Em memória de dona Lyda Monteiro

Contemporâneo de Júlio César à época áurea da antiga Roma, afirmou certa vez o escritor Publílio Siro: “Quem tem coragem para enfrentar os perigos vence-os antes que eles o ameacem”.

Precisamente construção de covardes e não de corajosos o putrefato 27 de agosto de 1980, dia em que, às 13h40min, explodia uma carta bomba endereçada ao imóvel do número 210 da Avenida Marechal Câmara (6° andar), no centro do Rio de Janeiro, onde funcionava a sede do Conselho Federal da OAB. A explosão matou a então Secretária Lyda Monteiro da Silva.

O destinatário do artefato: o então Presidente Nacional da OAB, Eduardo Seabra Fagundes, falecido em 2019 aos 83 anos. Seabra liderou o Conselho Federal entre 1979 e 1981. O incidente da bomba marcou sua gestão, sem, porém, paralisá-la, assim como não fez refrear ou amedrontou a Ordem dos Advogados.

Aliás, é útil sublinhar que as vítimas das ditaduras e/ou dos seus apologistas e idólatras, ao contrário das cortinas de fumaça por vezes erigidas em retóricas pomposas que tentam romantizar esses períodos de exceção, têm rosto, têm nome, têm passado, têm família. No mesmo dia em que se foi dona Lyda, aos 59 anos, outras três cartas-bomba restaram entregues na cidade do Rio de Janeiro: a primeira delas no gabinete de um Vereador do MDB; a segunda na sucursal de um jornal ligado à causa operária; e a terceira na Superintendência Nacional de Abastecimento. Somente a última não detonou.

O atentado contra a OAB, e, na figura da OAB, contra a cidadania, coincidiu com a intensiva campanha da entidade pela identificação de agentes e ex-agentes dos serviços de segurança suspeitos de torturas e agressões praticas pelo regime. O que sobrou da mesa de dona Lyda se encontra no Museu Histórico

que integra o Centro Cultural Evandro Lins e Silva, em prédio próprio da Ordem no Setor de Autarquias Sul, na capital federal, Brasília. Como seria bom se excursões escolares e universitárias até ali fossem uma rotina como nos museus europeus.

Os causadores do atentado não queriam a abertura política. Como não foram ensinados a dialogar, partiram para destruir. Mas como a história revela, ditaduras não corrigem rumos para melhor, nem consertam problemas para que não se repitam, nem promovem paz social para que todos sorriam e coexistam em harmonia. Ditaduras causam sofrimento, dor, violência e cadáveres. Dona Lyda Monteiro é prova disso, como também o são os inúmeros perseguidos, torturados e desaparecidos daquela época sombria.

O CFOAB definiu 27 de agosto como Dia Nacional de Luto dos Advogados, realidade que as atuais gerações precisam urgentemente conhecer antes que seja tarde, tanto que a IA vem bagunçando tudo. Quatro décadas e meia depois, com a OAB pressionada a encampar pautas que jamais poderiam ser suas, a memória de dona Lyda faz avultar uma certeza: a de que a instituição não está

à venda, não é longa manus de terceiros, mas sim a casa do diálogo e do respeito fidedigno à Constituição, orgulhosamente a carregar no seu sangue,

correndo nas suas veias, com a fronte erguida, a hemoglobina do compromisso com o Estado de Direito, proteína essencial dos glóbulos vermelhos da resistência ao arbítrio, na convicção de que, fora das cercanias democráticas e da estrita legalidade, inexiste salvação, como já afirmava Rui Barbosa.

Homenagear os que tombaram resistindo ao autoritarismo é hoje ecoar que a terra em transe cantada em versos e prosas pelos que defendem que a nossa democracia jamais correu perigo algum nos últimos anos é conversa que não impressiona, nem sensibiliza, nem convence os que conhecem a verdade.

Concluo citando exatamente Seabra Fagundes, alvo da carta-bomba de 1980 à sede da OAB, em depoimento quando dos 25 anos do episódio: “Que o Brasil jamais se deixe novamente submeter a períodos tão sombrios como aqueles que vivemos naquela época, certos de que o regime democrático, por pior que seja, por maiores que sejam as suas mazelas, será sempre melhor, muito melhor que um regime de exceção”. Seja isso sempre repetido nas praças públicas, parlamentos e salas de aula. Ditadura nunca mais. Anistia menos ainda. Que nos contemple um futuro de velhos erros que não serão repetidos.



Gustavo Henrique de Brito Alves Freire, advogado