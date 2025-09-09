O "Estadão" e a Universidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Surpreende-me, constantemente, ver a nossa ultradireita invocar palavras de ordem como "liberdade de expressão", "ditadura da toga", "anistia ampla, geral e irrestrita", "exilado político" (o filho), "perseguido político" (o pai), "Ministro autocrata"..., expressões e conceitos que me remetem aos meus vinte e poucos anos, no final dos anos 70, quando essas expressões eram da... esquerda democrática e antiautoritária, em plena ditadura civil-militar! Hoje elas são usadas pela direita com toda desfaçatez, como se os perseguidos, torturados, exilados, mortos e desaparecidos daquele período (1964-85) tivessem encontrado um sucedâneo histórico (e linguístico) 50 anos depois, na extrema direita. A linguagem é a mesma. Os sentidos, não! O que isso significa?

Há alguns anos, o grande crítico cultural George Steiner (1929-2020) num livro chamado "Linguagem e silêncio" afirmou que o Nazismo não era só uma questão política: era, essencialmente, uma questão de linguagem!". Assim, até que ponto um SIGNIFICANTE (uma palavra que se refere a algo na "realidade") pode ser esvaziado de seu sentido original e contextual (os significantes só tem sentido no interior de um contexto cultural e intersubjetivo, imersos em "atos de fala")? Até aonde ele pode ser usado oportunisticamente em outro contexto, para outros ouvintes, com outros objetivos, por outros falantes? Interessa-me, sobretudo, saber quem são os eventuais OUVINTES.

Em 1947, o professor Viktor Kemplerer (1881-1960), em seu livro "A linguagem do Terceiro Reich" - que ele chama de LTI (Lingua Tertii Imperii) - começa o terceiro capítulo assim: "A LTI é destituída. Sua pobreza é crítica; é como se tivesse feito voto de pobreza linguística". Hitler, aliás, foi muito claro sobre a importância de empobrecer o discurso dirigido às massas (Cf; Mein Kampf): "Toda propaganda deve ser popular e deve adaptar seu nível intelectual à capacidade receptiva do menos intelectual daqueles a quem se dirige. (...) A capacidade receptiva das massas é muito limitada (...); por outro lado, ELAS TÊM UM GRANDE PODER DE ESQUECER". Trata-se, na verdade, de substituir o argumento, na esfera pública, pelo medo e pelas paixões: "A raiva e o medo é o que leva as pessoas às urnas!" (Idem).

Qualquer um que tenha ensinado Filosofia sabe que é útil confrontar defesas convincentes de posições opostas, e as Universidades se beneficiam de proponentes de posições inteligentes e sofisticadas ao longo do espectro político ideológico. Mas, ninguém, no uso de seu bom senso, acha que a liberdade e a pluralidade de investigação e ensino nas Universidades exige a contratação de professores e pesquisadores que busquem demonstrar que a Terra é plana, ou que quem tomar vacina vira jacaré!

É nesse sentido que me parece perigoso (e compreensível, à luz da manipulação de um ouvinte ou leitor), um Editorial do ESTADÃO, na edição de 25 de agosto último, intitulado "O silêncio dos intelectuais", título, aliás, que copia o do livro de Russel Jacoby (um livro sobre a reclusão universitária dos intelectuais). Aquele Editorial critica a hegemonia das "esquerdas" - o eterno bicho-papão do "marxismo cultural"!- instalado nas Universidades, impedindo, reprimindo e "cancelando" a manifestação de outras posições ideológicas, sobretudo as da... Direita, que, claro, tem todo o direito de se manifestar, desde que num ambiente regido pelo verbo argumentado e sustentado pela factualidade ou inteligibilidade dos significantes, até para que se possa provar - e eu aceitarei tranquilamente- que não devo tomar vacina: o risco de me tornar, não digo um crocodilo - o que seria pedir muito!-, mas uma lagartixa... é muito grande!

Algumas passagens daquele Editorial são, por si mesmas, comprobatórias do argumento de Hitler. Coisas como "A universidade como templo da liberdade intelectual"; "pluralismo democrático"; "mordaça ideológica"; "o preço de pensar fora da cartilha é a difamação"; "os maiores carrascos da liberdade não são os reacionários e sim a esquerda iliberal"; "inquisidores de toga acadêmica"; e terminam por apontar o "antidoto": a "neutralidade institucional, sem causas políticas ou manifestos partidários"... entre outras. A raiva e o medo, no caso, levam aos... Editoriais!

Vejam o caráter sedutor, não dos argumentos, mas da linguagem utilizada: ali está presente a beleza do pluralismo, a grandeza da democracia, a moderação da neutralidade institucional. Ai meu Deus, já fui seduzido! Aliás, como diria Benjamin, "dificilmente nós resistiríamos à elegância estética de um desfile Nazista!". E lembrem-se de que o nome do partido Nazista tinha... "Socialismo" no meio!

Em primeiro lugar, a Universidade, desde sua origem esteve sob tutela, seja da Igreja, seja do Estado, e não era nenhum "templo de liberdade" (e sob o Nazismo, os professores contratados pelas Universidades alemãs tinham que prestar juramento de fidelidade ao Führer!). A partir de 1810, com a Universidade de Berlim, tenta-se abolir aquelas tutelas, mas instalando uma outra: a da Ciência. E estamos longe de pensar que Ciência e Razão são "neutras" ideologicamente.

Não hesitaria em afirmar que estamos vivendo uma crise gravíssima da linguagem política: de um lado, a ultradireita apropriando-se dos temas caros à esquerda democrática e libertária (liberdade, pluralismo, igualdade) e, de outro, a esquerda repetindo a mesma linguagem conceitual do século XIX, num mundo em que as formas da dominação, da exploração, da repressão mudaram completamente. Aquele editorial do Estadão é o exemplo de como usar palavras xamãnicas, ritos linguísticos encantatórios para atrair não apenas os incautos "democratas", mas aqueles que acham que a saída está num retorno a uma suposta ordem neutra, à tradição de um passado mítico (quando a Universidade era o lugar da "disputa desinteressada e livre"!). Ou vocês acham que, se o estadão fundasse uma Universidade, ela seria o lugar da disputa ideológica partilhada e respeitosa?

O que uma Universidade faz é, sem nenhuma "neutralidade", impedir o fim do pensamento crítico, e é isso que faz a diferença da 'caixinha' universitária. Ou, repito o argumento, vocês acham que se eu sair da "caixinha" universitária, estarei livre da "caixinha do... Estadão? De qualquer forma, caixinha por caixinha, eu acredito piamente na neutralidade do Estadão, uma neutralidade só comparável à do sabão-de-coco!

Flávio Brayner , professor Emérito da UFPE



