marca de sua grandeza, pautando a sua campanha pela dignidade, não admitindo que, entre os seus colaboradores, houvesse qualquer tipo de transgressão às leis e aos bons costumes, ao respeito às pessoas, inclusive aos adversários.

Ou seja, foi fiel a si mesmo!

O livro, de autoria do acadêmico Mário Hélio, Dr. Armando Monteiro Filho: flashes da vida e do tempo, traz uma primorosa reportagem biográfica, traçando, nas suas páginas, com riqueza de detalhes, a formação política do insigne biografado, em celebração ao seu nonagenário ano de existência (ano de 2010).

A sua morte se deu no dia 2/1/2018, para, no dia 6 do mesmo mês, o escritor Marcos Vilaça, sempre fiel às amizades, publicar, neste jornal, o artigo Armandinho, enaltecendo a pessoa eternamente viva, mesmo que morta, destacando a figura humana e a voz sempre em defesa da democracia, que se calara há quatro dias.

Vilaça, num dos parágrafos, salienta: "admirei sempre nele a altivez e a serenidade, ao atuar por imperativo da consciência e da inteligência."

Dr. Armando, casado com Maria do Carmo Magalhães Monteiro, filha caçula do estadista Agamenon Magalhães, cultivou sempre a sua vida em família. Os seus filhos Maria Lecticia, casada com o tri-acadêmico José Paulo Cavalcanti Filho, Armando Monteiro Neto, Eduardo Monteiro, Horácio Monteiro e Sérgio Monteiro, e tio do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, todos proeminentes em nosso Estado e no Brasil.

A acadêmica Maria Lectícia, falando em nome dos filhos, quando da missa do centenário do seu saudoso genitor, emocionou os presentes ao traçar o perfil da honradez inquebrantável do pai na fascinante vida pública, no amor dele para com a sua mãe, seu corpo seguro, também corpo seguro dos filhos, e na doce convivência dele junto aos seus entes queridos.

Dr. Armando viverá enquanto formos dignos do seu legado, das lições que deixa às gerações mais novas, da saudade que faz morada em todos que tiveram o privilégio de o ter conhecido.

Roberto Pereira , membro efetivo e benemérito do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, do Instituto Arqueológico e Histórico de Goiana, da Academia de Artes e Letras de Goiana, da Academia Brasileira de Eventos e Turismo e da Academia Pernambucana de Letras.



